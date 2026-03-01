Mới nhất
Giá vàng hôm nay 1/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, thế giới ra sao ngày đầu tháng?

Chủ nhật, 08:03 01/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Giá vàng hôm nay 1/3/2026: Giá vàng miếng SJC và nhẫn 9999 ở mức 187 triệu; tăng hơn 15 triệu so với tháng 2; vàng thế giới giữ mức 5274 USD, tăng hơn 400 USD so với tháng 2

Giá vàng hôm nay trong nước 1/3/2026

Phiên giao dịch đầu ngày 1/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 184–187 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 183,8–186,8 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 183,8–186,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 184–187 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay 1 / 3 / 2026: Cập nhật Giá vàng SJC , nhẫn 9999 và thế giới - Ảnh 1.

Tính từ đầu tháng 2, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 15 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn DOJI tăng 15,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 1–5 chỉ của SJC ghi nhận mức tăng cao nhất, lên tới 15,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1 / 3 / 2026: Cập nhật Giá vàng SJC , nhẫn 9999 và thế giới - Ảnh 2.

Giá vàng tăng mạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Giá vàng hôm nay thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay tăng so với giá sáng hôm qua, niêm yết quanh ngưỡng 5.280,2 USD/ounce (tương đương 167,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung tăng giá 65,1 USD/ounce, tương đương tăng 1,25% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Top