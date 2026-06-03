Hatchback hạng A giá 128 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, công nghệ ngập tràn, rẻ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

Cận cảnh Kia Morning giá 241 triệu đồng sắp về Việt Nam bổ sung túi khí, màu mới đẹp mắt, thuộc diện hatchback rẻ, đẹp nhất thị trường GĐXH - Kia Morning 2027 với nhiều nâng cấp đáng chú ý về an toàn và tiện nghi, được bổ sung túi khí đầu gối cho người lái, màn hình kỹ thuật số lớn hơn cùng loạt trang bị vốn chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp trước đây.

Hatchback hạng A thiết kế đẹp mắt, công nghệ ngập tràn

Phiên bản nâng cấp của Tata Tiago vừa chính thức được ra mắt tại Ấn Độ.

Phiên bản nâng cấp của Tata Tiago vừa chính thức được ra mắt tại Ấn Độ với tổng cộng 6 phiên bản và 11 biến thể.

Phần đầu xe của Tata Tiago 2026 đã được thiết kế lại hoàn toàn với đèn pha kiểu dáng mới, cùng đèn LED chạy ban ngày (DRL) hình lông mày. Bên cạnh đó, lưới tản nhiệt màu đen mới cũng là thay đổi khá đáng chú ý.

Tata Tiago đời mới cũng sở hữu đèn sương mù hình pixel được thiết kế lại, bộ mâm hợp kim 15 inch với vành xe được sửa đổi và vòm bánh xe màu đen, phần dưới với các khe hút gió sơn màu đen. Ngoài ra, cản sau cũng có sự thay đổi với phần dưới màu đen và đèn hậu LED liền mạch mới.

Phần đầu xe của Tata Tiago 2026 đã được thiết kế lại hoàn toàn với đèn pha kiểu dáng mới

Bên trong cabin, phiên bản nâng cấp Tata Tiago 2026 có ghế bọc vải màu đen và xám, cùng bảng điều khiển được thiết kế mới với màn hình hiển thị thông tin người lái tích hợp độc lập. Xe cũng được trang bị các nút điều khiển cửa sổ màu đen và vô lăng được nâng cấp nhẹ với bảng điều khiển màu đen bóng.

Tata Motors đã trang bị cho phiên bản nâng cấp Tiago mới những tính năng đáng chú ý như hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 10,25 inch mới, cụm đồng hồ TFT bán kỹ thuật số 12,7 inch mới, camera 360 độ, bộ sạc điện thoại không dây kép, cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau...

Tata Motors đã trang bị cho phiên bản nâng cấp Tiago mới những tính năng đáng chú ý

Về mặt sức mạnh, phiên bản nâng cấp Tata Tiago 2026 vẫn sử dụng động cơ xăng 1.2L, có công suất 86 mã lực như đời trước. Phiên bản CNG vẫn giữ công nghệ xi-lanh đôi, trong khi phiên bản AMT giờ đây được trang bị lẫy chuyển số lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc. Dòng xe hatchback này vẫn tiếp tục được cung cấp cả tùy chọn hộp số sàn và hộp số tự động AMT.

Giá hatchback hạng A Tata Tiago 2026

Theo công bố của nhà sản xuất, Tata Tiago 2026 sẽ có giá dao động trong khoảng từ 4,69 lakh đến 7,99 lakh Rupee (khoảng 128 triệu đồng đến 219 triệu đồng). Ở phiên bản 2026, mẫu hatchback Tata Tiago đã có những thay đổi đáng kể về thiết kế, cũng như nâng cấp tính năng. Tuy nhiên, hệ thống truyền động của xe vẫn không thay đổi so với đời cũ.

Được định vị ở phân khúc ô tô cỡ A như Hyundai Grand i10, nhưng giá bán lại rẻ gần bằng mẫu xe tay ga Honda SH 160i, Tata Tiago hứa hẹn sẽ trở thành mẫu ô tô ‘quốc dân’ mới khiến khách hàng dậy sóng trong thời gian tới.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.