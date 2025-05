Giá lăn bánh KIA Seltos mới nhất giảm sốc, thấp kỷ lục, xứng danh xe gầm cao SUV hạng B giá tốt nhất Việt Nam

Giá lăn bánh KIA Seltos mới nhất

Hiện tại mẫu SUV hạng B KIA Seltos đã có mặt tại đại lý với 4 phiên bản AT, Luxury và Premium và GT-Line. Mức giá của 3 phiên bản đầu tiên được công bố dao động từ 599 triệu – 739 triệu đồng.

Hiện phía KIA Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi lớn dành cho KIA Seltos. Cùng với đó phía đại lý sẽ có nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm kích cầu tiêu dùng. Tùy thuộc vào từng đại lý tại địa phương sẽ có khuyến mại khi mua xe KIA Seltos 2024 khác nhau.

Giá lăn bánh của KIA Seltos cũng sẽ giống các mẫu xe mở bán tại thị trường Việt Nam khi tính gộp thêm các khoản phí khác như: phí trước bạ (12 % đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác), phí đăng ký biển số (20 triệu đồng tại Hà Nội, TP HCM và 1 triệu đồng.

Bảng giá lăn bánh KIA Seltos mới nhất

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác KIA Seltos 1.5L AT 599 693 681 662 Ưu đãi lên đến 20 triệu đồng KIA Seltos 1.5L Deluxe 639 738 725 706 KIA Seltos 1.5 Turbo Deluxe 659 760 747 728 KIA Seltos 1.5L Luxury 699 805 791 772 KIA Seltos 1.5L Premium 749 861 846 827 KIA Seltos 1.5T Luxury 749 861 846 827 KIA Seltos 1.5T GT-Line 764 877 862 843





Giá xe KIA Seltos và các đối thủ

KIA Seltos giá từ 599.000.000 VNĐ

Hyundai Creta giá từ 640.000.000 VNĐ

Honda HR-V giá từ 699.000.000 VNĐ

Đánh giá xe KIA Seltos

Kia Seltos 2024 có lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng được mở rộng với đèn LED.

Về thiết kế, KIA Seltos 2024 có lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng được mở rộng với đèn LED kết hợp đèn xi nhan hiệu ứng dòng chảy, cản trước đậm chất việt dã. Thân xe sở hữu đường nét thiết kế thể thao với các đường gân dập nổi, tạo nên tổng thể năng động, trẻ trung. Ngoài ra, xe còn có bộ mâm đúc đa chấu 17 inch mới.

Phía sau, Kia New Seltos được thiết kế mở rộng theo phương ngang. Cụm đèn hậu LED star-map được tạo hình đồng điệu với phía trước kết hợp với ốp cản lớn thể thao mang lại hiệu ứng thị giác và nhận diện cho mẫu xe.

Nội thất của Kia Seltos 2024 được thiết kế thông minh.





Nội thất của KIA Seltos 2024 được thiết kế thông minh và cao cấp hơn khi kết hợp chất liệu da mềm mại với ốp kim loại cùng tùy chọn tông nội thất đen.

Đồng thời mẫu xe được gia tăng những trang bị, bao gồm màn hình nối liền Panoramic kết hợp giữa đồng hồ đa thông tin Full LCD 10.25 inch và màn hình giải trí trung tâm AVN 10.25 inch kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây; Phanh tay điện tử & Auto hold; Ghế lái chỉnh điện 8 hướng tích hợp làm mát hàng ghế trước…

Đặc biệt, Kia New Seltos đang là mẫu xe duy nhất phân khúc được trang bị màn hình HUD và lẫy chuyển số thể thao.

Về vận hành, KIA Seltos 2024 sử dụng động cơ Xăng Smartstream 1.5G mới theo xu thế toàn cầu. "Trái tim" của mẫu xe có công suất 113 mã lực tại 6,300 vòng/phút & mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4,500 vòng/phút. Kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT.

Phiên bản cao cấp nhất của Seltos 2024 được trang bị động cơ Xăng Smartstream 1.5 Turbo, công suất cực đại 158 mã lực tại 5,500 vòng/phút cùng momen xoắn cực đại lên đến 253 Nm tại 1,500 ~ 3.500 vòng/phút. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT.

Về an toàn, New Seltos sẽ được gia tăng thêm hệ thống an toàn thông minh ADAS với nhiều tính năng nổi bật như: Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước; Điều khiển hành trình thích ứng thông minh Stop & Go; Đèn pha thích ứng; Cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường; Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường; Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù; Hỗ trợ phòng tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi; Cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa xe; Cảnh báo người lái mất tập trung.