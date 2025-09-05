Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra
GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất bán rẻ hơn dòng iPhone 16 cả chục triệu, trong đó iPhone 15 vẫn được coi là dòng máy cân bằng giữa giá bán và trang bị đáng mua nhất đầu tháng 9.
Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất
iPhone 15 Pro Max là chiếc iPhone Pro Max fullbox giá rẻ nhất thị trường hiện nay, liên tục giảm sâu tới chục triệu đồng. Hiện tại, giá iPhone 15 Pro Max fullbox chỉ từ 29 triệu cho mẫu 256GB, đuổi sát nút đối thủ Galaxy S25 Ultra.
Ngay từ khi ra mắt, iPhone 15 Pro Max đã liên tục lọt top iPhone bán chạy nhất nhờ diện mạo cao cấp, hiệu năng mạnh mẽ và hệ thống camera xịn sò, quay chụp top đầu phân khúc. Không chỉ vậy, nó còn có khung viền titan bền bỉ chẳng kém người anh em iPhone 16 Pro Max.
iPhone 15 Pro là phiên bản nhỏ gọn, tiết kiệm hơn của iPhone 15 Pro Max về kích thước nhưng tính năng khá tương đương. Khác biệt duy nhất nằm ở camera zoom quang 3x thay vì 5x như bản Max, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm thực tế.
Vì vậy, nó rất phù hợp với những người có bàn tay nhỏ, thích smartphone nhỏ gọn hoặc muốn trải nghiệm camera cao cấp nhưng tài chính không quá rủng rỉnh để chọn bản Pro Max.Mobile phone.
iPhone 15 Plus có màn hình và dung lượng pin tương đương bản Pro Max nhưng trang bị giống iPhone 15 tiêu chuẩn. Vì vậy, giá bán của nó cũng rẻ hơn nhiều bản Pro Max cao cấp và là sự lựa chọn hàng đầu của những người thích chơi game trên smartphone.
iPhone 15 từng là chiếc iPhone bán chạy nhất thế giới, kể cả khi iPhone 16 ra mắt thì nó vẫn bền bỉ nằm trong top doanh số hàng đầu. Đầu tháng 9, giá iPhone 15 đang ở mức cực dễ mua với mức giảm cả chục triệu, chỉ từ 14.99 triệu đồng cho bản 128GB.
Bảng giá iPhone 15 các dòng mới nhất
iPhone 15 Pro Max - 256GB: 28.790.000 đồng
iPhone 15 Pro Max - 512GB: 31.690.000 đồng
iPhone 15 Pro Max - 1TB: 39.390.000 đồng
iPhone 15 Pro - 128GB: 23.990.000 đồng
iPhone 15 Pro - 256GB: 26.990.000 đồng
iPhone 15 Pro - 512GB: 32.590.000 đồng
iPhone 15 Pro - 1TB: 34.990.000 đồng
iPhone 15 Plus - 128GB: 18.590.000 đồng
iPhone 15 Plus - 256GB: 21.690.000 đồng
iPhone 15 - 128GB: 14.990.000 đồng
iPhone 15 - 256GB: 18.490.000 đồng
iPhone 15 - 512GB: 20.990.000 đồng
Có nên mua iPhone 15 các dòng thời điểm này?
Chỉ còn 1 tuần nữa là Apple sẽ chính thức ra mắt dòng iPhone 17 mới với tư cách là dòng sản phẩm mạnh mẽ nhất. Vì vậy, các đại lý bán lẻ đang tích cực xả kho các dòng iPhone cũ để dọn đường cho dòng sản phẩm mới. Trong đó, iPhone 15 được coi là dòng máy cân bằng giữa giá bán và trang bị đáng mua nhất hiện nay.
Với giá bán từ 15 triệu, rõ ràng iPhone 15 vẫn là sự lựa chọn ngon - bổ - rẻ đáp ứng tốt nhu cầu giải trí đa dạng mà lại không quá đắt đỏ như dòng iPhone 16. Hơn nữa, khi dòng iPhone 17 ra mắt, giá bán các dòng iPhone cũ sẽ chững lại để tạo đà doanh số cho dòng sản phẩm mới nên đây sẽ là cơ hội vàng để khách Việt sở hữu iPhone xịn với giá ưu đãi.
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng trong nước đã đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay ở mức 134,4 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cũng tăng lên 129,5 triệu đồng/lượng.
GĐXH - Xe SH Mode, mẫu xe vốn nổi tiếng với tình trạng "đội giá", bất ngờ hạ nhiệt xuống mức thấp kỷ lục.
GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki 'chất' hơn cả Visionh chỉ với số tiền tương đương Honda Wave Alpha.
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được hình thành từ quận Hà Đông cũ tiếp tục "nổi sóng", đặc biệt ở phân khúc nhà riêng.
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm Vietcombank ghi nhận mức cao nhất là 4,7%/năm, BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,1 - 4,9%/năm.
GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh vừa ra mắt với mức giá chỉ 25 triệu đồng, rẻ hơn Vision trong khi trang bị không kém cạnh SH Mode.
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiếp tục tăng sau khi đã tăng thêm gần 3 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong một ngày. Giá vàng nhẫn trơn cũng dồn dập lập đỉnh cao mới.
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất ở đại lý đang vô cùng hấp dẫn, có loại thậm chí còn thấp hơn cả niêm yết, điều hiếm thấy trong lịch sử xe máy Honda.
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất cực rẻ đầu tháng 9/2025, có thể trở thành 'vật cản' lớn nhất của Hyundai Grand i10 trên con đường đến ngôi vị 'vua doanh số' phân khúc cỡ A.
GĐXH - Xe SUV hạng A được hãng xe Pháp ra mắt không chỉ gây áp lực cho các đối thủ cùng phân khúc, mà còn đe dọa cả mẫu xe ga hạng sang Honda SH bởi mức giá chỉ rẻ bằng nửa Kia Morning và Hyundai Grand i10.
