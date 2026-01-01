Giá vàng hôm nay 1/1/2026: vàng miếng SJC giảm sâu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay 1/1/2026 ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm hơn 7 triệu đồng trong một tuần.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 10h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 150,3-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149-152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 152-155 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tới cuối phiên giao dịch ngày 31/12/2025, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 150,8-152,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở chiều bán.
Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm 20 đồng xuống 26.820 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.
Như vậy, nếu mua vàng tại vùng giá đỉnh hôm 27/12/2025 và bán ra vào cuối phiên 31/12/2025, nhà đầu tư có thể lỗ khoảng 10 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán neo cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 5h55 ở ngưỡng 4.317,6 USD/ounce, giảm 20,1 USD/ounce.
Tới 20h15 ngày 31/12/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.335 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.343 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 31/12/2025 cao hơn khoảng 65,1% (tương đương tăng 1.710 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 138,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 31/12.
Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 31/12/2025 (giờ Việt Nam) giảm thêm vài USD sau khi đã giảm mạnh trên thị trường châu Á và châu Âu.
Vàng giảm giá trong bối cảnh giao dịch ảm đạm của phiên cuối cùng năm 2025, khi giới đầu tư đẩy mạnh bán ra trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch và thanh khoản thị trường suy yếu.
SUV cỡ nhỏ giá 365 triệu đồng pin siêu bền, công nghệ hỗ trợ lái hiện đại hơn cả Kia Sonet, Toyota Raize, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gây bão nếu bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - SUV chạy điện vừa ‘trình làng’ với sức mạnh 116 mã lực, pin dung lượng lớn, phạm vi di chuyển ấn tượng và loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại, sẵn sàng thách thức Kia Sonet và Toyota Raize.
Chi tiết Hyundai Grand i10 giá 151 triệu đồng trang bị tiện nghi, tính năng an toàn cao, rẻ chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Phiên bản mới của Hyundai Grand i10 vừa chính thức trình làng với giá rẻ ngang ngửa xe Honda SH chắc chắn sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng có kinh tế eo hẹp, đặc biệt là người chạy xe dịch vụ.
Thức quà Tuyên Quang chế biến từ quả cọ, giá chỉ từ 25.000 đồng/hộp, vào mùa 'cháy' hàngGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Từ gian bếp nhỏ của người phụ nữ vùng cao, bánh quả cọ – thức quà mộc mạc đậm hương núi rừng, đang dần trở thành đặc sản được nhiều người tìm mua. Với giá bán chỉ từ 25.000 – 35.000 đồng/hộp 5 chiếc, bánh quả cọ ở Tuyên Quang luôn trong tình trạng “cháy hàng” mỗi khi vào mùa.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đầu năm 2026Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng (Hà Nội) được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Xe ô tô giá 58,3 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, tiện ích rẻ hơn cả Honda SH, chỉ như Air Blade dễ tạo cơn sốt nếu về Việt NamGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô điện được xem là rẻ nhất tại Ấn Độ, với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 58 triệu đồng, gây chú ý lớn trên thị trường xe đô thị cỡ nhỏ.
Trải nghiệm xe máy điện Honda ICON e: tại Việt Nam: Giá rẻ, pin tháo rời, cốp rộng, nay giảm sốc chỉ 14 triệu đồngGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Honda ICON e: đang giảm giá sốc tại đại lý được xem là không quá bất ngờ vì hiện tại đang là thời điểm cận Tết, nhu cầu mua xe tăng cao.
Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, thị trường bạc chứng kiến cú điều chỉnh mạnh khi giá bạc quốc tế giảm sâu, kéo theo giá trong nước "rơi tự do", mất khoảng 10 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch.
Ngày cuối cùng của năm 2025, giá xăng dầu đồng loạt giảmGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới trên thị trường, áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm nhẹ.
Giá vàng hôm nay 31/12: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 3,2 triệu đồng so với đỉnh kỷ lục.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù ĐổngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ tiếp tục ấm nóng.
Xe số 125cc giá 35 triệu đồng của Honda phong cách thể thao, siêu tiết kiệm xăng rẻ hơn FutureGiá cả thị trường
GĐXH - Xe số 125cc của Honda đã chính thức được mở bán với mức giá 35 triệu đồng, thiết kế đẹp lấn át Wave Alpha và Future.