Giá nhiều chung cư đã qua sử dụng tại Hà Nội tăng

Tính đến tháng 5, theo thống kê tại một số kênh về thị trường bất động sản giá rao bán chung cư đã qua sử dụng hiện đã tăng cao so với thời điểm trước. Cụ thể, nếu như giá căn hộ chung cư tại dự án The Terra An Hưng huyện Hà Đông 5 năm trước chỉ dao động ở mức 26-28 triệu đồng/m2 thì nay đã tăng lên trung bình khoảng 50-57 triệu đồng/m2.

Chỉ so với cùng kỳ năm ngoái với thời điểm hiện tại giá nhiều dự án chung cư đã qua sử dụng đã tăng rất cao. Điển hình như dự án chung cư Ecogreen nằm trên đường Nguyễn Xiển thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang được rao bán với giá từ 45-50 triệu đồng/m2. Trong khi giá chung cư của dự án này tầm cuối năm ngoái chỉ dao động trong khoảng 35-40 triệu đồng/m2, tùy thuộc vào vị trí căn, tầng và nội thất trong căn hộ.

Khảo sát trên địa bàn Hà Nội, mức độ tăng giá của nhiều dự án chung cư đã qua sử dụng cũng tăng cao, điển hình như dự án SDU – 143 Trần Phú, hiện đang có giá rao bán 42 triệu đồng/m2, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá dự án chung cư The Sparks hiện đang rao bán mức 40 triệu đồng/m2, tăng 55% so với gia đoạn năm 2023. Tương tự, dự án chung cư Đại Thanh hiện đang rao bán 31 triệu đồng/m2, tăng 50%; dự án chung cư HPC Landmark 105 giá rao bán 40 triệu/m2, tăng 48%… Hầu hết các chung cư đã qua sử dụng tại Hà Nội hiện đã tăng giá từ 44-68% chỉ sau 1 năm.

Không chỉ các dự án chung cư khu vực nội đô, thậm chí phân khúc chung cư khu vực xa trung tâm hiện nay cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Các đơn vị nghiên cứu thị trường cho rằng có thể do sự khan hiếm về nguồn cung căn hộ, tốc độ tăng giá của vật liệu xây dựng cùng sự thay đổi trong quan niệm sở hữu nhà ở của người dân đô thị đã tác động đến giá căn hộ tại Hà Nội. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản sự báo, giá chung cư trong thời gian tới khó giảm nhiệt.

Thậm chí theo dữ liệu báo cáo từ một số sàn giao dịch cho thấy giá bất động sản không có chiều hướng giảm trong Quý 2/2024, đặc biệt so với mặt bằng giá của năm 2023, giá chung cư tại Hà Nội tăng trung bình 31%, nhà riêng tăng 32%, đất nền tăng 19%, biệt thự tăng 18%.