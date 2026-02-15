Lan Đà Lạt, đặc biệt là lan xanh táo ‘cháy hàng’ dịp tết Nguyên Đán 2026

Dòng lan màu xanh táo 'cháy hàng' dịp tết Nguyên Đán

Những ngày cận Tết Nguyên đán, thị trường hoa Tết tại Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp. Theo anh Chúc, đại diện Công ty Lucky Florist, đơn vị chuyên cung cấp hoa tươi và hoa lan Đà Lạt ra thị trường phía Bắc, sức mua hoa lan năm nay nhìn chung không có nhiều thay đổi so với các năm trước, nhưng bước vào thời điểm này, lượng khách mua bắt đầu tăng rõ rệt.

"Thị trường vẫn như những năm trước, nhưng tầm thời gian này thì bán được nhiều hơn, đặc biệt là các đơn hàng phục vụ trưng bày và biếu Tết," anh Chúc cho biết.

Trong bức tranh chung của thị trường hoa Tết, hoa lan tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc trung và cao cấp. Theo đánh giá của anh Chúc, dòng lan màu xanh táo hiện đang được thị trường ưa chuộng nhất và thường xuyên trong tình trạng "cháy hàng".

Không quá rực rỡ như lan vàng hay lan tím truyền thống, sắc xanh táo mang lại cảm giác mới lạ, sang trọng, phù hợp với không gian văn phòng, sảnh lớn và làm quà biếu đối tác dịp đầu năm, yếu tố khiến dòng lan này luôn được săn đón.

Giá lan ổn định suốt nhiều năm

Một điểm đáng chú ý của thị trường hoa lan Tết là giá bán khá ổn định. Anh Chúc cho biết, trong suốt khoảng 5 năm trở lại đây, giá hoa lan hầu như không có biến động lớn, bất chấp chi phí vận chuyển và chăm sóc ngày càng tăng. Giá lan Đà Lạt hiện nay dao động phổ biến từ 150.000 - 280.000 đồng/cành đối với hàng chất lượng cao. Lan chậu, bao gồm chậu và công cắm có giá từ 2,5 triệu đến hơn 10 triệu đồng tùy số lượng cành (7-20 cành) và tiểu cảnh. Những chậu lan với số lượng cành lớn, phù hợp đặt sảnh công ty, khách sạn… còn có giá lên tới vài chục triệu đồng.

Sự ổn định này giúp doanh nghiệp dễ dàng xây dựng kế hoạch kinh doanh, đồng thời tạo tâm lý yên tâm cho khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp đặt số lượng lớn.

