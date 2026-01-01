Giá vàng hôm nay 1/1/2026: vàng miếng SJC giảm sâu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng trong nước giảm mạnh.

Tính đến 10h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 150,3-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149-152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 152-155 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 31/12/2025, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 150,8-152,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở chiều bán.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm 20 đồng xuống 26.820 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Như vậy, nếu mua vàng tại vùng giá đỉnh hôm 27/12/2025 và bán ra vào cuối phiên 31/12/2025, nhà đầu tư có thể lỗ khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán neo cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 5h55 ở ngưỡng 4.317,6 USD/ounce, giảm 20,1 USD/ounce.

Tới 20h15 ngày 31/12/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.335 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.343 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 31/12/2025 cao hơn khoảng 65,1% (tương đương tăng 1.710 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 138,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 31/12.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 31/12/2025 (giờ Việt Nam) giảm thêm vài USD sau khi đã giảm mạnh trên thị trường châu Á và châu Âu.

Vàng giảm giá trong bối cảnh giao dịch ảm đạm của phiên cuối cùng năm 2025, khi giới đầu tư đẩy mạnh bán ra trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch và thanh khoản thị trường suy yếu.