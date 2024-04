Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus mới nhất giảm chưa từng có, loại dưới 20 triệu vẫn đẹp long lanh

Giá iPhone 15 mới nhất

Giá iPhone 15 chính hãng VN/A tiếp tục giảm mạnh

Đầu tháng 4, theo ghi nhận tại một số đại lý bán lẻ, giá iPhone 15 chính hãng VN/A tiếp tục giảm mạnh, chỉ còn dưới 20 triệu đồng, cụ thể từng phiên bản như sau:

iPhone 15 – 128GB: 19.890.000 đồng

iPhone 15 – 256GB: 22.990.000 đồng

iPhone 15 – 512GB: 28.390.000 đồng

Với chị em phụ nữ, việc chọn một chiếc điện thoại được đánh giá theo các tiêu chí như màu sắc, thiết kế, khả năng quay chụp, thương hiệu, giá bán,... Trong đó, iPhone luôn là chiếc "điện thoại quốc dân" được phái đẹp ưa chuộng bậc nhất vì có thiết kế sang chảnh và camera xịn sò top đầu.

Dòng iPhone 15 mới ra mắt gần đây tiếp tục mang đến nhiều cải tiến về thiết kế, đặc biệt là bộ màu sắc bắt mắt, trong đó có phiên bản màu hồng và màu xanh dương tinh tế rất được lòng phái đẹp. Như vậy, giá iPhone 15 đang được ưu đãi từ 3 – 3,5 triệu đồng, mặc dù cao hơn đối thủ Galaxy S24 nhưng lại được khách Việt ưa chuộng hơn.

iPhone 15 là chiếc iPhone nhỏ gọn, tính năng hiện đại, đáp ứng đủ nhu cầu từ công việc lẫn giải trí cho người dùng mà giá không quá đắt đỏ như các phiên bản còn lại. Nó cũng rất phù hợp với các bạn nữ thích màu hồng nịnh mắt nhà Apple, bàn tay nhỏ cũng cầm nắm dễ dàng không lo mỏi hay cấn tay sau thời gian dài sử dụng.

Đánh giá iPhone 15 mới nhất

iPhone 15

iPhone 15 vẫn có kiểu dáng vuông vức với khung viền và mặt lưng phẳng. Điện thoại được cấu tạo từ khung nhôm và mặt kính cường lực, vừa có trọng lượng nhẹ vừa đảm bảo sự chắc chắn.

Năm nay, iPhone 15 ra mắt với 5 màu sắc mới, chưa từng xuất hiện trên các dòng iPhone trước đó. Điện thoại cũng sử dụng kính pha màu cho mặt lưng giúp máy có độ bền cao hơn, chống trầy xước và bám vân tay tốt.

iPhone 15 sử dụng tấm nền OLED 6.1 inch





iPhone 15 sử dụng tấm nền OLED 6.1 inch có độ phân giải Super Retina XDR, mang lại chất lượng hình ảnh hàng đầu với độ tương phản ấn tượng. Màn hình này còn hỗ trợ các công nghệ tiên tiến như True Tone, HDR display và gam màu rộng P3.

iPhone 15 được trang bị bộ xử lý A16 Bionic

Màn hình cũng được trang bị mặt kính cường lực Ceramic Shield chất lượng cao, vừa tăng độ bền bỉ vừa hạn chế hư hại khi điện thoại bị rơi hay va đập.

iPhone 15 được trang bị bộ xử lý A16 Bionic có khả năng tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Máy cũng đi kèm RAM 8GB đa nhiệm tốt, cho phép bạn sử dụng và thao tác nhiều tác vụ cùng lúc mà ít bị giật lag.

Bộ nhớ tiêu chuẩn 128GB

Bộ nhớ tiêu chuẩn 128GB cũng đủ rộng rãi để bạn thoải mái lưu trữ hình ảnh, video hoặc tài liệu quan trọng. Ngoài ra, máy cũng chạy hệ điều hành iOS 17 mang đến giao diện thú vị hơn và nhiều tính năng mới hấp dẫn hơn.

iPhone 15 có thể đáp ứng thời lượng xem video tới 20 giờ





So với iPhone 12, viên pin 3349 mAh của iPhone 15 có thể đáp ứng thời lượng xem video tới 20 giờ, lâu hơn 3 giờ. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh 20W giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian và sẵn sàng cho mọi chuyến đi bất ngờ chỉ với vài phút cắm sạc nhanh chóng, tiện lợi.

iPhone 15 được trang bị bộ camera kép gồm camera chính 48MP và camera phụ 12MP





iPhone 15 được trang bị bộ camera kép gồm camera chính 48MP và camera phụ 12MP, một bước tiến rõ rệt so với bộ camera kép 12MP của iPhone 14. Không chỉ nâng cấp ống kính, Apple còn mang đến nhiều tính năng thú vị như Cinematic, Smart HDR 5, Action Mode,...

Camera của iPhone 15 cũng có khả năng chụp ảnh siêu rộng

Camera của iPhone 15 cũng có khả năng chụp ảnh siêu rộng và xóa phông tốt, phù hợp cho việc chụp phong cảnh, kiến trúc hoặc làm mờ nền đẹp mắt. Camera trước 12MP cũng hỗ trợ chụp ảnh selfie và gọi video chất lượng cao.

Giá iPhone 15 Pro Max mới nhất

Giá iPhone 15 Pro Max 256GB tiêu chuẩn đã xuống đến chỉ còn 29.5 triệu đồng

Sau một thời gian dài ở mức trên 30 triệu đồng, giờ đây, không hề đùa trong cá tháng 4, giá iPhone 15 Pro Max 256GB tiêu chuẩn đã xuống đến chỉ còn 29.5 triệu đồng mức thấp nhất kể từ khi ra mắt. Nếu tham gia thu cũ đổi mới, khách Việt có thể mua được với giá chỉ từ 27.5 triệu đồng. Mức gía này buộc cả Galaxy S24 Ultra phải chạy theo sát sàn sạt.

iPhone 15 Pro Max 256GB: 29.500.000 đồng

iPhone 15 Pro Max 512GB: 36.990.000 đồng

iPhone 15 Pro Max 1TB: 42.990.000 đồng

iPhone 15 Pro Max sau 6 tháng có mặt trên thị trường đã không còn là chiếc máy mới với nhiều sự thú vị. Mặc dù vậy trước sức ép cực căng đến từ Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14, iPhone 15 Pro Max vẫn đang dẫn đầu phân khúc cao cấp nhờ đang được giảm giá mạnh tay.

Với mức giá này, iPhone 15 Pro Max gần như rất khó để đánh bại trong phân khúc cao cấp bởi nó được xem là ngang bằng các đối thủ như Galaxy S24 Ultra hay Xiaomi 14 Ultra nhưng giá lại rẻ ngang thậm chí là hơn trong nhiều giai đoạn.

Đánh giá iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max tiên phong trong thay đổi ngoại hình khi lột xác sở hữu khung viền Titan mới trong đó màu titan tự nhiên được rất nhiều người dùng ưa chuộng về tính thẩm mỹ và có độ nhận diện cao hơn hẳn. Chính vì vậy giá iPhone 15 Pro Max Titan tự nhiên thường đắt hơn 200 - 300 nghìn đồng so với các màu còn lại.

iPhone 15 Pro Max sở hữu con chip Apple A17 Pro quy trình 2NM

Về hiệu năng, iPhone 15 Pro Max sở hữu con chip Apple A17 Pro quy trình 2NM duy nhất trên thị trường với hiệu năng đứng đầu thị trường được xem là điểm nhấn công nghệ nổi bật trên iPhone 15 Pro Max. Kết hợp với cổng USB-C tốc độ cao mới, iPhone 15 Pro Max năm nay hoàn toàn là một kẻ hủy diệt các flagship như Galaxy S24 Ultra và Xiaomi 14 Ultra.

iPhone 15 Pro Max cũng gây chú ý với khả năng zoom quang 5x dựa trên công nghệ thấu kính mới

Đối với camera, iPhone 15 Pro Max cũng gây chú ý với khả năng zoom quang 5x dựa trên công nghệ thấu kính mới. Điều này giúp iPhone 15 Pro Max thu hẹp khoảng cách về công nghệ chụp ảnh zoom xa so với các đối thủ Android dù vẫn thua Galaxy S24 Ultra (có zoom quang tới 10X với ống kính Tele) hoặc 5X với ống kính zoom chính.

Rõ ràng iPhone 15 Pro Max với khung Titan, chip 2NM duy nhất thị trường kèm camera nâng cấp mạnh về khả năng zoom xa, iPhone 15 Pro Max 256 GB thực sự là con quái vật hiệu năng trong làng máy cao cấp với khả năng hủy diệt hoàn toàn các đối thủ cùng phân khúc như Galaxy S24 Ultra.

Giá iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus vẫn đang được bán với giá cực kỳ ưu đãi

Mặc dù sở hữu hàng loạt tính năng hấp dẫn nhưng iPhone 15 Plus vẫn đang được bán với giá cực kỳ ưu đãi, giảm mạnh ở cả 3 phiên bản, cụ thể như sau:

iPhone 15 Plus – 128GB: 22.890.000 đồng

iPhone 15 Plus – 256GB: 25.990.000 đồng

iPhone 15 Plus – 512GB: 31.590.000 đồng

Như vậy, giá đập hộp iPhone 15 Plus hiện đang được giảm từ 3 – 3,5 triệu đồng, rẻ hơn iPhone 15 Pro Max từ 4 – 5 triệu đồng mà lại có pin trâu hơn, hiệu năng vẫn đủ sức so kè với đối thủ Samsung Galaxy S24 Ultra.

Đánh giá iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus vẫn có thiết kế phẳng vuông vắn quen thuộc tạo nên diện mạo sang trọng và bền bỉ. Điện thoại có khung nhôm chắc chắn và các cạnh bo cong nhẹ nhàng mang đến cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn.

Mặt lưng điện thoại cũng được làm bằng chất liệu kính pha màu, giúp nó trở nên tinh tế và bắt mắt hơn. Ngoài ra, chất liệu này còn giúp điện thoại trở nên cứng cáp và hạn chế trầy xước khi va đập tốt hơn.

Màn hình lớn cho trải nghiệm thị giác ấn tượng





iPhone 15 Plus sở hữu màn hình OLED lớn 6.7 inch, ngang ngửa màn hình iPhone 15 Pro Max. Màn hình này mang đến màu sắc chân thực, độ tương phản vượt trội và tiết kiệm năng lượng tối ưu.

Màn hình cũng có viền mỏng, tối ưu không gian hiển thị giúp bạn có những giây phút giải trí tuyệt vời hơn. Không chỉ vậy, Apple cũng đã thay thế vết cắt tai thỏ bằng viên thuốc hiện đại, hỗ trợ Dynamic Island giúp bạn tương tác với các ứng dụng thú vị hơn.

Hiệu năng khủng, xử lý mượt mà mọi tác vụ nặng





iPhone 15 Plus sử dụng chipset A16 Bionic với hiệu năng khủng, có khả năng xử lý mọi tác vụ mượt mà. Nó cũng có RAM 8GB khỏe, đa nhiệm tốt, đi kèm với bộ nhớ 128GB rộng rãi cho phép bạn thoải mái lưu trữ hình ảnh, video, tài liệu quan trọng.

Hệ điều hành iOS 7 cũng mang đến nhiều tính năng hiện đại, giao diện thân thiện và tích hợp nhiều tiện ích. Không chỉ vậy, máy cũng được trang bị cổng USB-C giúp bạn tiết kiệm chi phí khi có thể sử dụng chung cáp sạc với các thiết bị khác của Apple.

Là chiếc iPhone có pin trâu nhất từ trước đến nay





iPhone 15 Plus được cung cấp năng lượng từ viên pin 4383 mAh, dung lượng lớn hơn cả iPhone 15 Pro Max. Vì vậy, nó có thể đáp ứng tới 20 giờ xem video, cho bạn thoải mái sử dụng liên tục cả ngày mà không cần cắm sạc thường xuyên.

Ngoài ra, điện thoại còn hỗ trợ sạc 20W, giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian hơn, nhanh chóng sạc đầy pin nên có thể sẵn sàng cho mọi chuyến đi, mọi cuộc chơi bất ngờ chỉ trong thời gian ngắn.

iPhone 15 Plus vẫn được thiết lập bộ camera kép gồm camera chính 48MP và camera tele 12MP. Hai camera này có khả năng chụp ảnh sắc nét, màu sắc chân thực và chụp cận cảnh tốt.

Camera 48MP cho trải nghiệm nhiếp ảnh hàng đầu

Không chỉ vậy, điện thoại còn có khả năng chụp đêm tốt hơn so với các thế hệ cũ. Ngoài ra, nó cũng có khả năng quay video 4K tạo nên những đoạn phim chuẩn điện ảnh.

Ở mặt trước, nó cũng có camera selfie 12MP cho phép chụp ảnh selfie với chất lượng cao và quay phim 4K không hề kém cạnh camera sau. Camera này cũng được nâng cấp với khả năng lấy nét tự động, giúp bạn chụp ảnh selfie tốt hơn ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

iPhone 15 Plus là phiên bản tiết kiệm hơn của iPhone 15 Pro Max, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc lẫn giải trí của khách Việt. So với phiên bản Pro Max cao cấp nhất, iPhone 15 Plus chỉ kém hơn về bộ camera kép và chip A16 cũ hơn nhưng nhìn chung về tính năng thì không chênh lệch quá nhiều.

