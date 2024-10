Giá iPhone cũ đáng mua rẻ nhất thị trường: Chưa tới 3 triệu đồng chụp ảnh vẫn nét không kém iPhone 16

Giá iPhone 7 Plus

Tại thời điểm tháng 10/2024, giá iPhone 7 Plus khá rẻ, khi chỉ hơn 1 triệu đồng đã có thể sở hữu hoặc từ 2 triệu đồng trở lên với ngoại hình đẹp, dung lượng bộ nhớ 32GB. Nếu mua bản 128GB cũng chỉ khoảng 2.5 triệu đồng. Mức giá này chủ yếu là do iPhone 7 Plus đã quá cũ về mặt công nghệ, bị dừng cập nhật iOS đã lâu và chủ yếu bán cho người dùng làm máy nghe gọi cơ bản.

Đánh giá iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus ra mắt từ 2016 và là chiếc smartphone gây ấn tượng nhất thị trường khi đó với camera kép với một ống kính thường kèm một ống kính có thể zoom 2x quang học. Công nghệ zoom này thậm chí iPhone 16 cũng chưa có bởi iPhone 16 chỉ là zoom kỹ thuật số dựa trên cảm biến lớn.

Dù đã gần 10 năm tuổi nhưng chất lượng camera còn khá ổn đã giúp iPhone 7 Plus vẫn được tìm mua để chụp ra những bức ảnh có chút mờ ảo đầy chất thơ và được giới trẻ săn đón nhờ mức giá cực rẻ.

iPhone 7 Plus là chiếc iPhone đầu tiên của Apple được trang bị camera kép gồm một ống kính góc rộng 12MP chụp đa dụng và một ống kính 12MP telephoto phóng đại 2x. Đây cũng là chiếc iPhone đầu tiên được Apple giới thiệu thuật toán chụp ảnh xóa phông mù mịt.

Sau gần 10 năm, cảm biến và các ống kính quang học của iPhone 7 Plus vẫn có thể cho ra ảnh chất lượng khá ổn do hạn chế về công nghệ nên mức độ sắc nét cũng như màu sắc không thể cao như các mẫu máy mới hiện tại. Mặc dù vậy nó lại mang đến chất ảnh vintage hoài cổ khá hấp dẫn nên gần đây đã tạo nên xu hướng mới trên mạng xã hội.

Giá iPhone SE2

Giá iPhone SE 2 hiện chỉ từ 2.8 triệu đồng.

Giá iPhone SE 2 hiện chỉ từ 2.8 triệu đồng cho bản 64GB. Nếu mua bản gấp đôi dung lượng, khách Việt có thể chỉ cần thêm khoảng 500 nghìn đồng. Mức giá cực thấp này biến iPhone SE 2 trở thành món hời lớn nếu xét dưới góc độ sức mạnh của chip.

Đánh giá iPhone SE2

iPhone SE 2 ra mắt với một chip xử lý tương đương iPhone 11 Pro. Nhờ đó, dù thiết kế cũ, nhưng sức mạnh của iPhone SE 2 hiện vẫn ổn và được cập nhật iOS 18 mới. Với người dùng có nhu cầu iPhone cỡ nhỏ, iPhone SE 2020 hoàn toàn có thể là lựa chọn ổn.

iPhone SE 2020 sở hữu cấu hình cực kỳ hấp dẫn so với giá bán của nó như hiện nay.Trung tâm của nó là con chip Apple A13 Bionic của iPhone 11 vẫn còn đang được bán chính hãng. Con chip này tốt đến mức ngay cả iPad Gen 9 ra mắt năm 2021 vẫn dùng lại.

Với màn hình 4.7 inch, nó dễ sử dụng với mọi đối tượng người dùng dù chỉ bằng một tay. Nhờ đó mà iPhone SE 2 duy trì doanh số bán hàng ổn định và rất thành công trong viêc đáp ứng nhu cầu người dùng cơ bản như người dùng lớn tuổi chỉ quan tâm đến những tính năng cơ bản.

Một điểm trừ nhẹ của iPhone SE 2020 là pin của nó khá ít nên không đủ với người dùng có nhu cầu sử dụng thường xuyên trong cả ngày.

Mặc dù chỉ có một camera nhưng iPhone SE 2020 sử dụng chip A13 Bionic nên bên cạnh khả năng chụp ảnh sắc nét chuẩn iPhone thông thường, nó vẫn có thể xử lý những phương án chụp ảnh khó như chụp đêm và chụp chân dung xóa phông. Chất lượng hình ảnh của iPhone SE 2020 vẫn rất nổi bật và tỏ ra không thua kém iPhone đời mới.

Về cơ bản iPhone SE 2020 không phải chiếc điện thoại cho số đông người dùng. Về màn hình, nó quá nhỏ cho nhu cầu giải trí với nhiều người. Vì vậy nếu chấp nhận được màn hình nhỏ, người dùng mới nên mua iPhone SE 2020.

Rõ ràng, iPhone SE 2 là một lựa chọn giá rẻ nếu xét theo trang bị như chip, camera nó chỉ kém về pin cũng như thiết kế. Vì vậy đây là lựa chọn ổn cho nhóm người dùng thích máy nhỏ trang bị đơn giản.

Giá iPhone XR

Hiện tại trong tháng 10, để sở hữu iPhone XR, khách Việt chỉ phải bỏ ra khoảng 4 - 5 triệu đồng đối với bản 64GB có ngoại hình đẹp như mới. Trong khi đó bản 128GB đắt hơn khoảng 1 triệu đồng. Đối với một chiếc smartphone gần 6 năm tuổi, việc giữ được mức giá này gần như là kỳ tích.

Đánh giá iPhone XR

Dù ra mắt đã lâu nhưng iPhone XR vẫn duy trí khá nhiều thức mà những chiếc iPhone mới vẫn dùng như màn hình tai thỏ chưa FaceID, kích thước màn 6.1 inch với tấm nền LCD tương tự iPhone 11 vẫn còn đang được bán chính hãng. Hơn nữa camera đơn của iPhone XR là ống kính đa năng có thể chụp ảnh chân dung xóa phông khá mạnh.

iPhone XR.

Đổi lại, iPhone XR cung cấp nhiều thứ cao cấp như màn hình tai thỏ với công nghệ FaceID mở khóa cực nhanh và tiện. Đây cũng từng là chiếc iPhone giúp Apple phủ sóng công nghệ FaceID tới người dùng.

Chip A12 Bionic của iPhone XR vẫn còn rất mạnh mẽ.

Về cấu hình, chip A12 Bionic của iPhone XR vẫn còn rất mạnh mẽ và có thể đáp ứng được hầu hết các nhu cầu từ lướt web, xem phim hay chơi các game Mobile phổ biến của người dùng. Theo tính toán iPhone XR vẫn hoạt động ổn định lâu dài qua ít nhất 2 lần cập nhật iOS nữa và chỉ bị dừng hỗ trợ sau ít nhất ba năm nữa.

iPhone XR sử dụng màn hình LCD, không cao cấp như OLED nhưng nó lại rất tiết kiệm pin và cực kỳ hiếm khi bị lỗi. Nhờ đó, iPhone XR có thời lượng pin vô cùng lâu dài. iPhone XR cũng có hỗ trợ sạc nhanh 18W.

iPhone XR chỉ sở hữu camera đơn nhưng có thể chụp ảnh chân dung xóa phông dễ dàng với cả camera trước và sau. Chất lượng ảnh, độ sắc nét, màu ảnh trong các bối cảnh không khác biệt quá nhiều so với iPhone 15 mới. Thậm chí nếu chụp cảnh trong các điều kiện đủ ánh sáng, chất lượng ảnh gần như khó nhận ra.

Chỉ khi dùng trong các điều kiện thiếu sáng hay sáng quá mạnh, iPhone XR mới bộc lộ điểm yếu. Tuy nhiên hầu hết người dùng, nhu cầu chụp ảnh buổi tối là không nhiều nên điều này không thành vẫn đề.