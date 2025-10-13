Giá iPhone 12, iPhone 11 giảm cực sâu, chưa tới 10 triệu đồng liệu có nên mua khi iPhone 17 mới ra?
GĐXH - Giá iPhone 11 và iPhone 12 hiện vẫn khá sẵn hàng và được bán với mức giá cực rẻ nhưng liệu chúng có đáng để mua so với iPhone 17 mới.
Giá iPhone 12 - 9.99 triệu đồng
iPhone 12 - 64GB: 9.99 triệu đồng
iPhone 12 - 128GB: 10.99 triệu đồng
Đánh giá iPhone 12
iPhone 12 tại thời điểm 2025 vẫn có thể đạt hơn 1 triệu điểm hiệu năng theo thang Antutu tức là nó chẳng ngán bất cứ ứng dụng hay trò chơi nào và còn mạnh hơn Galaxy A56 5G dù giá đang rẻ ngang ngửa.
Nếu mua máy cũ, iPhone 12 64GB có giá chỉ từ 5-6 triệu đồng còn bản 128GB từ 6-7 triệu đồng. Mức giá ngang với những mẫu máy cỏ dưới cả phân khúc tầm trung.
iPhone 12 là mẫu iPhone có màn OLED rẻ nhất của Apple. Ít ai nghĩ, một chiếc iPhone màn OLED có thể có giá dưới 12 triệu đồng rất sâu như hiện nay. Chỉ riêng với điều này cũng đủ để Galaxy S24 Ultra lo ngại. Bản 128GB của iPhone 12 hiện cũng chỉ từ 12.99 triệu đồng. Khác iPhone 11, iPhone 12 hiện vẫn có rất nhiều các phiên bản màu sắc.
Màn hình OLED với chất lượng hình ảnh sâu và trong hơn LCD của iPhone 11 rất nhiều. Điều đó mang đến chất lượng hình ảnh khi trải nghiệm nội dung tốt hơn hẳn. Về sức mạnh, iPhone 12 được nâng cấp lên chip Apple A14 Bionic 6 nhân với hiệu năng vượt trội và vẫn được Apple sử dụng để trang bị cho iPad Gen 10. Nhờ đó, không có bất cứ ứng dụng nào hiện nay có thể làm khó iPhone 12.
Đáng chú ý, camera của iPhone 12 cũng gồm ống kính góc rộng và siêu rộng như iPhone 11 nhưng phần cứng khác biệt. Cụ thể iPhone 12 dùng cảm biến hình ảnh lớn hơn cho phép lấy ánh sáng và màu sắc đẹp hơn iPhone 11. Ngoài ra iPhone 12 cũng có độ mở tối đa của ống kính tốt hơn nên chụp ảnh sáng và có dải dynamic rộng hơm từ đó chỉnh sửa nhanh và dễ dàng hơn.
Nhìn chung, iPhone 12 là lựa chọn cực ổn với trang bị vượt trội so với giá và chẳng kém iPhone 16 mới quá nhiều. Tuy nhiên có một nhược điểm lớn là iPhone 12 hiện chủ yếu có hàng với bản 64GB trong khi bản 128GB rất ít và khó tìm.
Giá iPhone 11 - 8.29 triệu đồng
iPhone 11 - 64GB: 8.29 triệu đồng
iPhone 11 - 128GB: 9.79 triệu đồng
Đánh giá iPhone 11
iPhone 11 sau 7 năm có mặt trên thị trường vẫn hiên ngang tồn tại như một huyền thoại. Sức hút của iPhone 11 lớn đến mức tận những năm 2023, iPhone 11 vẫn lọt top bán chạy nhất thế giới. Điều này một phần đến từ giá bán, một phần đến từ hiệu năng vẫn mạnh mẽ tới hơn 816 điểm Antutu không chênh với các smartphone tầm trung đời mới quá nhiều.
Nếu mua iPhone 11 cũ, mức giá thậm chí rẻ hơn tới một nửa. Cụ thể iPhone 11 64GB ngoại hình đẹp cũng chỉ từ 4 triệu còn bản 128GB loanh quanh 5 triệu đã có thể sở hữu hoàn toàn ngang máy Android giá rẻ.
Trong tháng 5, Khách Việt có thể mua iPhone 11 64GB với giá chỉ hơn 8 triệu đồng trong khi bản 128GB cũng xuống thấp dưới 10 triệu từ 9.89 triệu đồng. Máy chỉ có 2 màu đen trắng và không có nhiều màu như trước.
iPhone 11 hiện vẫn còn khá ổn vào năm 2024 khi nó có camera kép rộng và siêu rộng với chất lượng ảnh hấp dẫn. Màn hình của máy là kích thước 6.1 inch tiêu chuẩn vẫn duy trì trên iPhone 15 và có FaceID độc quyền của Apple. iPhone 11 dùng chip Apple A13 Bionic 6 nhân với hiệu năng vẫn hoạt động tốt trong mọi tác vụ.
Điểm yếu của iPhone 11 chính là nó vẫn dùng màn hình LCD thay vì OLED, ngoài ra nó cũng không hỗ trợ 5G. Tuy nhiên với nhu cầu cơ bản như đọc tin tức, lướt mạng xã hội, quay chụp thường xuyên, iPhone 11 vẫn là lựa chọn cực ổn đặc biệt là bản 128GB với mức giá chưa đến 10 triệu đồng. Nhìn chung iPhone 11 là lựa chọn an toàn, giá rẻ và tương đối bền bỉ cho khách Việt hướng đến các nhu cầu cơ bản.Tin iPhone
Có nên mua iPhone 12, iPhone 11?
Bộ đôi iPhone 11 và iPhone 12 dù đã ra mắt được một thời gian dài nhưng vẫn đang khá sẵn hàng tại Việt Nam với mức giá khá rẻ đều dưới 10 triệu đồng.
So với iPhone 17 bộ đôi này kém khá nhiều về mặt phần cứng nhưng nếu so kỹ về mặt trang bị cơ bản, cả hai vẫn đang đáp ứng nhu cầu khá tốt của người dùng ở cấp độ cơ bản.
Tuy cả hai đều khá kém so với iPhone 17, iPhone 11 và iPhone 12 vẫn có những chất riêng mà không đối thủ nào có thể cạnh tranh được. Đây là lựa chọn khá ổn mà khách Việt có thể cân nhắc nếu tìm kiếm iPhone rẻ nhưng mạnh và dễ dùng.
