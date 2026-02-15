Lan Đà Lạt, đặc biệt là lan xanh táo ‘cháy hàng’ dịp tết Nguyên Đán 2026
GĐXH - Dù thị trường hoa Tết mỗi năm một cạnh tranh, hoa lan, đặc biệt là lan Đà Lạt vẫn giữ sức hút bền bỉ nhờ vẻ đẹp sang trọng, độ bền cao và nhu cầu biếu tặng lớn từ khối doanh nghiệp.
Dòng lan màu xanh táo 'cháy hàng' dịp tết Nguyên Đán
Những ngày cận Tết Nguyên đán, thị trường hoa Tết tại Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp. Theo anh Chúc, đại diện Công ty Lucky Florist, đơn vị chuyên cung cấp hoa tươi và hoa lan Đà Lạt ra thị trường phía Bắc, sức mua hoa lan năm nay nhìn chung không có nhiều thay đổi so với các năm trước, nhưng bước vào thời điểm này, lượng khách mua bắt đầu tăng rõ rệt.
"Thị trường vẫn như những năm trước, nhưng tầm thời gian này thì bán được nhiều hơn, đặc biệt là các đơn hàng phục vụ trưng bày và biếu Tết," anh Chúc cho biết.
Trong bức tranh chung của thị trường hoa Tết, hoa lan tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc trung và cao cấp. Theo đánh giá của anh Chúc, dòng lan màu xanh táo hiện đang được thị trường ưa chuộng nhất và thường xuyên trong tình trạng "cháy hàng".
Không quá rực rỡ như lan vàng hay lan tím truyền thống, sắc xanh táo mang lại cảm giác mới lạ, sang trọng, phù hợp với không gian văn phòng, sảnh lớn và làm quà biếu đối tác dịp đầu năm, yếu tố khiến dòng lan này luôn được săn đón.
Giá lan ổn định suốt nhiều năm
Một điểm đáng chú ý của thị trường hoa lan Tết là giá bán khá ổn định. Anh Chúc cho biết, trong suốt khoảng 5 năm trở lại đây, giá hoa lan hầu như không có biến động lớn, bất chấp chi phí vận chuyển và chăm sóc ngày càng tăng. Giá lan Đà Lạt hiện nay dao động phổ biến từ 150.000 - 280.000 đồng/cành đối với hàng chất lượng cao. Lan chậu, bao gồm chậu và công cắm có giá từ 2,5 triệu đến hơn 10 triệu đồng tùy số lượng cành (7-20 cành) và tiểu cảnh. Những chậu lan với số lượng cành lớn, phù hợp đặt sảnh công ty, khách sạn… còn có giá lên tới vài chục triệu đồng.
Sự ổn định này giúp doanh nghiệp dễ dàng xây dựng kế hoạch kinh doanh, đồng thời tạo tâm lý yên tâm cho khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp đặt số lượng lớn.
Ngày cận Tết, 'biển người' đổ về siêu thị mua sắmBảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày 15/2, các siêu thị ở Hà Nội nườm nượp khách mau sắm Tết. Ngoài chọn mua các loại trái cây, bánh kẹo để thắp hương, người dân lựa chọn thêm thực phẩm tươi sống, phục vụ cả kỳ nghỉ Tết.
Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua năm Bính NgọGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.
Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Những ngày cận Tết 2026, trên nhiều tuyến phố, siêu thị, cửa hàng, thị trường online bắt đầu rộn ràng bày bán các mặt hàng trang trí để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp TếtGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Loại cây này thường trồng làm cảnh, quả chín rụng thì bỏ đi, nhưng ít ai ngờ hạt của quả cau cảnh lại được biến tấu thành món mứt lạ miệng và chứa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe được mua nhiều vào dịp Tết.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 14/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
GĐXH - Thị trường đào rừng năm nay được đánh giá sôi động hơn nhiều năm trước. Nhờ lượng khách tăng mạnh, đặc biệt vào thời điểm cận Tết, nhiều lái buôn đào rừng có thể tiêu thụ tới hàng nghìn cành, thu về doanh thu lên tới 700–800 triệu đồng mỗi vụ.
Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - “Năm nay đào thông gần như hết rất sớm. Có những cây đã được khách ‘giữ chỗ’ từ tháng 10 âm lịch”, anh Trung Hào chủ một vườn đào thế lớn tại Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đườngBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.
Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng trong nước sáng 14/2 giảm mạnh tới 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tăng, khiến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục nới rộng.
Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp TếtSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
Cặp đào thất thốn trồng trên gỗ lũa trưng bày trên đường Lạc Long Quân thu hút sự chú ý nhờ thế dáng độc đáo, được chào bán 400 triệu đồng mỗi thuyền.
Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air BladeGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 160cc của Honda có thiết kế sang trọng hơn SH Mode, dễ hút khách hơn cả Vision và LEAD với mức giá chỉ từ 54 triệu đồng.