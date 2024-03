Giá iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus mới nhất: Giảm mạnh, có loại là smartphone cao cấp đáng mua nhất hiện nay

Giá iPhone nào rẻ nhất hiện nay: Loại đập hộp chưa tới 10 triệu vẫn xịn sò GĐXH - Giá iPhone hiện đang có những mức khuyến mại mạnh tay nhất, có ba dòng iPhone trở thành iPhone giá rẻ nhất của nhà 'Táo'.

Giá iPhone 15 Pro mới nhất

Bên cạnh phiên bản iPhone 15 Pro Max cao cấp, mẫu iPhone 15 Pro nhỏ gọn hơn, giá "mềm" hơn nhưng vẫn sở hữu nhiều tính năng xịn sò chẳng kém cũng được rất nhiều khách Việt ưa chuộng.

Bước sang tháng 3, giá đập hộp iPhone 15 Pro tiếp tục có xu hướng giảm mạnh cho tất cả cấu hình lưu trữ. Cụ thể, giá iPhone 15 Pro mới được chúng tôi cập nhật sáng 2/3 như sau:

iPhone 15 Pro – 128GB: 25.990.000 đồng

iPhone 15 Pro – 256GB: 28.790.000 đồng

iPhone 15 Pro – 512GB: 34.990.000 đồng

iPhone 15 Pro – 1TB: 39.990.000 đồng

Như vậy, giá iPhone 15 Pro đang được ưu đãi giảm từ 2 – 3 triệu đồng so với mức niêm yết khi mới ra mắt, vẫn rẻ hơn iPhone 15 Pro Max từ 2 – 4 triệu đồng mà tính năng xịn sò không thua kém là bao.

Đánh giá iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro vẫn có thiết kế vuông vức đặc trưng với mặt lưng và bộ khung phẳng tạo nên diện mạo thanh lịch, hiện đại nhưng vẫn đủ cứng cáp. Mặt lưng kính không chỉ tạo nên vẻ ngoài sang trọng mà còn đảm bảo độ bền và hạn chế va đập tốt.

iPhone 15 Pro (trái) và iPhone 15 Pro Max (phải)

Khác với các thế hệ trước, Apple đã sử dụng chất liệu titanium thay cho nhôm để chế độ bộ khung máy, vừa mang đến cảm giác cầm nắm dễ chịu vừa giúp điện thoại có trọng lượng nhẹ hơn.





iPhone 15 Pro trang bị màn hình OLED 6.1 inch với công nghệ hiển thị tiên tiến, màu sắc chân thực và chuyển động mượt mà. Màn hình có viền siêu mỏng nên bạn sẽ cảm thấy đã mắt hơn với không gian hiển thị được mở rộng.

iPhone 15 Pro (trái) và iPhone 15 Pro Max (phải)

Tính năng Dynamic Island thú vị cũng mang đến những trải nghiệm cao cấp hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, màn hình còn có nhiều công nghệ hiện đại khác giúp tái hiện hình ảnh chuẩn xác, hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh, video dễ dàng hơn.





iPhone 15 Pro được cung cấp sức mạnh từ vi xử lý A17 Pro có hiệu suất đỉnh cao, biến chiếc điện thoại nhỏ gọn thành thiết bị đa năng, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng.

Không chỉ có RAM 8GB đa nhiệm tốt, điện thoại còn có nhiều tùy chọn bộ nhớ cho không gian lưu trữ rộng lớn. Máy cũng chạy hệ điều hành iOS 17 mang đến giao diện thân thiện, đa dạng với các tính năng tối ưu hóa và tiện ích mở rộng.





iPhone 15 Pro được trang bị viên pin lớn 3.274 mAh có thể đáp ứng thời lượng xem video lên đến 23 giờ, tăng thêm 6 giờ so với iPhone 12 Pro. Nó cũng hỗ trợ sạc 20W có thể sạc đầy 50% chỉ trong vòng 30 phút. Vì vậy, dù bạn đang bận rộn trong cuộc họp, trên đường đi hay tại nhà thì bạn cũng có thể sạc pin nhanh chóng.





iPhone 15 Pro được trang bị bộ 3 camera sau với camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 12MP. Bộ camera này có khả năng quay chụp sắc nét, thu được nhiều ánh sáng hơn, ảnh ít nhiễu hơn và chi tiết hơn.

Không chỉ vậy, camera còn có khả năng zoom kỹ thuật số tới 15X, giúp bạn chụp ảnh tốt ngay cả khi đứng xa đối tượng. Camera selfie 12MP cũng hỗ trợ quay video 4K chuẩn điện ảnh, bắt trọn mọi khoảnh khắc đáng nhớ.





Với giá bán hấp dẫn hơn iPhone 15 Pro Max nhưng vẫn được trang bị nhiều tính năng xịn sò không kém người anh em cùng dòng, iPhone 15 Pro thực sự là phiên bản iPhone tiết kiệm đáng mua, đáng trải nghiệm bậc nhất hiện nay. Nếu là người thích sự nhỏ gọn tiện lợi hoặc không muốn chi số tiền quá lớn cho phiên bản Pro Max thì chắc chắn iPhone 15 Pro sẽ là bản thay thế đáng tiền.

Giá iPhone 15 Pro Max mới nhất

Trong giai đoạn mua sắm trước Tết, iPhone 15 Pro Max bản thấp nhất 256GB có giá khoảng 31 triệu đồng. Tuy nhiên giờ đây, mức giá phổ biến của nó hiện ở mức 30.59 triệu đồng ngay cả với một số đại lý lớn nổi tiếng là bán giá cao. Tuy nhiên đây là mức giá mua thẳng, nếu mua thu cũ đổi mới, khách Việt vẫn có thể giảm được thêm từ 1-2 triệu đồng và cầm iPhone 15 Pro Max mới nhất về nhà mà chỉ bỏ ra hơn 29 triệu.

iPhone 15 Pro Max 256GB: 30.59 triệu đồng;

iPhone 15 Pro Max 512GB: 38.39 triệu đồng;

iPhone 15 Pro Max 1TB: 44.89 triệu đồng.

Trong khi đó, đối thủ chính của Galaxy S24 Ultra vẫn đang ở mức giá niêm yết tới 33 triệu đồng. Dù có nhiều khuyến mại kèm theo, nhưng dường như Galaxy S24 Ultra chưa muốn bung sức để cạnh tranh với iPhone 15 Pro Max trong giai đoạn thấp điểm như hiện nay.

iPhone 15 Pro Max năm nay sở hữu khung viền Titan mới trong đó màu titan tự nhiên được rất nhiều người dùng ưa chuộng về tính thẩm mỹ và có độ nhận diện cao hơn hẳn các bản còn lại. Chính vì vậy giá iPhone 15 Pro Max Titan tự nhiên thường đắt hơn 200 - 300 nghìn đồng so với các màu còn lại.

Đánh giá iPhone 15 Pro Max

Về hiệu năng, iPhone 15 Pro Max sở hữu con chip Apple A17 Pro quy trình 2NM duy nhất trên thị trường với hiệu năng đứng đầu thị trường được xem là điểm nhấn công nghệ nổi bật trên iPhone 15 Pro Max. Kết hợp với cổng USB-C tốc độ cao mới, iPhone 15 Pro Max năm nay hoàn toàn là một kẻ hủy diệt các flagship như Galaxy S24 Ultra và Xiaomi 14 Ultra.

Đối với camera, iPhone 15 Pro Max cũng gây chú ý với khả năng zoom quang 5x dựa trên công nghệ thấu kính mới. Điều này giúp iPhone 15 Pro Max thu hẹp khoảng cách về công nghệ chụp ảnh zoom xa so với các đối thủ Android dù vẫn thua Galaxy S23 Ultra (có zoom quang tới 10X).

Rõ ràng, iPhone 15 Pro Max vẫn đang là con voi của thị trường smartphone với trang bị rất mạnh kèm giá bán khiến các đối thủ phải áp dụng phương châm "Tránh voi chẳng xấu mặt nào". Chính vì vậy, trong tháng tới và có thể là hết quý đầu tiên của năm 2024, sẽ không lạ khi các báo cáo thống kê cho thấy iPhone 15 Pro Max sẽ bán chạy nhất thị trường.

iPhone 15 Pro Max vẫn tiếp tục duy trì được thế và lực dẫn đầu trong phân khúc smartphone cao cấp và tạo nên hố sâu cách biệt với phần còn lại của thị trường gồm Galaxy S24 Ultra và Xiaomi 14 Pro có thể sắp ra mắt. Vì vậy, đây vẫn là smartphone cao cấp đáng mua nhất dịp sau Tết.

Giá iPhone 15 Plus

Sau thành công của iPhone 14 Plus, Apple tiếp tục mang đến phiên bản iPhone 15 Plus với loạt nâng cấp hấp dẫn từ thiết kế, hiệu năng lẫn dung lượng pin. Có thể bạn chưa biết, iPhone 15 Plus là chiếc iPhone pin trâu nhất từ trước đến nay, bỏ xa cả iPhone 15 Pro Max đắt tiền.

Bước sang tháng 3, giá iPhone 15 Plus đang được ưu đãi giảm hấp dẫn từ 2,7 – 3,4 triệu đồng, cụ thể như sau:

iPhone 15 Plus – 128GB: 22.990.000 đồng

iPhone 15 Plus – 256GB: 26.290.000 đồng

iPhone 15 Plus – 512GB: 31.590.000 đồng

Như vậy, giá iPhone 15 Plus đang rẻ hơn iPhone 15 Pro Max từ 2,5 – 3,4 triệu đồng, rẻ hơn Galaxy S24 Ultra từ 6 – 7 triệu đồng nhưng vẫn được đánh giá cao nhờ những tính năng hấp dẫn dưới đây.

Đánh giá iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus vẫn có thiết kế phẳng vuông vắn quen thuộc tạo nên diện mạo sang trọng và bền bỉ. Điện thoại có khung nhôm chắc chắn và các cạnh bo cong nhẹ nhàng mang đến cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn.

iPhone 15 Plus (trái) và iPhone 15 Pro Max (phải)

Mặt lưng điện thoại cũng được làm bằng chất liệu kính pha màu, giúp nó trở nên tinh tế và bắt mắt hơn. Ngoài ra, chất liệu này còn giúp điện thoại trở nên cứng cáp và hạn chế trầy xước khi va đập tốt hơn.

iPhone 15 Plus sở hữu màn hình OLED lớn 6.7 inch, ngang ngửa màn hình iPhone 15 Pro Max. Màn hình này mang đến màu sắc chân thực, độ tương phản vượt trội và tiết kiệm năng lượng tối ưu.

Màn hình cũng có viền mỏng, tối ưu không gian hiển thị giúp bạn có những giây phút giải trí tuyệt vời hơn. Không chỉ vậy, Apple cũng đã thay thế vết cắt tai thỏ bằng viên thuốc hiện đại, hỗ trợ Dynamic Island giúp bạn tương tác với các ứng dụng thú vị hơn.





iPhone 15 Plus sử dụng chipset A16 Bionic với hiệu năng khủng, có khả năng xử lý mọi tác vụ mượt mà. Nó cũng có RAM 8GB khỏe, đa nhiệm tốt, đi kèm với bộ nhớ 128GB rộng rãi cho phép bạn thoải mái lưu trữ hình ảnh, video, tài liệu quan trọng.

Hệ điều hành iOS 7 cũng mang đến nhiều tính năng hiện đại, giao diện thân thiện và tích hợp nhiều tiện ích. Không chỉ vậy, máy cũng được trang bị cổng USB-C giúp bạn tiết kiệm chi phí khi có thể sử dụng chung cáp sạc với các thiết bị khác của Apple.





iPhone 15 Plus được cung cấp năng lượng từ viên pin 4383 mAh, dung lượng lớn hơn cả iPhone 15 Pro Max. Vì vậy, nó có thể đáp ứng tới 20 giờ xem video, cho bạn thoải mái sử dụng liên tục cả ngày mà không cần cắm sạc thường xuyên.

Ngoài ra, điện thoại còn hỗ trợ sạc 20W, giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian hơn, nhanh chóng sạc đầy pin nên có thể sẵn sàng cho mọi chuyến đi, mọi cuộc chơi bất ngờ chỉ trong thời gian ngắn.





iPhone 15 Plus vẫn được thiết lập bộ camera kép gồm camera chính 48MP và camera tele 12MP. Hai camera này có khả năng chụp ảnh sắc nét, màu sắc chân thực và chụp cận cảnh tốt.

Không chỉ vậy, điện thoại còn có khả năng chụp đêm tốt hơn so với các thế hệ cũ. Ngoài ra, nó cũng có khả năng quay video 4K tạo nên những đoạn phim chuẩn điện ảnh.

Ở mặt trước, nó cũng có camera selfie 12MP cho phép chụp ảnh selfie với chất lượng cao và quay phim 4K không hề kém cạnh camera sau. Camera này cũng được nâng cấp với khả năng lấy nét tự động, giúp bạn chụp ảnh selfie tốt hơn ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.





iPhone 15 Plus phù hợp với những người dùng thích điện thoại iPhone có màn hình lớn, pin trâu, nhu cầu giải trí nhiều nhưng tài chính không quá rủng rỉnh để chọn bản iPhone 15 Pro Max cao cấp nhất. Hơn nữa, điện thoại iPhone cũng luôn được đánh giá cao về độ ổn định, bền bỉ, ít giật lag hơn các đối thủ Android.

