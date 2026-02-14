Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Những ngày cuối năm, không khí buôn bán tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và nhiều cửa hàng bán đồ trang trí Tết càng trở nên tấp nập, nhộn nhịp. Nguồn hàng luôn phong phú, đa dạng mẫu mã, kiểu cách để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Theo các tiểu thương, bên cạnh các sản phẩm được nhập từ Trung Quốc, những mặt hàng thủ công Việt Nam, thân thiện với môi trường ngày càng được ưu tiên, được nhiều khách hàng lựa chọn, tìm mua do có mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt, giá cả phải chăng.

Càng cận tết Nguyên đán 2026, thị trường đồ trang trí càng trở nên nhộn nhịp.

Trên nhiều tuyến phố, siêu thị, cửa hàng, thị trường online bắt đầu rộn ràng bày bán các mặt hàng trang trí để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Phân khúc hàng hóa cũng được phân cấp rõ rệt, đa dạng mặt hàng từ bình dân đến cao cấp.

Theo các tiểu thương, nhiều năm trở lại đây, bên cạnh các sản phẩm nhập từ Trung Quốc, những mặt hàng thủ công của Việt Nam được nhiều khách hàng lựa chọn, tìm mua do có mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt, giá cả phải chăng và đậm nét dân gian, phù hợp với truyền thống của dân tộc.

Năm nay là tết Bính Ngọ, các sản phẩm hàng Việt với thiết kế mang đậm nét dân gian, đặc biệt là linh vật con ngựa đang được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Bên cạnh đó, các mặt hàng như: Câu đối, đèn lồng, quạt, mẹt trang trí sẵn, phụ kiện nhỏ để treo trên cây, hoa cảnh, đèn led… vẫn giữ phong độ ổn định.



Các sản phẩm thủ công truyền thống như hình quạt, hình mẹt, khung treo trang trí bằng tre, nứa, mây đan cũng rất được ưa chuộng.

Xu hướng sống xanh ngày càng phát triển nên các sản phẩm thân thiện với môi trường rất được quan tâm. Ngoài ra, dòng hàng thủ công tiêu thụ tốt hơn nhờ phù hợp với xu hướng trang trí mang bản sắc truyền thống, đồng thời tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Nhiều người tiêu dùng có tiêu chí mua hàng ít nhưng chất lượng, có thể tái sử dụng, không lỗi mốt. Ví dụ như đèn lồng, câu đối hay quạt, mẹt trang trí biểu tượng Tết, các món phụ kiện nhỏ bánh chưng, bánh tét, đồng tiền vàng… vẫn luôn là mặt hàng được ưu tiên

Các phụ kiện nhỏ linh vật con ngựa, đèn lồng, câu đối,...để treo ở cây, hoa cảnh được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Nhiều người bán hàng chia sẻ, thị trường đồ trang trí Tết 2026 đa dạng mẫu mã, giá cả không biến động nhiều so với năm ngoái.

Các loại dây treo trang trí gắn bao lì xì mini, thỏi vàng giả, chữ Phúc - Lộc - Thọ, đồng tiền xu, quả đào, bánh chưng, bánh tét, hoa đào, mai… được bày bán với đủ các mẫu mã và mức giá khác nhau.

Mèo thần tài luôn là một trong những mặt hàng được nhiều khách hàng tìm mua.