Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm không phanh, rẻ hiếm thấy trước khi iPhone 17 xuất hiện

Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất bán rẻ hơn dòng iPhone 16 cả chục triệu, trong đó iPhone 15 vẫn được coi là dòng máy cân bằng giữa giá bán và trang bị đáng mua nhất đầu tháng 9.

Giá iPhone 14 Pro Max mới nhất

Đầu tháng 9, iPhone 14 Pro Max chủ yếu có hàng cũ với giá từ 17 triệu đồng cho bản 128GB. Tuy nhiên vẫn có một số nơi có hàng mới với giá từ 20.49 triệu đồng. Mức giá này tương đối hấp dẫn nếu nhìn vào con số xấp xỉ 30 triệu đồng của iPhone 16 Pro Max.

Ở mức giá này, iPhone 14 Pro Max rẻ hơn iPhone 16 Pro Max hơn 12 triệu đồng trong khi vẫn có nhiều trang bị cao cấp ngang ngửa như màn Dynamic Island, camera zoom quang học 3x cùng khả năng quay video cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra iPhone 14 Pro Max có bản 128GB nên rẻ hơn đáng kể iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max đều bắt đầu từ 256GB và dễ tiếp cận hơn hẳn.

iPhone 14 Pro Max là chiếc iPhone viền thép cuối cùng của Apple nhưng trang bị của nó mạnh không kém iPhone 16 Pro Max quá nhiều. Trong bối cảnh giá iPhone 16 Pro Max vẫn đang gần 30 triệu, iPhone 14 Pro Max rẻ hơn tới gần 10 triệu và vẫn đang có hàng mới.

Đánh giá iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max

Về mặt trang bị, iPhone 14 Pro Max tỏ ra không thua kém những người anh em của mình là bao khi được trang bị màn hình Super Retina XDR mới với ProMotion có kích thước 6.7 inch. Tần số quét màn hình có thể tự động điều chỉnh từ 120 Hz - 1 Hz để tiết kiệm pin.

Apple cũng đã bổ sung màn hình luôn bật. Độ sáng tối đa của iPhone 14 Pro Max cũng lên đến 2000 nits, sáng gấp đôi so với iPhone 13 Pro Max. Màn hình này gần như rất ít thay đổi ngay cả khi đã cập nhật lên iPhone 15 Pro Max. Tính năng Dynic Island vẫn là độc quyền của dòng máy này so với những chiếc iPhone 14 thường.

Về mặt hiệu năng, iPhone 14 Pro Max vẫn rất mạnh nhờ con chip Apple A16 Bionic với gần 6 tỷ bóng bán dẫn tạo ra bằng quy trình 4NM gồm CPU 6 nhân mang lại khả năng xử lý các tác vụ hiệu quả. Khả năng xử lý đồ họa đến từ GPU 5 nhân giúp tăng thêm 50% khả năng xử lý so với thế hệ trước.

iPhone 14 Pro Max vẫn rất mạnh nhờ con chip Apple A16 Bionic

Đối với pin iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh không lớn hơn so với năm ngoái nhưng chip xử lý mới tiết kiệm năng lượng hơn nên người dùng vẫn có thêm thời lượng sử dụng so với năm ngoái.

iPhone 14 Pro Max sở hữu camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 13MP và camera tele 2x 12MP với tiêu cự 48mm mang đến khả năng chụp sắc nét hơn. Cùng với đó, Apple bổ sung thêm tính năng quay chống rung Action Mode mới mang đến khả năng quay phim xịn hơn rất nhiều cho iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 Pro Max hiện chỉ có thêm camera zoom 5x.

Nhìn chung, iPhone 14 Pro Max vẫn đang là lựa chọn ngon, bổ, rẻ cực ổn cho người dùng tìm kiếm iPhone cao cấp, nhiều trang bị mạnh với mức giá rẻ nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo không quá lép vế trước iPhone 16 Pro Max.

Giá iPhone 14 Plus mới nhất

Đầu tháng 9, chuẩn bị cho sự ra mắt của dòng iPhone 17, giá iPhone 14 Plus giảm sâu gần 6 triệu đồng. Cụ thể, khách Việt hiện có thể sở hữu iPhone 14 Plus với giá chỉ 12.490.000 đồng cho bản 128GB. Với giá bán mới, iPhone 14 Plus vẫn rẻ hơn iPhone 16 Pro Max cả chục triệu nhưng chỉ kém hơn ở màn hình Dynamic Island 120Hz và camera tele mà nhiều người dùng không cần thiết.

Đánh giá iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus giống như iPhone 14 nhưng có màn hình lớn không thua gì Galaxy S24 Ultra. Đó là màn hình với kích thước 6.7 inch tấm nền OLED đã thành tiêu chuẩn trên smartphone của Apple. Màn hình này cũng có độ sáng lên tới 1200 nits.





iPhone 14 Plus

Điểm trừ của màn hình trên iPhone 14 Plus là vẫn chỉ có tốc độ làm mới 60Hz và tai thỏ chình ình ở mặt trước. Bất chấp điều đó, Nhiều người dùng vẫn thích màn hình OLED của Apple hơn của Samsung bằng chứng là doanh số của iPhone 14 Plus luôn ở mức cao so với đối thủ Galaxy S23 Plus.

iPhone 14 Plus chỉ có hai camera 12MP ở mặt sau. Một là camera góc rộng và một là camera góc siêu rộng với trường nhìn 120 độ. Dù ít hơn Galaxy S23 Plus một camera zoom quang học 3x nhưng chất lượng ảnh của iPhone 14 Plus được đánh giá là có chất lượng tốt hơn về cả màu sắc lẫn độ trung thực.

iPhone 14 Plus chỉ có hai camera 12MP ở mặt sau.

Điều này một phần đến từ việc iPhone 14 Plus sở hữu cảm biến hình ảnh lớn hơn so với đối thủ. Trong hầu hết bối cảnh, iPhone 14 Plus đều làm tốt hơn đối thủ và ngang ngửa iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Plus dùng lại con chip A15 tiến trình 5nm tương đương iPhone 13 Pro Max với GPU năm lõi. Đây là một chút nâng cấp so với thế hệ iPhone 13 tiêu chuẩn, chip A15 chỉ có GPU 4 lõi. Dù không công bố nhưng RAM của iPhone 14 Plus có dung lượng 6GB.

Cấu hình này mang đến sức mạnh rất ấn tượng với điểm chuẩn hiệu năng vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Riêng về độ mượt mà khi sử dụng, iPhone 14 Plus chẳng kém iPhone 14 Pro và Pro Max một chút.

Nếu đang tìm kiếm iPhone mạnh mẽ, giá đập hộp dưới 15 triệu, màn hình lớn, trang bị xịn sò nhưng không cần các công nghệ mới nhất thì iPhone 14 Plus vẫn là sự lựa chọn tiết kiệm mà bạn nên cân nhắc.

Giá iPhone 14 mới nhất

Khách Việt hiện có thể sở hữu iPhone 14 với giá từ 12.29 triệu cho mẫu 128GB, tăng lên 15.99 triệu cho bản 256GB. Với giá bán này, iPhone 14 hiện đang rẻ hơn iPhone 16 tới 6 triệu đồng, giúp bạn thoải mái mua thêm phụ kiện mà vẫn thừa tiền.

Đánh giá iPhone 14

iPhone 14 tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế hiện đại của Apple: khung viền vuông vức, mặt lưng kính cường lực bóng bẩy. Mặc dù không có sự thay đổi về kiểu dáng so với iPhone 13, nhưng cảm giác cầm nắm trên iPhone 14 lại cực kỳ thoải mái nhờ chiều ngang chỉ 71.5mm, rất phù hợp với người dùng có bàn tay nhỏ, đặc biệt là các bạn nữ.

iPhone 14

Tuy nhiên, mặt lưng bóng của máy khá dễ bám vân tay – nhất là ở các màu đậm như đen và đỏ. Ngược lại, các màu sáng như trắng, xanh dương và tím nhạt lại giúp hạn chế điều này rõ rệt. Năm nay, Apple bổ sung thêm hai màu mới là xanh dương nhạt và tím nhạt, rất dễ phân biệt với iPhone 13 và cũng giúp bạn nổi bật giữa đám đông.

Không có Dynamic Island như bản Pro, nhưng iPhone 14 vẫn sở hữu màn hình OLED 6.1 inch, độ phân giải 1170 x 2532 pixels, mật độ điểm ảnh lên tới 460 ppi. Màn hình cho độ sáng cao, hiển thị tốt ngay cả dưới trời nắng gắt – điểm cộng lớn với người dùng hay di chuyển ngoài trời.

Khả năng hiển thị màu sắc của iPhone 14 cũng rất ấn tượng, không quá "rực rỡ ảo" như một số dòng máy dùng AMOLED – rất phù hợp với người dùng cần màn hình trung thực để chỉnh ảnh, làm video,...

Khả năng hiển thị màu sắc của iPhone 14 cũng rất ấn tượng

Dù chỉ được trang bị Apple A15 Bionic – con chip đã có từ iPhone 13 Pro – nhưng iPhone 14 lại được nâng cấp lên 5 nhân GPU, thay vì 4 nhân như iPhone 13 thường. Nhờ đó, khả năng xử lý đồ họa, chơi game hay chạy các tác vụ nặng đều mượt mà, ổn định hơn.

Trong trải nghiệm thực tế, các tựa game như PUBG, Genshin Impact, Liên Quân vẫn được máy xử lý ngon lành ở mức đồ họa cao nhất. Nếu bạn là game thủ nhưng không muốn đầu tư quá nhiều, iPhone 14 vẫn là lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc ở thời điểm hiện tại.

iPhone 14 vẫn giữ cụm camera kép 12MP với cảm biến chính và ống kính góc siêu rộng.

iPhone 14 vẫn giữ cụm camera kép 12MP với cảm biến chính và ống kính góc siêu rộng. Tuy không nâng cấp về thông số, nhưng Apple đã tinh chỉnh phần mềm để ảnh chụp sống động và chân thực hơn iPhone 13.

Đặc biệt, iPhone 14 còn hỗ trợ quay video 4K 60fps, kèm theo chống rung quang học (OIS) và chế độ Cinematic Mode cho video "mịn như điện ảnh". Nếu bạn là người hay quay vlog, TikTok hay YouTube, thì đây là một công cụ quay video “chuyên nghiệp hóa” trong thân máy nhỏ gọn.

Dù dung lượng pin chỉ 3279 mAh, nhưng iPhone 14 cho thời gian sử dụng đáng ngạc nhiên. Máy có thể trụ tới 8 giờ sử dụng liên tục, bao gồm lướt web, xem video, chơi game và chụp ảnh.

Máy hỗ trợ sạc nhanh 20W và sạc không dây MagSafe tiện lợi. Tuy nhiên, Apple vẫn không tặng kèm củ sạc, nên bạn sẽ cần trang bị thêm phụ kiện bên ngoài – điểm trừ nhỏ nhưng không quá nghiêm trọng.

Với giá bán hơn 12 triệu đồng, iPhone 12 vẫn là sự lựa chọn lý tưởng trong phân khúc tầm trung, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, giải trí mà vẫn bền bỉ, không bị lỗi thời sau 2 - 3 năm tới.