Xe ga 125cc giá 31 triệu đồng thiết kế đẹp đẳng cấp, trang bị vượt tầm sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc thiết kế đẹp đẳng cấp, trang bị vượt tầm sánh ngang SH Mode

Avenis 125 2026

Mới đây, Suzuki đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp cho mẫu xe tay ga “huyền thoại” Avenis 125 2026 tại thị trường Philippines. Ở thế hệ mới, Suzuki Avenis 125 được làm mới với 3 màu gồm Metallic Matte Stellar Blue, Metallic Matte Black và Pearl Brilliant White & Glass Sparkle Black. Xe được mở bán với mức giá 81.400 Peso (khoảng 31,5 triệu đồng).

Avenis 125 phiên bản mới là lựa chọn mang đậm phong cách thể thao

Avenis 125 phiên bản mới là lựa chọn mang đậm phong cách thể thao, hướng đến những người cần một phương tiện di chuyển hằng ngày trong đô thị nhưng vẫn đề cao sự năng động, linh hoạt và cảm giác lái thú vị trong thành phố. Mẫu xe sở hữu thiết kế sắc sảo với hệ thống đèn LED toàn phần, đi kèm các bộ đồ họa độc đáo và tùy chọn màu sắc mới, nổi bật.

Bên cạnh đó, Avenis 125 cũng sử hữu màn hình hiển thị LCD sắc nét có khả năng hiển thị các thông số cơ bản hỗ trợ người lái, cổng sạc USB là trang bị tiêu chuẩn cung cấp điện cho các thiết bị điện tử.

Suzuki cũng trang bị cho Avenis 125 2026 hệ thống giảm xóc trước ống lồng với giảm xóc sau lò xo tạo sự ổn định trong vận hành.

Mẫu xe tay ga huyền thoại này có phanh đĩa trước và phanh tang trống sau đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Chưa kể phanh đĩa trước còn được hỗ trợ công nghệ phanh kết hợp (CBS) mang lại hiểu qua phanh tối ưu hơn.





Theo thông số được công bố, Suzuki Avenis 125 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.895 x 710 x 1.175 mm, chiều dài cơ sở 1.265 mm, chiều cao yên 780 mm, khoảng sáng gầm xe 160 mm, trọng lượng 106 kg và dung tích bình xăng đạt 5,2 lít.

Suzuki Avenis 125 mới lăn bánh trên bộ vành đúc với kích thước lốp trước là 90/90 - 12 54J (không săm) và lốp sau là 90/100 - 10 53J (không săm). Cốp xe rộng rãi có dung tích lên tới 21,8 lít có thể chứa được mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng khác.

Về vận hành, Suzuki Avenis 125 2026 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, SOHC, 4 thì, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử Fi, dung tích 124,3cc. Khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất tối đa 8,5 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số vô cấp CVT, truyền động dây đai.

Giá xe ga 125cc Suzuki Avenis 125 2026

Xe được mở bán với mức giá 81.400 Peso (khoảng 31,5 triệu đồng).

Chắc hẳn Suzuki Avenis là cái tên không quá xa lạ đối với những "dân chơi" đời đầu tại Việt Nam. Đây là dòng xe tay ga "huyền thoại" của Suzuki được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam vào năm 2002, với mức giá lên tới 5.500 USD, đắt hơn cả "tượng đài" Honda Spacy lúc đấy giờ.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.