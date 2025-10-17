Giá iPhone 12, iPhone 13 giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh 2 iPhone sở hữu màn OLED rẻ nhất thị trường

Giá iPhone 15, iPhone 16 giảm sâu, xứng danh 2 iPhone sạc type-c rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17 GĐXH - Giá iPhone 15 và iPhone 16 bắt đầu giảm với điểm chung lớn là cả hai đều mang cổng sạc type-c đại diện cho xu hướng công nghệ mới của Apple và giá cực kỳ dễ tiếp cận cho người dùng có nhu cầu sử dụng lâu dài.

Giá iPhone 12 - 9.99 triệu đồng

iPhone 12 là iPhone có màn hình OLED rẻ nhất Việt Nam.

iPhone 12 là iPhone có màn hình OLED rẻ nhất Việt Nam. Trong đó, bản 64GB đang có giá chỉ từ 9.9 triệu trong khi bản 128GB cũng chỉ từ 10.9 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 12

iPhone 12 sở hữu thiết kế khung viền vuông và chip A14 Bionic. Cả hai đem đến cho chiếc iPhone 6 năm trên thị trường này khả năng duy trì hoạt động vượt trội và gần như không lỗi thời.

Màn hình OLED với chất lượng hình ảnh sâu và trong hơn LCD của iPhone 11 rất nhiều. Điều đó mang đến chất lượng hình ảnh khi trải nghiệm nội dung tốt hơn hẳn. Về sức mạnh, iPhone 12 được nâng cấp lên chip Apple A14 Bionic 6 nhân với hiệu năng vượt trội và vẫn được Apple sử dụng để trang bị cho iPad Gen 10. Nhờ đó, không có bất cứ ứng dụng nào hiện nay có thể làm khó iPhone 12.

Đáng chú ý, camera của iPhone 12 cũng gồm ống kính góc rộng và siêu rộng như iPhone 11 nhưng phần cứng khác biệt. Cụ thể iPhone 12 dùng cảm biến hình ảnh lớn hơn cho phép lấy ánh sáng và màu sắc đẹp hơn iPhone 11. Ngoài ra iPhone 12 cũng có độ mở tối đa của ống kính tốt hơn nên chụp ảnh sáng và có dải dynamic rộng hơm từ đó chỉnh sửa nhanh và dễ dàng hơn.

iPhone 12 là lựa chọn thú vị cho người dùng muốn trải nghiệm iPhone giá rẻ nhưng vẫn phải có màn OLED - thứ mà Apple tự tin là có thể đối đầu với những flagship hàng đầu nhà Samsung.Xe máy mới

Giá iPhone 13 - 11.49 triệu đồng

iPhone 13 hiện có giá chỉ hơn 11 triệu đồng

iPhone 13 hiện có giá chỉ hơn 11 triệu đồng đang rẻ hơn cả Galaxy A56 - chiếc smartphone tầm trung tiêu biểu nhất hiện nay. iPhone 13 với camera chéo khi đeo ốp trong không khác nhiều so với iPhone 15 nên nó vẫn khá thời thượng về ngoại hình.

Đánh giá iPhone 13

Cùng với đó, phần chứa FaceID được thu hẹp đáng kể giúp chiếc iPhone này càng ít bị lỗi thời so với các thệ hệ iPhone mới nhất. Ngay cả iPhone 16e mới cũng vẫn dùng thiết kế này cho thấy sự tối ưu về mặt thiết kế của iPhone 13.

iPhone 13 đánh dấu bước ngoặt lớn về mắt thiết kế khi mô-đun camera phía sau đặt theo hình chéo. Apple không làm điều này cho vui mà để mở rộng diện tích cảm biến máy ảnh.

Vì vậy dù thông số camera của iPhone 12 và iPhone 13 không khác nhau nhưng chất lượng hình ảnh của iPhone 13 được nâng lên nhờ cảm biến hình ảnh lớn hơn trên cả ống kính thường và ống kính góc rộng. Hệ thống camera của iPhone 13 cũng đủ mạnh để quay video xóa phông (tính năng Cinamatic) giúp nó vượt trội so với nhiều đối thủ.

iPhone 13 cũng được nâng cấp chip với A15 Bionic 6 nhân hiệu năng của con chip mới ấn tượng đến mức nó tiếp tục được Apple sử dụng cho iPhone 14 và dự kiến dòng iPad giá rẻ ra mắt năm nay của Apple cũng sẽ dùng con chip này. iPhone 13 đang là lựa chọn với trang bị tốt, giá không quá đắt và cực kỳ đáng mua trong tháng 1/2025.

Có nên mua iPhone 12, iPhone 13 thời điểm này?

Dù trải qua rất nhiều nâng cấp nhưng những chiếc iPhone đời trước của Apple vẫn thuộc loại chất lượng cao nên gần như vẫn không hề lép vế hay bị yếu đi vào năm 2025. Chẳng hạn iPhone 12 hiện vẫn có thể dễ dàng đạt hơn 1 triệu điểm Antutu, mạnh hơn cả những smartphone tầm trung bán chạy nhất nhưng giá gần như ngang bằng.

Rõ ràng, khách Việt hoàn toàn có thể cân nhắc sở hữu iPhone 12 hoặc iPhone 13 tùy theo điều kiện tài chính như những lựa chọn iPhone nhưng giá rẻ như máy tầm trung. Những chiếc iPhone giá rẻ này vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cơ bản nhưng vẫn đảm bảo khả năng ổn định lâu dài cho khách Việt.



