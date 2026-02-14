Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?

Thứ bảy, 19:10 14/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ngày cận Tết 2026, trên nhiều tuyến phố, siêu thị, cửa hàng, thị trường online bắt đầu rộn ràng bày bán các mặt hàng trang trí để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Những ngày cuối năm, không khí buôn bán tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và nhiều cửa hàng bán đồ trang trí Tết càng trở nên tấp nập, nhộn nhịp. Nguồn hàng luôn phong phú, đa dạng mẫu mã, kiểu cách để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Theo các tiểu thương, bên cạnh các sản phẩm được nhập từ Trung Quốc, những mặt hàng thủ công Việt Nam, thân thiện với môi trường ngày càng được ưu tiên, được nhiều khách hàng lựa chọn, tìm mua do có mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt, giá cả phải chăng.

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Càng cận tết Nguyên đán 2026, thị trường đồ trang trí càng trở nên nhộn nhịp.

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Trên nhiều tuyến phố, siêu thị, cửa hàng, thị trường online bắt đầu rộn ràng bày bán các mặt hàng trang trí để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Phân khúc hàng hóa cũng được phân cấp rõ rệt, đa dạng mặt hàng từ bình dân đến cao cấp.

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Theo các tiểu thương, nhiều năm trở lại đây, bên cạnh các sản phẩm nhập từ Trung Quốc, những mặt hàng thủ công của Việt Nam được nhiều khách hàng lựa chọn, tìm mua do có mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt, giá cả phải chăng và đậm nét dân gian, phù hợp với truyền thống của dân tộc.

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Năm nay là tết Bính Ngọ, các sản phẩm hàng Việt với thiết kế mang đậm nét dân gian, đặc biệt là linh vật con ngựa đang được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Bên cạnh đó, các mặt hàng như: Câu đối, đèn lồng, quạt, mẹt trang trí sẵn, phụ kiện nhỏ để treo trên cây, hoa cảnh, đèn led… vẫn giữ phong độ ổn định.

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt? - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, các mặt hàng như: Câu đối, đèn lồng, quạt, mẹt trang trí sẵn, phụ kiện nhỏ để treo trên cây, hoa cảnh, đèn led… vẫn giữ phong độ ổn định.

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt? - Ảnh 7.

Các sản phẩm thủ công truyền thống như hình quạt, hình mẹt, khung treo trang trí bằng tre, nứa, mây đan cũng rất được ưa chuộng.

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt? - Ảnh 8.

Xu hướng sống xanh ngày càng phát triển nên các sản phẩm thân thiện với môi trường rất được quan tâm. Ngoài ra, dòng hàng thủ công tiêu thụ tốt hơn nhờ phù hợp với xu hướng trang trí mang bản sắc truyền thống, đồng thời tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt? - Ảnh 9.

Nhiều người tiêu dùng có tiêu chí mua hàng ít nhưng chất lượng, có thể tái sử dụng, không lỗi mốt. Ví dụ như đèn lồng, câu đối hay quạt, mẹt trang trí biểu tượng Tết, các món phụ kiện nhỏ bánh chưng, bánh tét, đồng tiền vàng… vẫn luôn là mặt hàng được ưu tiên

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt? - Ảnh 10.

Các phụ kiện nhỏ linh vật con ngựa, đèn lồng, câu đối,...để treo ở cây, hoa cảnh được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt? - Ảnh 11.

Nhiều người bán hàng chia sẻ, thị trường đồ trang trí Tết 2026 đa dạng mẫu mã, giá cả không biến động nhiều so với năm ngoái.

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt? - Ảnh 12.

Các loại dây treo trang trí gắn bao lì xì mini, thỏi vàng giả, chữ Phúc - Lộc - Thọ, đồng tiền xu, quả đào, bánh chưng, bánh tét, hoa đào, mai… được bày bán với đủ các mẫu mã và mức giá khác nhau.

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt? - Ảnh 13.

Mèo thần tài luôn là một trong những mặt hàng được nhiều khách hàng tìm mua.

Đa dạng các mặt hàng trang trí Tết 2026 đang được bày bán để phục vụ nhu cầu trang hoàng nhà cửa của người tiêu dùng.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân

Những mặt hàng trang trí Tết 2026 nào đang được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn?

Những mặt hàng trang trí Tết 2026 nào đang được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn?

Tết Nguyên đán 2026: Thị trường đồ trang trí tết tô đỏ rực khắp các khu phố năm nay có gì đặc biệt?

Tết Nguyên đán 2026: Thị trường đồ trang trí tết tô đỏ rực khắp các khu phố năm nay có gì đặc biệt?

Cùng chuyên mục

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Loại cây này thường trồng làm cảnh, quả chín rụng thì bỏ đi, nhưng ít ai ngờ hạt của quả cau cảnh lại được biến tấu thành món mứt lạ miệng và chứa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe được mua nhiều vào dịp Tết.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 14/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Thị trường đào rừng năm nay được đánh giá sôi động hơn nhiều năm trước. Nhờ lượng khách tăng mạnh, đặc biệt vào thời điểm cận Tết, nhiều lái buôn đào rừng có thể tiêu thụ tới hàng nghìn cành, thu về doanh thu lên tới 700–800 triệu đồng mỗi vụ.

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - “Năm nay đào thông gần như hết rất sớm. Có những cây đã được khách ‘giữ chỗ’ từ tháng 10 âm lịch”, anh Trung Hào chủ một vườn đào thế lớn tại Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Bảo vệ người tiêu dùng - 10 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.

Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?

Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước sáng 14/2 giảm mạnh tới 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tăng, khiến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục nới rộng.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

Cặp đào thất thốn trồng trên gỗ lũa trưng bày trên đường Lạc Long Quân thu hút sự chú ý nhờ thế dáng độc đáo, được chào bán 400 triệu đồng mỗi thuyền.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026 lượng người đổ về chợ hoa Quảng An để mua sắm và tham quan càng trở nên đông đúc và tấp nập hơn bao giờ hết.

Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớn

Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớn

Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trước

GĐXH - Tối 13/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Độc đáo loại mứt từ rễ cây, giá trên nửa triệu đồng 1kg vẫn cháy hàng dịp Tết

Độc đáo loại mứt từ rễ cây, giá trên nửa triệu đồng 1kg vẫn cháy hàng dịp Tết

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Loại mứt từ rễ, củ của cây đinh lăng vẫn được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị độc đáo và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại.

Xem nhiều

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Giá cả thị trường

GĐXH - Hatchback WULING BINGO 2026 – phiên bản được xem là hoàn thiện nhất của dòng xe điện đô thị này, với loạt nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và chuẩn sạc.

Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Giá cả thị trường
Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc Xuân

Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc Xuân

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù giống iPhone 17

Giá iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù giống iPhone 17

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top