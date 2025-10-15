Giá iPhone 15, iPhone 16 giảm sâu, xứng danh 2 iPhone sạc type-c rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17
GĐXH - Giá iPhone 15 và iPhone 16 bắt đầu giảm với điểm chung lớn là cả hai đều mang cổng sạc type-c đại diện cho xu hướng công nghệ mới của Apple và giá cực kỳ dễ tiếp cận cho người dùng có nhu cầu sử dụng lâu dài.
Giá iPhone 15 - 14.79 triệu đồng
iPhone 15 - 128GB: 14.79 triệu đồng;
iPhone 15 - 256GB: 17.69 triệu đồng;
iPhone 15 - 512GB: 20.79 triệu đồng.
Đánh giá iPhone 15
iPhone 15 là một chiếc iPhone gần như all-news của Apple. Nó mới từ ngoại hình cho đến các trang bị bên trong. Với mặt lưng kính mờ, mặt trước dùng Dynamic Island, iPhone 15 tuy không Pro nhưng trông cao cấp như Pro và thậm chí còn có nhiều màu hấp dẫn.
Ở bên trong, iPhone 15 sở hữu chip Apple A16 Bionic mang lại 1.47 triệu điểm Antutu không thua kém quá nhiều iPhone 16 mới và vẫn là đỉnh cao của làng smartphone. Nhờ đó, iPhone 15 cân mọi tác vụ mà không bị lép vế.
Camera cũng là một điểm nhấn quan trọng trên iPhone 15. Camera chính 48 MP, khẩu độ f/1.6 cung cấp khả năng chụp ảnh cực kỳ sắc nét và có thêm tùy chọn zoom 2x khá thú vị, kết hợp camera siêu rộng 12MP.
Khách Việt như có camera 3 mắt trong một thiết kế chỉ 2 camera. Các tính năng quay của iPhone 15 cũng mạnh mẽ không kém dòng Pro, cung cấp chất lượng hình ảnh cực mãn nhãn.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, iPhone 15 được Apple sử dụng công nghệ pin hoàn toàn mới cho phép máy chai pin chậm hơn lên đến 1000 chu kỳ sạc gấp đôi so với 500 của các thế hệ iPhone 14 đổ về trước.
Giá iPhone 16 - 18.39 triệu đồng
iPhone 16 - 128GB: 18.39 triệu đồng;
iPhone 16 - 256GB: 21.29 triệu đồng;
iPhone 16 - 512GB: 26.39 triệu đồng.
Đánh giá iPhone 16
iPhone 16 là bản nâng cấp nhẹ về ngoại hình nhưng mạnh về trang bị so với iPhone 15. Tuy không quá nổi bật nhưng giá trị mà iPhone 16 mạng lại khá hấp dẫn.
Trước hết nó là chiếc iPhone có nút điều khiển camera tương tự như bản Pro và Pro Max. Đây là tính năng rất mới mà lần đầu tiên Apple triển khai đồng thời trên cả hai dòng iPhone Pro và thường.
iPhone 16 được trang bị chip A18 quy trình 3NM thế hệ 2 mang đến khả năng xử lý nhanh chóng mọi tác vụ và mạnh về AI hơn so với thế hệ trước. Về mặt kỹ thuật chip A18 của iPhone 16 có thể nhanh hơn đến
sử dụng chipset A18 3nm thế hệ thứ hai, mang đến hiệu suất vượt trội và tiết kiệm năng lượng đáng kể. Với 16 lõi Neural Engine chip A18 của iPhone 16 xử lý máy học nhanh hơn gấp 2 lần và băng thông bộ nhớ trên A18 chạy nhanh hơn 17%.
Khả năng xử lý của CPU trên Apple A18 nhanh hơn 30% và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với chip A16 Bionic. Hiệu suất xử lý hình ảnh GPU trên A18 nhanh hơn 40% và tiết kiệm điện hơn 35% so với chip A16 Bionic trên iPhone 15. Điều này thực sự là một sự nhảy vọt lớn trên một chiếc iPhone không Pro như iPhone 16.
Camera trên iPhone 16 vẫn là cặp cảm biến kép rộng và siêu rộng trong đó camera chính 48MP và siêu rộng là 12MP. Tuy không quá đặc biệt nhưng iPhone 16 mang đến khả năng quay mạnh mẽ hơn với tính năng quay không gian mới nhờ cách sắp xếp mô-đun camera mới.
Nhìn chung, iPhone 16 là một chiếc iPhone không Pro nhưng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Nó thực sự là một lựa chọn hấp dẫn không kém gì iPhone 16 Pro. Đây là lựa chọn thích hợp với người dùng không quá quan tâm đến nhiếp ảnh hay chơi game mà tập trung vào các tính năng cơ bản.
Có nên mua iPhone 15, iPhone 16 thời điểm này?
Nếu không cần đến những thứ như màn 120Hz, màn hình lớn hơn và chip cũng mạnh hơn một chút nhưng đắt gần 24 triệu đồng thì iPhone 15 và iPhone 16 là lựa chọn vô cùng thực dụng mà khách Việt có thể cân nhắc tại thời điểm tháng 10/2025 cho một chiếc smartphone rẻ, cập nhật các công nghệ mới đặc biệt là cổng type-c để dùng lâu dài.
