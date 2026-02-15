Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lan Đà Lạt, đặc biệt là lan xanh táo ‘cháy hàng’ dịp tết Nguyên Đán 2026

Chủ nhật, 11:00 15/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù thị trường hoa Tết mỗi năm một cạnh tranh, hoa lan, đặc biệt là lan Đà Lạt vẫn giữ sức hút bền bỉ nhờ vẻ đẹp sang trọng, độ bền cao và nhu cầu biếu tặng lớn từ khối doanh nghiệp.

Dòng lan màu xanh táo 'cháy hàng' dịp tết Nguyên Đán

Những ngày cận Tết Nguyên đán, thị trường hoa Tết tại Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp. Theo anh Chúc, đại diện Công ty Lucky Florist, đơn vị chuyên cung cấp hoa tươi và hoa lan Đà Lạt ra thị trường phía Bắc, sức mua hoa lan năm nay nhìn chung không có nhiều thay đổi so với các năm trước, nhưng bước vào thời điểm này, lượng khách mua bắt đầu tăng rõ rệt.

"Thị trường vẫn như những năm trước, nhưng tầm thời gian này thì bán được nhiều hơn, đặc biệt là các đơn hàng phục vụ trưng bày và biếu Tết," anh Chúc cho biết.

Trong bức tranh chung của thị trường hoa Tết, hoa lan tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc trung và cao cấp. Theo đánh giá của anh Chúc, dòng lan màu xanh táo hiện đang được thị trường ưa chuộng nhất và thường xuyên trong tình trạng "cháy hàng".

Không quá rực rỡ như lan vàng hay lan tím truyền thống, sắc xanh táo mang lại cảm giác mới lạ, sang trọng, phù hợp với không gian văn phòng, sảnh lớn và làm quà biếu đối tác dịp đầu năm, yếu tố khiến dòng lan này luôn được săn đón.

Giá lan ổn định suốt nhiều năm

Một điểm đáng chú ý của thị trường hoa lan Tết là giá bán khá ổn định. Anh Chúc cho biết, trong suốt khoảng 5 năm trở lại đây, giá hoa lan hầu như không có biến động lớn, bất chấp chi phí vận chuyển và chăm sóc ngày càng tăng. Giá lan Đà Lạt hiện nay dao động phổ biến từ 150.000 - 280.000 đồng/cành đối với hàng chất lượng cao. Lan chậu, bao gồm chậu và công cắm có giá từ 2,5 triệu đến hơn 10 triệu đồng tùy số lượng cành (7-20 cành) và tiểu cảnh. Những chậu lan với số lượng cành lớn, phù hợp đặt sảnh công ty, khách sạn… còn có giá lên tới vài chục triệu đồng.

Sự ổn định này giúp doanh nghiệp dễ dàng xây dựng kế hoạch kinh doanh, đồng thời tạo tâm lý yên tâm cho khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp đặt số lượng lớn.

Hoa lan giữ nhịp ổn định trên thị trường hoa TếtHoa lan giữ nhịp ổn định trên thị trường hoa Tết

GĐXH - Thị trường hoa Tết năm nay đang bước vào những ngày cao điểm. Trong đó, hoa lan tiếp tục là dòng sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ vẻ đẹp sang trọng, độ bền cao và phù hợp với nhu cầu trưng bày, biếu tặng dịp đầu năm.

Cận cảnh chậu hoa lan hồ điệp dát vàng, đính kim cương rao bán gần 4 tỷ đồngCận cảnh chậu hoa lan hồ điệp dát vàng, đính kim cương rao bán gần 4 tỷ đồng

Dịp Tết Nguyên đán 2025 tại Hà Nội xuất hiện chậu lan hồ điệp "khủng" được ghép bởi 2.868 cành hoa lan và được đặt trong chậu dát vàng, đính đá quý. Sản phẩm đang được chào bán với giá gần 4 tỷ đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hoa lan giữ nhịp ổn định trên thị trường hoa Tết

Hoa lan giữ nhịp ổn định trên thị trường hoa Tết

Cận cảnh chậu hoa lan hồ điệp dát vàng, đính kim cương rao bán gần 4 tỷ đồng

Cận cảnh chậu hoa lan hồ điệp dát vàng, đính kim cương rao bán gần 4 tỷ đồng

Thợ cắm hoa lan kiếm tiền triệu mỗi ngày dịp cận Tết

Thợ cắm hoa lan kiếm tiền triệu mỗi ngày dịp cận Tết

Hoa lan xuống phố, khách chi hàng chục triệu đồng mua về chơi Tết

Hoa lan xuống phố, khách chi hàng chục triệu đồng mua về chơi Tết

Đếm cành thu tiền, thợ cắm hoa lan hồ điệp bỏ túi 3 triệu đồng/ngày

Đếm cành thu tiền, thợ cắm hoa lan hồ điệp bỏ túi 3 triệu đồng/ngày

Cùng chuyên mục

Ngày cận Tết, 'biển người' đổ về siêu thị mua sắm

Ngày cận Tết, 'biển người' đổ về siêu thị mua sắm

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/2, các siêu thị ở Hà Nội nườm nượp khách mau sắm Tết. Ngoài chọn mua các loại trái cây, bánh kẹo để thắp hương, người dân lựa chọn thêm thực phẩm tươi sống, phục vụ cả kỳ nghỉ Tết.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua năm Bính Ngọ

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua năm Bính Ngọ

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận Tết 2026, trên nhiều tuyến phố, siêu thị, cửa hàng, thị trường online bắt đầu rộn ràng bày bán các mặt hàng trang trí để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Loại cây này thường trồng làm cảnh, quả chín rụng thì bỏ đi, nhưng ít ai ngờ hạt của quả cau cảnh lại được biến tấu thành món mứt lạ miệng và chứa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe được mua nhiều vào dịp Tết.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 14/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Thị trường đào rừng năm nay được đánh giá sôi động hơn nhiều năm trước. Nhờ lượng khách tăng mạnh, đặc biệt vào thời điểm cận Tết, nhiều lái buôn đào rừng có thể tiêu thụ tới hàng nghìn cành, thu về doanh thu lên tới 700–800 triệu đồng mỗi vụ.

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - “Năm nay đào thông gần như hết rất sớm. Có những cây đã được khách ‘giữ chỗ’ từ tháng 10 âm lịch”, anh Trung Hào chủ một vườn đào thế lớn tại Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.

Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?

Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng trong nước sáng 14/2 giảm mạnh tới 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tăng, khiến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục nới rộng.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

Cặp đào thất thốn trồng trên gỗ lũa trưng bày trên đường Lạc Long Quân thu hút sự chú ý nhờ thế dáng độc đáo, được chào bán 400 triệu đồng mỗi thuyền.

Xem nhiều

Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 160cc của Honda có thiết kế sang trọng hơn SH Mode, dễ hút khách hơn cả Vision và LEAD với mức giá chỉ từ 54 triệu đồng.

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù giống iPhone 17

Giá iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù giống iPhone 17

Giá cả thị trường
Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc Xuân

Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc Xuân

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top