Giá đèn năng lượng mặt trời với mức chiết khấu cạnh tranh cao tại Maxsolar

Thứ tư, 10:00 24/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ

Nhu cầu sử dụng đèn năng lượng sạch tăng, kéo theo sự quan tâm về giá đèn năng lượng mặt trời và các chương trình chiết khấu từ những thương hiệu uy tín.

Maxsolar mang đến chính sách ưu đãi vượt trội, giúp khách hàng dễ tiếp cận sản phẩm chính hãng và tiết kiệm chi phí.

Giá đèn năng lượng mặt trời với mức chiết khấu cạnh tranh cao tại Maxsolar - Ảnh 1.

Ưu đãi chiết khấu "khủng" chỉ có tại Maxsolar

Thị trường sản phẩm năng lượng sạch đang phát triển mạnh, kéo theo nhu cầu cập nhật giá đèn năng lượng mặt trời một cách minh bạch và công khai. Maxsolar thiết kế hệ thống chiết khấu đa tầng phù hợp mọi nhóm khách, từ hộ gia đình đến công trình lớn. Chính sách được niêm yết rõ ràng, dễ áp dụng và mang lại lợi ích thực tế cho người dùng.

Chính sách chiết khấu cực hấp dẫn tại Maxsolar

Maxsolar đang sở hữu mô hình ưu đãi được đánh giá cạnh tranh bậc nhất thị trường. Không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng cao, thương hiệu còn giúp khách tối ưu hóa ngân sách lắp đặt thông qua các mức giảm cụ thể.

Ưu đãi khi mua lẻ: Mua 3 sản phẩm: Giảm 5% tổng đơn; Mua 5 sản phẩm: Giảm 7% tổng đơn.
Đây là mức ưu đãi phù hợp để các hộ gia đình, nông trại, villa – biệt thự, homestay, nhà vườn hay các khu nghỉ dưỡng nâng cấp hệ thống chiếu sáng sân vườn, lối đi, cổng và hiên nhà. Với việc giảm theo số lượng, khách không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn có thể lắp đặt đồng bộ, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ sáng đồng đều.
Chiết khấu sâu cho đại lý – nhà phân phối – dự án – công trình: Giảm 10% – 15% theo số lượng nhập; Có bảng giá sỉ dành riêng cho đại lý; Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cấu hình sản phẩm; Cung cấp CO – CQ đầy đủ; Hỗ trợ hóa đơn và chứng từ theo yêu cầu.

Giá đèn năng lượng mặt trời với mức chiết khấu cạnh tranh cao tại Maxsolar - Ảnh 2.

Nhờ chính sách rõ ràng, Maxsolar đang trở thành đối tác cung ứng thiết bị chiếu sáng năng lượng mặt trời cho nhiều dự án nông thôn – đô thị mới, nhà xưởng, trang trại, khu công nghiệp và các công trình dân dụng.

Tri ân khách hàng cũ – mua mới giảm thêm 10%: Khách hàng quay lại được giảm thêm 10% khi mua mới hoặc nâng cấp hệ thống chiếu sáng. Chính sách tri ân này giúp khách mở rộng hệ thống đèn với chi phí tối ưu, đồng thời tạo sự gắn kết bền vững giữa người dùng và thương hiệu.

Chính sách đổi trả và hậu mãi vượt trội tại Maxsolar

Ngoài lợi thế về giá đèn năng lượng mặt trời, Maxsolar còn gây ấn tượng mạnh nhờ chính sách dịch vụ được hoạch định chuyên nghiệp, minh bạch và hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trên toàn quốc.

1 đổi 1 trong 30 ngày: Áp dụng cho sản phẩm còn mới; Đổi mới nếu lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất; Không phát sinh chi phí đổi trong phạm vi chính sách. Chính sách đổi 1 đổi 1 tạo sự an tâm tuyệt đối cho khách mua online hoặc khách ở xa các trung tâm thành phố.

Giá đèn năng lượng mặt trời với mức chiết khấu cạnh tranh cao tại Maxsolar - Ảnh 3.

Hỗ trợ trả hàng linh hoạt: Khách được kiểm tra sản phẩm trước khi nhận; Không đúng mô tả có thể trả lại ngay; Nhân viên hỗ trợ giải thích rõ ràng khi sản phẩm không phù hợp.
Bảo hành 5 năm – hỗ trợ kỹ thuật toàn quốc: Bảo hành linh kiện và tấm panel; Bảo hành chip LED và mạch sạc; Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ 34 tỉnh thành; Quy trình xử lý nhanh chóng, rõ ràng.

Trong khi phần lớn thị trường chỉ bảo hành từ 1 – 2 năm, chính sách 5 năm của Maxsolar được đánh giá là lợi thế cạnh tranh tạo niềm tin vững chắc cho khách dự án và khách mua số lượng lớn.

Giá đèn năng lượng mặt trời với mức chiết khấu cạnh tranh cao tại Maxsolar - Ảnh 4.

Vì sao khách hàng tin chọn Maxsolar?

Bên cạnh ưu đãi chiết khấu và giá đèn năng lượng mặt trời minh bạch, Maxsolar còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ nhằm đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn từ tư vấn đến lắp đặt.

Giao hàng miễn phí toàn quốc: Hàng được giao nhanh chóng, hỗ trợ đóng gói an toàn, phù hợp cho khách hàng ở vùng xa, nông thôn, khu vực hải đảo hoặc các điểm giao khó.

Kiểm tra hàng trước khi thanh toán: Khách được mở hộp kiểm tra: Mẫu mã; Công suất; Số lượng phụ kiện; Tình trạng hoạt động. Điều này giúp hạn chế lỗi và đảm bảo sản phẩm đúng như mô tả trên website và catalogue.
Tư vấn kỹ thuật – hỗ trợ chọn mẫu phù hợp nhu cầu: Đội ngũ chuyên viên hướng dẫn lựa chọn theo: Diện tích chiếu sáng; Thời lượng chiếu sáng mong muốn; Cường độ nắng tại khu vực; Chi phí dự kiến; Loại sản phẩm phù hợp (đèn đường, đèn sân vườn, đèn trụ cổng, đèn trụ trang trí, đèn áp trần năng lượng mặt trời…).
Khách mới tiếp cận công nghệ năng lượng mặt trời sẽ được hỗ trợ đầy đủ để chọn đúng loại đèn, đúng công suất và đúng mục đích sử dụng.

Giá đèn năng lượng mặt trời với mức chiết khấu cạnh tranh cao tại Maxsolar - Ảnh 5.

Mua đèn năng lượng mặt trời chính hãng tại Maxsolar để nhận ưu đãi và quà tặng hấp dẫn

Maxsolar là thương hiệu chuyên phân phối đèn năng lượng mặt trời cao cấp, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng dân dụng và công trình. Đơn vị sở hữu nhiều dòng sản phẩm đa dạng công suất, phù hợp từ sân vườn đến đường phố hoặc xưởng rộng. Maxsolar cam kết: Sản phẩm chính hãng, nguồn gốc minh bạch; Chiết khấu từ 5% – 15% tùy số lượng; Bảo hành 5 năm – đổi trả nhanh chóng; Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật toàn quốc; Giao hàng nhanh – miễn phí vận chuyển.

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn, nhận bảng giá và chiết khấu ưu đãi:

Mua đèn năng lượng mặt trời chính hãng tại Maxsolar để nhận ưu đãi và quà tặng hấp dẫn

Website: https://maxsolar.vn/

Số điện thoại: 0886.159.000

Email: vietnhat82017@gmail.com

Địa chỉ: BT05, Khu dự án khu nhà ở Cầu Diễn, Tổ 7, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Top