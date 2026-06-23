Giá iPhone 17 Pro Max lập kỷ lục về rẻ, thấp chưa từng thấy chờ iPhone 18 Pro Max sắp ra

iPhone 13 giá 12 triệu đồng xịn đẹp chẳng kém iPhone 17 được săn đón mong chờ GĐXH - iPhone 13 vẫn là một trong những mẫu smartphone bán chạy nhất phân khúc dưới 12 triệu đồng.

Giá iPhone 17 Pro Max lập kỷ lục về rẻ

iPhone 17 Pro Max rẻ chưa từng có.

Khảo sát tại một số đại lý cho thấy phiên bản 256GB hiện được chào bán quanh mức 35,2 triệu đồng, giảm khoảng 800.000 đồng so với giai đoạn trước. Đây cũng là mức giá thấp nhất của model này tại thị trường Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, phản ánh xu hướng điều chỉnh sau giai đoạn nhu cầu đầu mở bán đã hạ nhiệt.

Không chỉ bản tiêu chuẩn, các phiên bản dung lượng lớn như 1TB và 2TB cũng ghi nhận mức giảm mạnh hơn, phổ biến từ 3-5 triệu đồng tùy từng hệ thống bán lẻ và chương trình khuyến mại.

Theo các đại lý, nhóm sản phẩm dung lượng cao thường có tốc độ tiêu thụ chậm hơn so với bản tiêu chuẩn. Do đó, việc điều chỉnh giá được xem là giải pháp nhằm kích thích nhu cầu, đặc biệt trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ ổn định sau mở bán.

Bảng giá iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max 256GB: 35.2 triệu đồng;

iPhone 17 Pro Max 512GB: 42.89 triệu đồng;

iPhone 17 Pro Max 1TB: 49.89 triệu đồng;

iPhone 17 Pro Max 2TB: 60.59 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max bán chạy thứ 2 thế giới

Dữ liệu từ Counterpoint Research cho thấy iPhone 17 là smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý I/2026, trong khi iPhone 17 Pro Max đứng ở vị trí thứ hai toàn cầu.

Tại Việt Nam, xu hướng còn rõ rệt hơn khi iPhone 17 Pro Max tiếp tục là model chủ lực trong dòng iPhone 17. Đại diện một hệ thống bán lẻ lớn cho biết mẫu máy này chiếm hơn 70% tổng doanh số dòng iPhone 17 tại đơn vị phân phối.

Điều này cho thấy nhu cầu tại thị trường Việt Nam vẫn tập trung mạnh vào các phiên bản cao cấp, đặc biệt là dòng Pro Max, vốn được xem là lựa chọn "toàn diện" nhất trong hệ sinh thái iPhone.

Trong cơ cấu tiêu thụ, phiên bản 256GB chiếm khoảng 80% tổng lượng bán ra, trong khi bản 512GB chiếm khoảng 15%. Hai phiên bản cao nhất là 1TB và 2TB chỉ đóng góp khoảng 5%.

Khoảng chênh lệch giá từ 10-15 triệu đồng giữa các phiên bản được xem là yếu tố quan trọng khiến người dùng ưu tiên cấu hình vừa đủ thay vì nâng cấp dung lượng lớn. Bên cạnh đó, việc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây như iCloud cũng giúp giảm nhu cầu lưu trữ nội bộ trên thiết bị.

Ở nhóm smartphone flagship, iPhone 17 Pro Max đang cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Samsung Galaxy S26 Ultra, OPPO Find X9 Pro và vivo X300 Pro.

Dù vậy, iPhone vẫn duy trì sức hút ổn định nhờ hệ sinh thái đồng bộ, khả năng giữ giá tốt theo thời gian và tệp người dùng trung thành trong phân khúc cao cấp, giúp dòng sản phẩm này tiếp tục giữ vị thế quan trọng trên thị trường Việt Nam.

Đánh giá iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max hiện đang là đỉnh cao công nghệ cao cấp nhất của Apple, tái định nghĩa lại trải nghiệm "Pro" thông qua những nâng cấp mang tính bước ngoặt. Sở hữu màn hình Super Retina XDR lên tới 6.9 inch, thiết bị mang lại không gian hiển thị với viền màn hình siêu mỏng. Điểm nhấn ấn tượng trên màn hình năm nay là độ sáng tối đa được đẩy lên mức kỷ lục 3.000 nits, kết hợp cùng lớp phủ chống phản chiếu mới trên mặt kính Ceramic Shield 2 giúp cải thiện độ tương phản gấp đôi, cho khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gay gắt.

Sức mạnh bên trong của iPhone 17 Pro Max đến từ con chip xử lý cấu trúc 3nm thế hệ mới Apple A19 Pro, đi kèm dung lượng RAM được nâng cấp mạnh mẽ lên 12GB. Cấu hình này không chỉ biến máy thành một "quái vật" hiệu năng, xử lý mượt mà các tựa game đồ họa nặng có hỗ trợ phần cứng ray-tracing, mà còn tối ưu hóa toàn diện cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence phức tạp. Để duy trì sức mạnh này liên tục, Apple đã trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber) cải tiến, giải quyết triệt để bài toán quá nhiệt vốn gây nhiều phiền toái trên các thế hệ tiền nhiệm.

Hệ thống camera cũng chứng kiến một cuộc cách mạng lớn với cụm ba ống kính đều đạt độ phân giải 48MP. Đáng chú ý, camera tele tết-tra-prism được thiết kế lại, nâng khả năng zoom quang học chất lượng cao lên mức 8x (zoom kỹ thuật số 40x), mang lại những bức ảnh chụp xa sắc nét đến từng chi tiết mà không bị vỡ hình. Bên cạnh đó, camera trước cũng được nâng cấp lên 18MP với cảm biến hình vuông độc đáo và tính năng Dual Capture cho phép quay phim đồng thời cả camera trước và sau ở độ phân giải 4K Dolby Vision.

Nhìn chung, iPhone 17 Pro Max là một chiếc flagship toàn diện và vô cùng đáng giá cho những ai tìm kiếm trải nghiệm công nghệ đỉnh cao nhất. Với thời lượng pin xem video liên tục lên đến 39 giờ nhờ viên pin dung lượng lớn, tích hợp chuẩn sạc nhanh MagSafe 25W và khả năng kết nối Wi-Fi 7 siêu tốc, thiết bị này xứng đáng là biểu tượng dẫn đầu thị trường smartphone cao cấp ở thời điểm hiện tại.