Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus mới nhất giảm chưa từng có, công nghệ xịn sò không kém iPhone 15

Giá iPhone 14 mới nhất

Kể từ khi ra mắt iPhone 15, giá iPhone 14 đã liên tục hạ và hiện chỉ còn hơn 15 triệu đồng trong khi iPhone 15 ở mức xấp xỉ 19 triệu đồng. Thậm chí một số cửa hàng còn có hàng xách tay iPhone 14 với giá chỉ hơn 13 triệu cũng mới nguyên hộp. Mức giá này tạo nên khoảng cách giá khổng lồ giữa hai chiếc iPhone cách nhau chỉ một năm. Đây là điều mà các thế hệ trước hiếm khi xảy ra.

Theo đó, giá iPhone 14 chính hãng VN/A tháng 7/2024: iPhone 14 - 128GB - 15.99 triệu đồng; iPhone 14 - 256GB - 18.99 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 14

iPhone 14 là iPhone tai thỏ hoàn thiệt nhất.

iPhone 14 là iPhone tai thỏ hoàn thiệt nhất là bởi nó cũng với bản Plus là những chiếc iPhone cuối cùng trang bị màn hình tai thỏ. Loại màn hình này tuy không độc đáo như Dynamic Island trên iPhone 15 nhưng lại rất lành và ít lỗi. Đặc biệt phần chứa FaceID và Camera trước được thu gọn rất nhiều giúp mở rộng không gian hiển thị hơn nhiều so với màn tai thỏ trên iPhone 12.

iPhone 14 sở hữu thiết kế với mô-đun camera.

iPhone 14 sở hữu thiết kế với mô-đun camera sắp xếp theo hình chéo đặc trung. Nhờ đó, iPhone 14 có sự khác biệt rất lớn trên thị trường và tạo đẳng cấp riêng cho người sở hữu. Cùng với đó, iPhone 14 cũng đi kèm tới 5 sắc màu cho người dùng tha hồ lựa chọn để thể hiện cá tính riêng.

iPhone 14 cũng dùng chip A15 Bionic giống iPhone 13.

Không bàn đến ngoại hình giống hệt iPhone 13, iPhone 14 cũng dùng chip A15 Bionic giống iPhone 13. Mấu chốt nằm ở chỗ con chip này được bổ sung thêm 1 nhân GPU giúp máy xử lý đồ họa tốt hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc iPhone 14 mạnh ngang iPhone 13 Pro Max và có thể dễ dàng đánh bại Galaxy S23 trong các bài thử nghiệm hiệu năng.

So với iPhone 13, thời lượng pin của iPhone 14 chính hãng VN/A cũng được cải thiện đáng kể dù không tăng dung lượng so với thế hệ trước.Theo công bố, iPhone 14 có thể sử dụng tối đa lên tới 20 giờ khi xem video.

iPhone 14 sử dụng màn hình OLED.

iPhone 14 sử dụng màn hình OLED được tích hợp công nghệ Super Retina XDR kích thước 6.1 inch, độ phân giải 2532 x 1170 pixels. iPhone 14 cũng sẽ hỗ trợ dải màu P3, HRD10, và độ sáng tối đa lên tới 1200 nits. Nhờ đó, iPhone 14 thể hiện màu sắc rất tuyệt vời, đặc biệt là màu đen tạo cảm giác trong vắt trên màn hình. So với Dynamic Island trên iPhone 15 mới, phần tai thỏ không chiếm diện tích lớn hơn là bao thậm chí tương đương về độ rộng ngang.

iPhone 14 được trang bị camera kép góc rộng và siêu rộng cùng một độ phân giải 12MP.

iPhone 14 được trang bị camera kép góc rộng và siêu rộng cùng một độ phân giải 12MP. Mô-đun camera này đi kèm với cảm biến mới và khả năng xử lý đồ họa mạnh từ chip A15 Bionic tăng cường GPU đem đến chất lượng ảnh sắc nét cả ngày lẫn đêm.

Ngoài ra, iPhone 14 cũng có khả năng quay video được cải thiện rất nhiều về chất lượng cũng như tốc độ khung hình. Khác biệt lớn nhát so với iPhone 15 là iPhone 15 mới có cảm biến 48MP mang lại khả năng zoom 2x dựa trên độ sắc nét và AI để crop khung 2x.

Ngoại trừ chuyện ngoại hình, iPhone 14 hiện là lựa chọn ngon bổ rẻ hơn hẳn iPhone 15 tại thời điểm tháng 7/2024, đây là lựa chọn tuyện vời để sử dụng trong nhiều năm tới ở mức giá siêu rẻ so với một chiếc iPhone được trang bị tốt như iPhone 14.



Giá iPhone 14 Pro mới nhất

iPhone 14 Pro hiện đang cháy hàng trên diện rộng. Một số phiên bản iPhone 14 Pro hiếm hoi còn sót lại đang được bán với giá cực hấp dẫn như sau:

iPhone 14 Pro – 128GB: 22.390.000 đồng

iPhone 14 Pro – 256GB: 26.390.000 đồng

iPhone 14 Pro – 512GB: 28.390.000 đồng

iPhone 14 Pro – 1TB: 35.990.000 đồng

Đánh giá iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro có kích thước nhỏ gọn, cho trải nghiệm cầm nắm thoải mái, dễ chịu và gọn hàng trong lòng bàn tay. Điện thoại chỉ nặng 206 gram nên người dùng có thể sử dụng bằng một tay dễ dàng hơn iPhone 14 Pro Max. Mặt lưng máy được làm từ kính nhám, vừa đủ mịn nhưng không quá trơn, hạn chế bám bẩn, mồ hôi và dấu vân tay khá tốt.

iPhone 14 Pro có kích thước nhỏ gọn.

iPhone 14 Pro sở hữu màn hình OLED 6,1 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz. Màn hình có khả năng hiển thị chi tiết, sắc nét cùng màu sắc sống động. Mặc dù có hỗ trợ màn hình luôn bật nhưng iPhone 14 Pro chưa ghi nhận tình trạng burn-in, cho thấy chất lượng màn hình hàng đầu hiện nay.

iPhone 14 Pro sở hữu màn hình OLED 6,1 inch.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max là những phiên bản iPhone đầu tiên được Apple trang bị màn hình đục lỗ hình viên thuốc, thường được gọi là “Dynamic Island”. Thiết kế này giúp tối ưu tỷ lệ màn hình, thêm nhiều tính năng thú vị như hiển thị đồng hồ, cuộc gọi, sạc pin, nghe nhạc, xem YouTube trên nền,…

Mặc dù được trang bị con chip A16 Bionic cũ nhưng hiệu năng của điện thoại vẫn được đánh giá cao. Do đó, iPhone 14 Pro có thể đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng, không có khác biệt quá lớn về hiệu năng khi so với iPhone 15 Pro.

iPhone 14 Pro cũng được trang bị viên pin khá lớn.

iPhone 14 Pro cũng được trang bị viên pin khá lớn, đáp ứng tới 7,5 tiếng bật màn hình khi sử dụng nhiều tác vụ nặng. Vì vậy, nếu có nhu cầu sử dụng nhiều và liên tục, bạn cũng chỉ cần cắm sạc máy 1 lần là có thể sử dụng cả ngày dài.

Mặc dù có giá bán rẻ hơn nhưng iPhone 14 Pro vẫn được trang bị cụm 3 camera sau gồm camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 12MP. iPhone 14 Pro là thế hệ đầu tiên được trang bị camera 48MP với rất nhiều thuật toán cải tiến đi kèm. Nhờ vậy, chất lượng hình ảnh chụp bằng iPhone 14 Pro còn được can thiệp bằng phần mềm rất nhiều.

Đây là thời điểm vàng để khách Việt có cơ hội sở hữu chiếc điện thoại xịn sò với giá rẻ chưa từng có.

Đây là thời điểm vàng để khách Việt có cơ hội sở hữu chiếc điện thoại xịn sò với giá rẻ chưa từng có. Nếu đang muốn tìm mua một chiếc iPhone nhỏ gọn, hiệu năng mạnh mẽ, màu Deep Purple sang chảnh, 3 mắt camera cao cấp nhưng không muốn chi quá nhiều tiền cho bản Pro Max thì iPhone 14 Pro sẽ là sự thay thế hấp dẫn.



Giá iPhone 14 Pro Max mới nhất

Tại thời điểm đầu tháng 7, iPhone 14 Pro Max mới full box không có quá nhiều hàng nhưng nếu muốn, khách Việt vẫn có thể đập hộp iPhone 14 Pro Max mới tại một số đại lý còn hàng với bản 128GB từ 26.49 triệu đồng. Bản dung lượng cao hơn hầu như không có. Ngoài ra, một số cửa hàng tư nhân còn có hàng xách tay với giá thấp hơn khoảng 1 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max.

Một trong những điều mà iPhone 14 Pro Max được khách Việt ưa thích là nó sở hữu khung viền thép bóng và mặt lưng kính mờ, iPhone 14 Pro Max được không ít người dùng cho rằng đẹp hơn viền Titan mới trên iPhone 15 Pro Max.

Ngoài ra vì bản thấp nhất từ 128GB với mức giá rẻ như hiện nay, iPhone 14 Pro Max 128 GB dễ chiếm được cảm tình của người dùng hơn hẳn iPhone 15 Pro Max thấp nhất cũng từ 256GB khiến người dùng phải mua dung lượng cao mà chưa chắc đã dùng tới.

iPhone 14 Pro Max được trang bị màn hình Super Retina XDR.

iPhone 14 Pro Max được trang bị màn hình Super Retina XDR mới với ProMotion có kích thước 6.7 inch. Tần số quét màn hình có thể tự động điều chỉnh từ 120 Hz - 1 Hz để tiết kiệm pin.

Apple cũng đã bổ sung màn hình luôn bật. Độ sáng tối đa của iPhone 14 Pro Max cũng lên đến 2000 nits, sáng gấp đôi so với iPhone 13 Pro Max. Màn hình này gần như rất ít thay đổi ngay cả khi đã cập nhật lên iPhone 15 Pro Max. Tính năng Dynic Island vẫn là độc quyền của dòng máy này so với những chiếc iPhone 14 thường.

iPhone 14 Pro Max vẫn rất mạnh nhờ con chip Apple A16 Bionic.

Về mặt hiệu năng, iPhone 14 Pro Max vẫn rất mạnh nhờ con chip Apple A16 Bionic với gần 6 tỷ bóng bán dẫn tạo ra bằng quy trình 4NM gồm CPU 6 nhân mang lại khả năng xử lý các tác vụ hiệu quả. Khả năng xử lý đồ họa đến từ GPU 5 nhân giúp tăng thêm 50% khả năng xử lý so với thế hệ trước.

iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh.

Đối với pin iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh không lớn hơn so với năm ngoái nhưng chip xử lý mới tiết kiệm năng lượng hơn nên người dùng vẫn có thêm thời lượng sử dụng so với năm ngoái.

iPhone 14 Pro Max sở hữu camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 13MP.

iPhone 14 Pro Max sở hữu camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 13MP và camera tele 2x 12MP với tiêu cự 48mm mang đến khả năng chụp sắc nét hơn. Cùng với đó, Apple bổ sung thêm tính năng quay chống rung Action Mode mới mang đến khả năng quay phim xịn hơn rất nhiều cho iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 Pro Max hiện chỉ có thêm camera zoom 5x.

Nhìn chung, iPhone 14 Pro Max vẫn đang là chiếc smartphone với trang bị cực ổn vào năm 2024, nó có màn hình đẹp, trang bị mạnh dư sức dùng lâu dài bất chấp việc iPhone 16 Pro Max mắt. Đặc biệt khung viền thép của iPhone 14 Pro Max vẫn là một thứ có sức hút cực lớn bất chấp sự ưu việt của khung thép.



Giá iPhone 14 Plus

Giá iPhone 14 Plus đầu tháng 7 liên tục giảm sâu.

Giá iPhone 14 Plus đầu tháng 7 liên tục giảm sâu, dọn đường cho iPhone 16 Plus sắp ra mắt.

Cụ thể, iPhone 14 Plus 128GB hiện chỉ còn 19.790.000 đồng, còn bản 256GB cao cấp hơn có giá 23.990.000 đồng. Với giá bán này, iPhone 14 Plus đang rẻ hơn người anh em iPhone 15 Plus từ 2 – 3 triệu đồng, sẽ là phương án tiết kiệm cho những người dùng không quá hứng thú với màn hình Dynamic Island hay màu sắc bắt mắt.

Đánh giá iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus giống như iPhone 14 nhưng có màn hình lớn không thua gì Galaxy S24 Ultra. Đó là màn hình với kích thước 6.7 inch tấm nền OLED đã thành tiêu chuẩn trên smartphone của Apple. Màn hình này cũng có độ tới tới 1200 nits.

iPhone 14 Plus.

Điểm trừ của màn hình trên iPhone 14 Plus là vẫn chỉ có tốc độ làm mới 60Hz và tai thỏ chình ình ở mặt trước. Bất chấp điều đó, Nhiều người dùng vẫn thích màn hình OLED của Apple hơn của Samsung bằng chứng là doanh số của iPhone 14 Plus luôn ở mức cao so với đối thủ Galaxy S23 Plus.

iPhone 14 Plus chỉ có hai camera 12MP ở mặt sau.

iPhone 14 Plus chỉ có hai camera 12MP ở mặt sau. Một là camera góc rộng và một là camera góc siêu rộng với trường nhìn 120 độ. Dù ít hơn Galaxy S23 Plus một camera zoom quang học 3x nhưng chất lượng ảnh của iPhone 14 Plus được đánh giá là có chất lượng tốt hơn về cả màu sắc lẫn độ trung thực.

Điều này một phần đến từ viêc iPhone 14 Plus sở hữu cảm biến hình ảnh lớn hơn so với đối thủ. Trong hầu hết bối cảnh, iPhone 14 Plus đều làm tốt hơn đối thủ và ngang ngửa iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Plus dùng lại con chip A15 tiến trình 5nm.

iPhone 14 Plus dùng lại con chip A15 tiến trình 5nm tương đương iPhone 13 Pro Max với GPU năm lõi. Đây là một chút nâng cấp so với thế hệ iPhone 13 tiêu chuẩn, chip A15 chỉ có GPU 4 lõi. Dù không công bố nhưng RAM của iPhone 14 Plus có dung lượng 6GB.

Cấu hình này mang đến sức mạnh rất ấn tượng với điểm chuẩn hiệu năng vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Riêng về độ mượt mà khi sử dụng, iPhone 14 Plus chẳng kém iPhone 14 Pro và Pro Max một chút.

iPhone 14 Plus sẽ phù hợp với những người dùng thường xuyên giải trí trên điện thoại.

Nhìn chung, iPhone 14 Plus sẽ phù hợp với những người dùng thường xuyên giải trí trên điện thoại, đặc biệt là chơi game cần màn hình lớn để thao tác thoải mái, pin trâu dùng lâu dài mà giá lại tiết kiệm hơn bản iPhone 14 Pro Max hay iPhone 15 Plus.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và Xã hội

Từ tháng 7, bắt đầu xử phạt vi phạm giao thông qua app VNeID