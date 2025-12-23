Gia đình NSND nổi tiếng tự hào được khoác màu áo quân nhân

NSND Tự Long và vợ đều mang màu áo quân nhân

NSND Tự Long và vợ - Thiếu tá Minh Nguyệt đều phục vụ trong ngành Quân đội, mang màu áo lính thiêng liêng. Được biết, NSND Tự Long sinh năm 1973 trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật ở Bắc Ninh. Trước khi theo học ở khoa Chèo - Đại học Sân khấu Điện ảnh, Tự Long học Trường Trung cấp Xây dựng Bắc Ninh (cũ), khoa Mộc dân dụng. Năm 1998, anh tốt nghiệp. Chỉ một năm sau đó, anh về công tác tại Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần, nay là Nhà hát Chèo Quân đội.

NSND Tự Long mang quân hàm Đại tá - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.

Vì cha mẹ đều là nghệ sĩ chèo nên anh sớm thừa hưởng gen nghệ thuật của gia đình. Sau này, NSND Tự Long trở thành nghệ sĩ chèo tài năng. Anh nhận được rất nhiều huy chương vàng, huy chương bạc tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp.

Không chỉ xuất sắc trên sân khấu chèo, NSND Tự Long còn nổi tiếng ở mảng hài kịch. Anh là một trong những ngôi sao ăn khách nhất của làng hài phía Bắc. Những vai diễn của NSND Tự Long trong: Gặp nhau cuối tuần, Táo quân, Ơn giời, cậu đây rồi hay concert Anh trai vượt ngàn chông gai... đều ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Vợ chồng NSND Tự Long trong màu áo lính.

Bằng sự cống hiến đó, nam nghệ sĩ đã được nhà nước phong tặng danh hiệu NSND cao quý ở tuổi 52 và hiện là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, mang quân hàm Đại tá. Thời gian gần đây, nam nghệ sĩ gạo cội còn tham gia show truyền hình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Còn vợ của NSND Tự Long - Minh Nguyệt cũng không kém cạnh chồng khi chị là giảng viên khoa sân khấu điện ảnh của ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mang quân hàm Thiếu tá. Vợ NSND Tự Long không hoạt động showbiz mà tập trung vào việc giảng dạy và chăm lo gia đình, là hình mẫu người vợ nghệ sĩ thành công cả trong sự nghiệp và đời sống cá nhân. Hiện tại, chị đã có 14 năm trong nghề. Chị cũng luôn cố gắng để bản thân xứng đáng phẩm chất người thầy và mang nét đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ - nghệ sĩ".

Thiếu tá Minh Nguyệt tại nơi làm việc.

Mới đây nhân kỉ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2025), Thiếu tá Minh Nguyệt - vợ NSND Tự Long đã viết những dòng về công việc của mình: "Làm giảng viên nghệ thuật trong Quân đội là con đường đặc biệt, đòi hỏi sự cống hiến, tâm huyết và khả năng kết hợp hài hòa giữa "lửa" nghệ thuật và "thép" kỷ luật". Đây cũng là cách để chị luôn giữ vững tình yêu và nhiệt huyết cho công việc.

Cuộc sống bình dị của NSND Tự Long và vợ giảng viên

Dù bận rộn với công việc ở nhà hát lẫn những show diễn từ truyền hình cho đến các tỉnh, NSND Tự Long vẫn yên tâm vì đằng sau có hậu phương vững chắc là vợ. Minh Nguyệt được xem là người vợ đảm đang, chu toàn trong cuộc sống gia đình. Bởi vậy năm nào sinh nhật mình, nghệ sĩ Tự Long cũng khoe trên trang cá nhân bánh, hoa quả và tình cảm ngọt ngào mà vợ cùng các con dành cho anh.

Vợ chồng NSND Tự Long trong hình ảnh đời thường.

Không chỉ vậy, NSND Tự Long "cứ lúc rảnh" là chia sẻ công việc nhà, hay chăm sóc con giúp vợ. Nhờ chia sẻ cùng nhau trong mọi việc như vậy nên cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ ngày càng thăng hoa, hạnh phúc.

Nhiều lần chia sẻ với truyền thông, vợ NSND Tự Long cũng tiết lộ chị có cuộc sống ấm áp khi được chồng yêu thương vô điều kiện. Theo vợ NSND Tự Long tiết lộ chồng là người sống tình cảm và cũng lãng mạn, tinh tế. Anh chưa bao giờ quên những ngày kỷ niệm của 2 vợ chồng. Chính những hành động tinh tế như thế đã giúp chị vượt qua được cảm giác tủi thân khi chồng đi công tác xa hay áp lực vì làm vợ của một nghệ sĩ nổi tiếng.

Đại gia đình NSND Tự Long và Thiếu tá Minh Nguyệt.

Ngoài ra, trong cuộc sống hôn nhân để được gia đình hạnh phúc viên mãn trong 10 năm qua, Thiếu tá Minh Nguyệt luôn dành sự tin tưởng và tôn trọng chồng. Chính điều đó khiến chị vững tâm làm hậu phương và góp phần làm nên thành công của NSND Tự Long như ngày hôm nay.

Ảnh: FBNV