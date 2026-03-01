Giá vàng hôm nay 1/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, thế giới ra sao ngày đầu tháng?
GĐXH - Giá vàng hôm nay 1/3/2026: Giá vàng miếng SJC và nhẫn 9999 ở mức 187 triệu; tăng hơn 15 triệu so với tháng 2; vàng thế giới giữ mức 5274 USD, tăng hơn 400 USD so với tháng 2
Giá vàng hôm nay trong nước 1/3/2026
Phiên giao dịch đầu ngày 1/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 184–187 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 183,8–186,8 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 183,8–186,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 184–187 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.
Tính từ đầu tháng 2, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 15 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn DOJI tăng 15,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 1–5 chỉ của SJC ghi nhận mức tăng cao nhất, lên tới 15,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay tăng so với giá sáng hôm qua, niêm yết quanh ngưỡng 5.280,2 USD/ounce (tương đương 167,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).
Giá vàng thế giới nhìn chung tăng giá 65,1 USD/ounce, tương đương tăng 1,25% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.
Xe ga 125cc giá 31 triệu đồng thiết kế đẹp đẳng cấp, trang bị vượt tầm sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như VisionGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc huyền thoại sở hữu thiết kế đẹp vượt thời gian, trang bị xịn sò, giá hấp dẫn chỉ 31 triệu đồng.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 28/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 28/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Cách đăng ký mã số thuế cho thuê tài sản chi tiết, mới nhất theo Thông tư 86Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 86/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính, cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản (nhà ở, phòng trọ, mặt bằng…) bắt buộc phải đăng ký mã số thuế, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết, mới nhất, dễ thực hiện.
Trước thềm 8/3, hàng hóa dành cho phụ nữ vừa khuyến mại sâu đến 49%, vừa mua 2 tặng 1Giá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam (8/3), nhiều sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cá nhân và quà tặng được ưu đãi sâu, thu hút đông đảo người tiêu dùng.
Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu năm 2026Giá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ vẫn duy trì ở mức ổn định.
Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa, ‘giải pháp’ nhà ở giá rẻ cho người mua nhà tại Hà NộiGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Khi giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng tại khu vực 5 phường mới Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp .
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) Chủ nhật ngày 1/3/2026: Cúp điện 14 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 1/3/2026 nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) Chủ nhật ngày 1/3/2026: Điểm danh những khách hàng sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngàySản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 1/3/2026 một số đơn vị thuộc khu vực Sóc Trăng cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ Chủ nhật ngày 1/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện mất điện?Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 1/3/2026 không có khu dân cư, đơn vị nào thuộc khu vực TP. Cần Thơ bị mất điện.
Giá vàng hôm nay 28/2: Vàng miếng Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn SJC giảm nhẹGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng.
Xe ga 125cc giá 49 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn cả Air BladeGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc đang khiến Honda SH Mode phải lép vế bởi thiết kế đậm chất châu Âu, mức giá hấp dẫn chỉ 49 triệu đồng.