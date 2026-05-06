Gia đình Việt ưu tiên lựa chọn VinFast VF 8 Eco vì lý do này

Cân bằng giữa hiệu suất và tiện nghi

Sở hữu VinFast VF 8 được hơn 3 tháng, anh Phạm Văn Sơn (Quảng Ninh) cho biết anh chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình. Theo anh, mẫu SUV điện của VinFast mang lại trải nghiệm vận hành hứng khởi, đặc biệt là với khả năng tăng tốc tức thì quá ấn tượng của VF 8.

"Khi bật chế độ Sport, chiếc xe cho phản hồi tăng tốc nhanh và vượt xe cực kỳ mượt. Mỗi khi dừng chờ đèn đỏ, chỉ cần đèn chuyển xanh, đạp ga nhẹ là xe đã vút đi khá xa.", anh Sơn kể lại trải nghiệm trong một nhóm chủ xe VF 8 trên mạng xã hội.

Khả năng vận hành ấn tượng của mẫu SUV cỡ D nhà VinFast cũng đã được kiểm chứng bởi giới chuyên môn. Sau khi cầm lái VF 8 Eco, reviewer Ngọc Phú (Mê Xe) cho biết, vô-lăng của xe cho người lái cảm giác "tin tay" với phản hồi chân thật ở cả dải tốc độ trung bình lẫn cao.

Theo đánh giá của reviewer này, với công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm cùng quãng đường di chuyển lên tới 562 km mỗi lần sạc, VF 8 Eco được xem là cấu hình rất hợp lý cho phần lớn nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị cũng như những chuyến đi xa cuối tuần.

Ở góc nhìn gia đình hay "xê dịch", chị Thảo Linh, một chủ xe tại Hà Nội, đánh giá cao tiện nghi mà VF 8 mang lại. Khi mua xe, tiêu chí quan trọng nhất đối với chị là không gian ngồi rộng rãi và cảm giác thoải mái cho mọi thành viên.

"Vừa hay VF 8 đáp ứng tốt những tiêu chí đó, dù là ở hàng ghế trước hay sau", chị Linh chia sẻ. Theo chị, hàng ghế sau có độ ngả sâu cùng khoảng để chân rộng, rất phù hợp với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ.

SUV hạng D nhưng giá hạng C

Ngoài khả năng vận hành ấn tượng, VF 8 còn nổi bật trong phân khúc nhờ hàm lượng trang bị dồi dào ngay từ bản Eco. Trong đó không thể bỏ qua màn hình giải trí cỡ lớn 15,6 inch, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống camera 360 độ, 10 túi khí bảo vệ cả hai hàng ghế...

Đáng chú ý, trong tháng 5/2026, con số thực tế mà người dùng cần bỏ ra để sở hữu VF 8 Eco thấp hơn cả giá niêm yết, nhờ gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn từ VinFast.

Cụ thể, người dùng có thể lựa chọn chính sách trả góp với lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu, không cần vốn đối ứng, hoặc mức ưu đãi trực tiếp 10% trên giá xe. Khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tới 31/5/2026 còn được ưu đãi thêm 3%, đưa tổng giá trị tiết kiệm lên tới 132 triệu đồng.

Khi cộng dồn các chính sách ưu đãi hiện hành, phiên bản VF 8 Eco có thể được lăn bánh chưa đến 900 triệu đồng. Đây là con số thường thấy ở một số sedan hoặc SUV hạng C, trong khi VF 8 là D-SUV có kích thước rộng rãi hơn, mạnh hơn và sở hữu nhiều trang bị cao cấp hơn.

Từ góc độ người dùng, anh Đức Huy (Hà Nội) đánh giá:"Tôi đã đi qua 5, 6 đời xe xăng dầu giờ muốn chuyển qua xe điện nên chọn VF 8. Thực sự trong tầm giá và xét về hiệu quả kinh tế thì VF 8 được coi là lựa chọn tốt ở thời điểm hiện tại", anh Huy khẳng định.

Bên cạnh các ưu đãi về giá, các chủ xe VinFast còn được hưởng chương trình miễn phí sạc pin đến hết ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Đây là lợi thế lớn giúp người dùng giảm đáng kể chi phí vận hành trong gần 3 năm đầu. Ngoài ra, xe điện vốn có cấu tạo đơn giản hơn, nên chi phí bảo dưỡng định kỳ cũng thấp hơn đáng kể.

Với không gian rộng rãi, khả năng vận hành mạnh mẽ, trang bị vượt tầm giá nhưng chi phí sở hữu chỉ ngang xe hạng C, giới quan sát nhận định, VF 8 Eco đang là sự lựa chọn "cao cấp thực dụng" khó có thể bỏ qua trong nhóm SUV 1 tỷ đồng.

VinGroup