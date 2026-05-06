Gia đình Việt ưu tiên lựa chọn VinFast VF 8 Eco vì lý do này
Vận hành êm mượt, không gian rộng rãi, trang bị vượt tầm phân khúc D-SUV nhưng mức giá lăn bánh thực tế của VinFast VF 8 Eco lại chỉ tương đương các mẫu xe hạng C. Đây là lý do VF 8 Eco được coi là mẫu xe giúp định hình lại chuẩn "cao cấp thực dụng" mới cho các gia đình Việt.
Cân bằng giữa hiệu suất và tiện nghi
Sở hữu VinFast VF 8 được hơn 3 tháng, anh Phạm Văn Sơn (Quảng Ninh) cho biết anh chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình. Theo anh, mẫu SUV điện của VinFast mang lại trải nghiệm vận hành hứng khởi, đặc biệt là với khả năng tăng tốc tức thì quá ấn tượng của VF 8.
"Khi bật chế độ Sport, chiếc xe cho phản hồi tăng tốc nhanh và vượt xe cực kỳ mượt. Mỗi khi dừng chờ đèn đỏ, chỉ cần đèn chuyển xanh, đạp ga nhẹ là xe đã vút đi khá xa.", anh Sơn kể lại trải nghiệm trong một nhóm chủ xe VF 8 trên mạng xã hội.
Khả năng vận hành ấn tượng của mẫu SUV cỡ D nhà VinFast cũng đã được kiểm chứng bởi giới chuyên môn. Sau khi cầm lái VF 8 Eco, reviewer Ngọc Phú (Mê Xe) cho biết, vô-lăng của xe cho người lái cảm giác "tin tay" với phản hồi chân thật ở cả dải tốc độ trung bình lẫn cao.
Theo đánh giá của reviewer này, với công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm cùng quãng đường di chuyển lên tới 562 km mỗi lần sạc, VF 8 Eco được xem là cấu hình rất hợp lý cho phần lớn nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị cũng như những chuyến đi xa cuối tuần.
Ở góc nhìn gia đình hay "xê dịch", chị Thảo Linh, một chủ xe tại Hà Nội, đánh giá cao tiện nghi mà VF 8 mang lại. Khi mua xe, tiêu chí quan trọng nhất đối với chị là không gian ngồi rộng rãi và cảm giác thoải mái cho mọi thành viên.
"Vừa hay VF 8 đáp ứng tốt những tiêu chí đó, dù là ở hàng ghế trước hay sau", chị Linh chia sẻ. Theo chị, hàng ghế sau có độ ngả sâu cùng khoảng để chân rộng, rất phù hợp với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ.
SUV hạng D nhưng giá hạng C
Ngoài khả năng vận hành ấn tượng, VF 8 còn nổi bật trong phân khúc nhờ hàm lượng trang bị dồi dào ngay từ bản Eco. Trong đó không thể bỏ qua màn hình giải trí cỡ lớn 15,6 inch, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống camera 360 độ, 10 túi khí bảo vệ cả hai hàng ghế...
Đáng chú ý, trong tháng 5/2026, con số thực tế mà người dùng cần bỏ ra để sở hữu VF 8 Eco thấp hơn cả giá niêm yết, nhờ gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn từ VinFast.
Cụ thể, người dùng có thể lựa chọn chính sách trả góp với lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu, không cần vốn đối ứng, hoặc mức ưu đãi trực tiếp 10% trên giá xe. Khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tới 31/5/2026 còn được ưu đãi thêm 3%, đưa tổng giá trị tiết kiệm lên tới 132 triệu đồng.
Khi cộng dồn các chính sách ưu đãi hiện hành, phiên bản VF 8 Eco có thể được lăn bánh chưa đến 900 triệu đồng. Đây là con số thường thấy ở một số sedan hoặc SUV hạng C, trong khi VF 8 là D-SUV có kích thước rộng rãi hơn, mạnh hơn và sở hữu nhiều trang bị cao cấp hơn.
Từ góc độ người dùng, anh Đức Huy (Hà Nội) đánh giá:"Tôi đã đi qua 5, 6 đời xe xăng dầu giờ muốn chuyển qua xe điện nên chọn VF 8. Thực sự trong tầm giá và xét về hiệu quả kinh tế thì VF 8 được coi là lựa chọn tốt ở thời điểm hiện tại", anh Huy khẳng định.
Bên cạnh các ưu đãi về giá, các chủ xe VinFast còn được hưởng chương trình miễn phí sạc pin đến hết ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Đây là lợi thế lớn giúp người dùng giảm đáng kể chi phí vận hành trong gần 3 năm đầu. Ngoài ra, xe điện vốn có cấu tạo đơn giản hơn, nên chi phí bảo dưỡng định kỳ cũng thấp hơn đáng kể.
Với không gian rộng rãi, khả năng vận hành mạnh mẽ, trang bị vượt tầm giá nhưng chi phí sở hữu chỉ ngang xe hạng C, giới quan sát nhận định, VF 8 Eco đang là sự lựa chọn "cao cấp thực dụng" khó có thể bỏ qua trong nhóm SUV 1 tỷ đồng.
VinGroup
Xe máy điện giá 13 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Vision, đi tới 120km/lần sạc, rẻ hơn Wave Alpha phù hợp chị em đi trong đô thịGiá cả thị trường - 19 phút trước
GĐXH - Xe máy điện đang được dân tình, đặc biệt là chị em công sở săn đón hơn cả Honda Vision và SH Mode nhờ mức giá siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 6 - 10/5/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường sáng sớm đã không còn điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 20 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá USD hôm nay (6/5): Nhiều người ngỡ ngàng khi giá USD tăng, yen Nhật quay đầu giảmGiá cả thị trường - 34 phút trước
GĐXH - Giá USD hôm nay trong nước bật tăng dù thế giới đi xuống khi giá dầu hạ nhiệt.
Giá bạc hôm nay 6/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 59 phút trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 6/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đề có sự phục hồi, giá bán quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg.
MPV giá 350 triệu đồng rộng hơn Mitsubishi Xpander cửa trượt thương gia, 3 loại động cơ tùy chọn, tích hợp AI, rẻ chỉ ngang Kia MorningGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - MPV điện giá từ khoảng 350 triệu đồng đang thu hút sự chú ý khi sở hữu kích thước nổi trội cùng loạt tiện nghi đáng giá, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander trong phân khúc xe gia đình phổ thông.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 6 - 10/5/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ nằm trong diện cúp điện từ 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Có 700.000 đồng mua váy maxi đi biển hay chân váy dài đa dụng để sở hữu bộ cánh dễ mặc, đẹp mê mẩn?Xu hướng - 1 giờ trước
GĐXH - Với ngân sách 700.000 đồng mua váy maxi đẹp hay chân váy dài cách điệu cho mùa hè 2026. Lựa chọn này phụ thuộc vào mục đích sử dụng chính của bạn trong chuyến đi xả stress mùa nắng.
Xe ga Honda 125cc giá 39 triệu đồng thiết kế sang trọng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang Vision được lòng chị emGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda 125cc sở hữu thiết kế sang trọng như SH Mode, dễ hút khách hơn Air Blade và Vario nhờ giá bán chỉ 39 triệu đồng.
Một loại quả Việt thơm nức mũi, ruột vàng ươm đang vào mùa giá chỉ chục nghìn đồng/kgSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Loại quả này có hương vị thơm ngon, ngọt đậm, giá cả phải chăng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6 - 10/5/2026: Cúp điện từ 5 giờ sáng một số khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm mạnh, rẻ hiếm thấy, chỉ ngang Kia Morning, cạnh tranh doanh số Honda City vì giá tốt hơnGiá cả thị trường
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios hiện tại ở mức rất ‘mềm’ nhờ ưu đãi mạnh, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.