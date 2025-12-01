Mới nhất
NSND Xuân Bắc mừng NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Thứ hai, 08:00 01/12/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Xuân Bắc mới đây đã viết những dòng chúc mừng gửi đến người bạn thân – NSND Tự Long. Được biết, NSND Tự Long đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và là nghệ sĩ đầu tiên thuộc Nhà hát Chèo Quân đội có được học vị này.

NSND Xuân Bắc mừng bạn thân – NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ - Ảnh 1.NSND Xuân Bắc, ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngồi 'ghế nóng' Giải thưởng Human Act Prize 2025

GĐXH - NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và ca sĩ Hồ Ngọc Hà là 2 trong 11 giám khảo uy tín của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025.

NSND Xuân Bắc viết những lời chân thành gửi đến bạn mình trên trang cá nhân. Anh chia sẻ rằng, khi bạn thân bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, anh cảm thấy vui như chính mình đạt được. Anh cũng không quên dành lời khen động viên NSND Tự Long: “Tài năng, tâm huyết như thế nào chắc các khán giả đầy yêu thương đã biết. Bây giờ chỉ cần ôm nhau cái là đủ các bác nhỉ".

Dòng chia sẻ của NSND Xuân Bắc đã nhận được rất nhiều tương tác của khán giả. Mọi người đều gửi lời chúc mừng đến NSND Tự Long và bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình bạn keo sơn giữa hai nghệ sĩ gạo cội.

NSND Xuân Bắc mừng bạn thân – NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ - Ảnh 2.
NSND Xuân Bắc mừng bạn thân – NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ - Ảnh 3.
NSND Xuân Bắc mừng bạn thân – NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ - Ảnh 4.

NSND Xuân Bắc ôm chặt NSND Tự Long trong sự kiện ý nghĩa.

Trước đó, vợ NSND Tự Long – chị Minh Nguyệt cũng đăng tải lời chúc mừng chồng trên trang cá nhân với dòng viết: “Một ngày thật đáng nhớ để ghi dấu trong cuộc đời, một hành trình thật sự tự hào và xứng đáng ghi nhận. Chúc mừng Nhà hát Chèo Quân đội có Tiến sĩ đầu tiên với một luận án vô cùng ý nghĩa, có tính đóng góp rất lớn cũng như sự tri ân đến chiếu chèo của người lính, người chiến sĩ – nghệ sĩ”.

NSND Tự Long sinh năm 1973 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Bắc Ninh. Trước khi tìm ra đam mê và theo học tại khoa Chèo – Đại học Sân khấu Điện ảnh, Tự Long từng học Trường Trung cấp Xây dựng Bắc Ninh, khoa Mộc dân dụng. Năm 1998, anh tốt nghiệp. Chỉ một năm sau đó, anh về công tác tại Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần, nay là Nhà hát Chèo Quân đội.

Vì cha mẹ đều là nghệ sĩ chèo nên anh sớm thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ gia đình. Sau này, NSND Tự Long trở thành một nghệ sĩ chèo tài năng, nhận được nhiều huy chương vàng, huy chương bạc tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp.

Không chỉ xuất sắc trên sân khấu chèo, NSND Tự Long còn nổi tiếng ở mảng hài kịch. Anh là một trong những gương mặt ăn khách nhất của làng hài phía Bắc. Những vai diễn của anh trong Gặp nhau cuối tuần, Táo quân, Ơn giời, cậu đây rồi!… đều ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

NSND Xuân Bắc mừng bạn thân – NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ - Ảnh 5.

Gia đình đến chúc mừng NSND Tự Long.

Bằng những cống hiến đó, nam nghệ sĩ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND cao quý ở tuổi 42 và hiện là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, mang quân hàm Đại tá. Thời gian gần đây, anh còn tham gia chương trình truyền hình Anh trai vượt ngàn chông gai và nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Về tình bạn giữa NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long, cả hai đã gắn bó từ những ngày khó khăn cho đến khi thành công. Họ luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Hiện tại, ở tuổi trung niên, cả Xuân Bắc và Tự Long đều có sự nghiệp vững vàng, gia đình hạnh phúc và con cái ngoan ngoãn.

NSND Xuân Bắc mừng bạn thân – NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ - Ảnh 6.NSND Xuân Bắc: Được biểu diễn ở Nhà hát Lớn là một vinh dự và hạnh phúc

GĐXH - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc đã bày tỏ cảm xúc trong một sự kiện do Nhà hát lớn tổ chức. Theo đó, anh tâm sự được biểu diễn ở Nhà hát Lớn là một trải nghiệm hạnh phúc và sung sướng.

Đỗ Quyên
