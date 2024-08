Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus mới nhất, cũ vẫn hot, mới thì cực hời

Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max mới nhất đang rẻ nhất thị trường, chưa tới 6 triệu vẫn xịn, đẹp ngang iPhone 15 GĐXH - Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max mới nhất đang có xu hướng giảm thấp khó tin, camera ba mắt nhưng giá chưa đầy 5 triệu đồng thậm chí chỉ bằng nửa giá iPhone 11 hiện tại.

Giá iPhone 14 mới nhất

Tại Việt Nam, giá iPhone 14 hiện chỉ ở mức trung khi bản 128GB có giá từ 16.69 triệu đồng còn bản 256GB từ 18.89 triệu đồng. Với lịch sử hỗ trợ lâu dài của Apple, iPhone 14 có thể sẽ vẫn đứng vững trên thị trường 3 năm tới.

Chính vì lý do này, iPhone 14 vẫn được nhiều người dùng lựa chọn đến mức nó bán chạy top 6 toàn cầu xếp trên Galaxy A55 5G top 7 và Galaxy S24 Ultra top 8.

Đánh giá iPhone 14

iPhone 14 về cơ bản vẫn mang những nét truyền thống của iPhone thế hệ cũ như màn hình tai thỏ, mặt lưng kính bóng bẩy. Dĩ nhiên, so với iPhone 15 thì iPhone 14 có phần lép vế về ngoại hình. Tuy nhiên, với đa số khách Việt có thói quen dùng ốp lưng thì iPhone 14 khó có thể phân biệt với iPhone 15 vì vẫn có cụm camera chéo ở mặt lưng.

iPhone 14 là iPhone tai thỏ hoàn thiện nhất.

iPhone 14 là iPhone tai thỏ hoàn thiện nhất. Loại màn hình này tuy không đa năng như Dynamic Island trên iPhone 15 nhưng được đánh giá là “lành” và ít lỗi. Đặc biệt, phần chứa camera selfie và FaceID được thu gọn giúp mở rộng không gian hiển thị hơn nhiều so với iPhone 12.

Giá iPhone 14 Pro mới nhất (cũ)

iPhone 14 Pro 128GB: 17.09 triệu đồng

iPhone 14 Pro 256GB: 18.69 triệu đồng.

iPhone 14 Pro gần như cháy hàng do Apple đã ngừng sản xuất ngay khi iPhone 15 trình làng. Nếu may mắn, khách Việt có thể mua được iPhone 14 Pro mới nhưng là hàng xách tay.

Đánh giá iPhone 14 Pro

Sau khi iPhone 15 Pro ra mắt, iPhone 14 Pro đã nhanh chóng cháy hàng. Hiện tại, khách Việt chỉ có thể mua iPhone 14 Pro dưới dạng máy cũ giá rẻ. Mức giá của iPhone 14 Pro cũ tương đương iPhone 14 thường mới, mềm hơn iPhone 15 Pro khá nhiều trong khi trang bị chênh lệch không quá lớn.

iPhone 14 Pro đã nhanh chóng cháy hàng.

Về mặt thiết kế, iPhone 14 Pro vẫn được đánh giá tốt, sở hữu thiết kế sang chảnh bậc nhất với khung viền kim loại đánh bóng, vát phẳng và màn hình Dynamic Island. iPhone 14 Pro có chipset ngang iPhone 15. Hệ thống camera iPhone 14 Pro cũng tương đương về tính năng so với iPhone 15 Pro.

Giá iPhone 14 Pro Max mới nhất

Giá iPhone 14 Pro Max rẻ nhất chi tiết như sau:

iPhone 14 Pro Max – 128GB: 26.990.000 đồng

iPhone 14 Pro Max – 256GB: 28.590.000 đồng

iPhone 14 Pro Max – 512GB: 35.990.000 đồng

iPhone 14 Pro Max – 1TB: 41.990.000 đồng

iPhone 14 Pro Max ra mắt năm 2022 từng "làm mưa làm gió" toàn thế giới với màn hình Dynamic Island thú vị, cụm 3 camera nổi bật, màu Deep Purple sang trọng. Chỉ còn gần một tháng nữa là dòng iPhone 16 sẽ chính thức ra mắt nhưng iPhone 14 Pro Max vẫn được nhiều khách Việt ưa chuộng vì mức giá ưu đãi khá hấp dẫn.

Đánh giá iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max tuy đã gần 2 năm tuổi nhưng vẫn còn hàng tồn mới fullbox tại một số đại lý với mức giá rẻ bất ngờ so với iPhone 15 Pro Max. Tuy không có nhiều trang bị tiên tiến như dòng iPhone 15 nhưng nó vẫn là mẫu máy được khách Việt săn lùng bởi thiết kế viền thép bóng độc đáo, sang chảnh.

iPhone 14 Pro Max vẫn là chiếc smartphone có trang bị cao cấp đáng mua.

Nhìn chung, iPhone 14 Pro Max vẫn là chiếc smartphone có trang bị cao cấp đáng mua vào năm 2024, hiệu năng mạnh dùng lâu dài bất chấp việc iPhone 16 Pro Max sắp ra mắt.

Giá iPhone 14 Plus mới nhất

Giá iPhone 14 Plus cuối tháng 8 chỉ từ 19.390.000 đồng cho bản 128GB, tăng nhẹ lên 22.990.000 đồng cho bản 256GB. So với iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Plus vẫn rẻ hơn gần 7 triệu đồng mà vẫn có kích thước màn hình tương đương, dung lượng pin chẳng kém là bao.

Đánh giá iPhone 14 Plus

Dù không thời thượng về thiết kế như iPhone 15 Plus nhưng iPhone 14 Plus vẫn sở hữu hiệu năng mạnh không kém với mức giá hấp dẫn hơn hẳn. iPhone 14 Plus cũng là phiên bản giảm giá nhiều nhất và còn nhiều hàng fullbox nhất so với 3 phiên bản còn lại.

iPhone 14 Plus (trái) và iPhone 14 Pro Max (phải)

iPhone 14 Plus có màn hình lớn không thua gì Galaxy S24 Ultra. Dù ít hơn Galaxy S23 Plus một camera zoom quang học 3x nhưng chất lượng hình ảnh của iPhone 14 Plus vẫn được đánh giá cao về cả màu sắc lẫn sự tự nhiên.

