Gia đình nào có 2 ‘báu vật’ này, nghèo khó cũng dần thịnh vượng, bạn đã có chưa?

Thứ tư, 07:04 08/10/2025 | Gia đình
GĐXH - Dù xuất phát điểm nghèo, gia đình vẫn có thể thịnh vượng nếu sở hữu 2 ‘báu vật’ quan trọng này: Hòa thuận và tinh thần trách nhiệm.

Hai 'báu vật' giúp gia đình hạnh phúc và hưng thịnh

Một gia đình dù xuất phát điểm nghèo khó vẫn có thể trở nên hạnh phúc và thịnh vượng nếu duy trì hai yếu tố quan trọng. 

Thứ nhất là hòa thuận, giúp các thành viên hiểu nhau, chia sẻ khó khăn và niềm vui, tạo điểm tựa tinh thần vững chắc. 

Thứ hai là trách nhiệm, tức tinh thần gánh vác, san sẻ công việc, chăm sóc lẫn nhau và đồng lòng vượt qua thử thách. 

Khi cả hai yếu tố này hiện diện, gia đình không chỉ bền vững mà còn ngày càng phát triển, mang lại phúc lộc lâu dài cho mọi thành viên.

Gia đình nào có 2 'báu vật' này, nghèo khó cũng dần thịnh vượng, bạn đã có chưa? - Ảnh 1.5 'nước cờ' khôn ngoan giúp phụ nữ giữ vững hôn nhân trước bờ vực tan vỡ

GĐXH - Hôn nhân bền lâu không đến từ sự nhẫn nhịn mù quáng, mà từ hai người biết thấu hiểu, biết đối thoại và cùng nhau trưởng thành.

Gia đình nào có 2 'báu vật' này, nghèo khó cũng dần thịnh vượng, bạn đã có chưa? - Ảnh 2.Dù hy sinh hết lòng vì gia đình, người vợ vẫn khó nhận được yêu thương nếu mắc 3 đặc điểm này

GĐXH - Bạn có biết 3 thói quen nào của mình khiến chồng con dần xa cách? Biết sớm, điều chỉnh kịp thời để giữ lửa gia đình, hạnh phúc trọn vẹn.


Bảo An
Người thông minh không nói nhiều, họ chỉ âm thầm làm 4 điều này – bạn làm được bao nhiêu?

Người thông minh không nói nhiều, họ chỉ âm thầm làm 4 điều này – bạn làm được bao nhiêu?

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

Người có trí tuệ thường có 4 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu?

Người có trí tuệ thường có 4 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu?

Mẹ không cần hoàn hảo nhưng vẫn xuất sắc, đây là 'chìa khoá' giúp con vừa hạnh phúc vừa tự tin

Mẹ không cần hoàn hảo nhưng vẫn xuất sắc, đây là 'chìa khoá' giúp con vừa hạnh phúc vừa tự tin

Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'

Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'

Có cha mẹ 'chống lưng' trong 4 thời điểm này, con cái cả đời ngẩng cao đầu bước

Có cha mẹ 'chống lưng' trong 4 thời điểm này, con cái cả đời ngẩng cao đầu bước

Nuôi dạy con - 13 giờ trước

GĐXH - Sự "ngẩng cao đầu" của con là sự tự tin, dũng cảm và bản lĩnh từ trong cốt cách. Bản lĩnh này không phải bẩm sinh có mà là được cha mẹ bồi đắp lớn dần qua từng lần "chống lưng" này.

Chú rể phẫn uất gieo mình xuống sông vì cô dâu đòi thêm tiền sính lễ

Chú rể phẫn uất gieo mình xuống sông vì cô dâu đòi thêm tiền sính lễ

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Sau khi biết tin con trai gieo mình xuống sông ngay trước đám cưới, mẹ chú rể cũng lao vào dòng nước xiết để tìm con.

Người thông minh không nói nhiều, họ chỉ âm thầm làm 4 điều này – bạn làm được bao nhiêu?

Người thông minh không nói nhiều, họ chỉ âm thầm làm 4 điều này – bạn làm được bao nhiêu?

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Muốn sống khôn ngoan như người thông minh? Trước hết, hãy học cách giữ kín 4 điều tưởng nhỏ mà quyết định cả phúc phần của đời bạn.

Lý do khiến nhiều phụ nữ 'vẫn ế': Độc thân không phải vì kén chọn mà do 2 vấn đề này

Lý do khiến nhiều phụ nữ 'vẫn ế': Độc thân không phải vì kén chọn mà do 2 vấn đề này

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày nay, nhiều gia đình đau đầu vì con gái "mãi không tìm được đối tượng", cho rằng là do "kén chọn" hay "duyên chưa tới".

Top cung hoàng đạo 'ma mãnh', giả vờ vô tội nhưng thực chất đầy toan tính

Top cung hoàng đạo 'ma mãnh', giả vờ vô tội nhưng thực chất đầy toan tính

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Các cung hoàng đạo này dùng chính sự tinh quái ấy như một "vũ khí tối thượng" để kiểm soát tình huống hoặc dẫn dắt người khác theo ý mình.

Sống cho mình sau khi nghỉ hưu: Tôi từ chối chăm cháu và giữ chặt quyền quản lý tài chính

Sống cho mình sau khi nghỉ hưu: Tôi từ chối chăm cháu và giữ chặt quyền quản lý tài chính

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi đã đưa ra ba quyết định lớn cho tuổi già của mình. Khi nghe tôi nói, con trai thì nổi giận, còn con dâu thẳng thừng tuyên bố sẽ không chu cấp cho tôi.

Sự thật video ông bố miền Tây khóc sướt mướt tiễn con gái về nhà chồng

Sự thật video ông bố miền Tây khóc sướt mướt tiễn con gái về nhà chồng

Gia đình - 1 ngày trước

Đoạn video ghi lại cảnh người thân xúc động khi tiễn cô dâu về nhà chồng thu hút gần 800.000 lượt xem, hơn 20.000 lượt “thả tim” trên TikTok chỉ sau 2 ngày đăng tải.

5 'nước cờ' khôn ngoan giúp phụ nữ giữ vững hôn nhân trước bờ vực tan vỡ

5 'nước cờ' khôn ngoan giúp phụ nữ giữ vững hôn nhân trước bờ vực tan vỡ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Hôn nhân bền lâu không đến từ sự nhẫn nhịn mù quáng, mà từ hai người biết thấu hiểu, biết đối thoại và cùng nhau trưởng thành.

Nhận lương hưu hơn 10 triệu, tôi vẫn chọn khởi nghiệp sau khi nghỉ hưu

Nhận lương hưu hơn 10 triệu, tôi vẫn chọn khởi nghiệp sau khi nghỉ hưu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù có lương hưu hàng tháng hơn 10 triệu đồng nhưng vì sức khỏe tốt nên tôi muốn tìm một công việc khác sau khi nghỉ hưu.

Vì sao người không biết ơn cuối cùng sẽ mất tất cả?: Ngược lại, đường đời sẽ ngày càng rộng mở, đi đến đâu cũng có quý nhân!

Vì sao người không biết ơn cuối cùng sẽ mất tất cả?: Ngược lại, đường đời sẽ ngày càng rộng mở, đi đến đâu cũng có quý nhân!

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có người nói: "Vận may của một người, thường ẩn chứa sự đóng góp của rất nhiều người". Vị trí bạn đang đứng hôm nay, dù cao hay thấp, chắc chắn đều có sự giúp đỡ dù ít dù nhiều từ vô số người khác.

Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm này

Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm này

Nuôi dạy con

GĐXH - Ba đặc điểm này chắc chắn sẽ giúp con thành công hơn trong tương lai. Ngay cả khi con không đạt điểm cao, bạn cũng không cần lo lắng về tương lai của chúng.

Sống cho mình sau khi nghỉ hưu: Tôi từ chối chăm cháu và giữ chặt quyền quản lý tài chính

Sống cho mình sau khi nghỉ hưu: Tôi từ chối chăm cháu và giữ chặt quyền quản lý tài chính

Gia đình
Con cái cần cha mẹ nhất trong 3 năm này: Bỏ lỡ rồi, có thể sẽ phải cả đời hối tiếc!

Con cái cần cha mẹ nhất trong 3 năm này: Bỏ lỡ rồi, có thể sẽ phải cả đời hối tiếc!

Nuôi dạy con
Nhận lương hưu hơn 10 triệu, tôi vẫn chọn khởi nghiệp sau khi nghỉ hưu

Nhận lương hưu hơn 10 triệu, tôi vẫn chọn khởi nghiệp sau khi nghỉ hưu

Gia đình
Người thông minh không nói nhiều, họ chỉ âm thầm làm 4 điều này – bạn làm được bao nhiêu?

Người thông minh không nói nhiều, họ chỉ âm thầm làm 4 điều này – bạn làm được bao nhiêu?

Gia đình

Tòa soạn Quảng cáo
Top