Trải nghiệm xe ga Honda SH 350i 2026 sang, xịn, đẳng cấp hơn hẳn SH 125i và SH 160i có giá bao nhiêu?

Xe ga Honda SH 350i 2026 sang, xịn, đẳng cấp hơn hẳn SH 125i và SH 160i

Tại sự kiện EICMA 2025 ở Milan, Ý, Honda không chỉ ra mắt SH125i và SH 150i hoàn toàn mới, hãng xe Nhật Bản còn cập nhật màu sắc mới cho phiên bản cao cấp nhất SH 350i.

Đối với Honda SH 350i 2026, xe được bổ sung thêm màu “Mat Rock Gray” và “Mat Pearl Daspro Red”. Bên cạnh đó, phiên bản Sporty của SH 350i cũng được cập nhật thêm 2 màu “Pearl Falcon Gray” và “Mat Pearl Cool White”, cả hai đều có tấm ốp màu đen.

Về ngoại hình, Honda SH 350i sở hữu thiết kế mới cho đèn pha LED và mặt nạ trước. Các thông số kỹ thuật cũng được điều chỉnh lại nhờ bộ xúc tác được trang bị cảm biến ô-xy mới đặt ở phía sau, cùng với các thiết lập ECU được cập nhật. Cổng sạc USB-C được bố trí lại trong hộc chứa đồ phía trước, trong khi cốp dưới yên xe giờ đây được trang bị đèn chiếu sáng bên trong. Xe hiện đã đạt chuẩn khí thải Euro5+.

Trong nhiều thập kỷ, gia đình SH đã đưa hàng nghìn người di chuyển một cách đơn giản và linh hoạt, xứng đáng với danh hiệu biểu tượng của phong cách và tính di động. Hiệu suất dẫn đầu phân khúc đến từ động cơ bền bỉ, mạnh mẽ, sự tiện lợi của sàn để chân phẳng và độ ổn định từ bộ vành 16 inch – tất cả hòa quyện trong thiết kế nhỏ gọn và đặc trưng.

Xe nay mạnh hơn và tăng tốc tốt hơn, nhờ khối động cơ eSP 4 van làm mát bằng chất lỏng dung tích lớn hơn, cho khả năng tăng tốc ấn tượng và tốc độ tối đa cao hơn — giúp luồn lách trong đô thị hiệu quả hơn và di chuyển trên đường cao tốc nhanh hơn.

SH 350i mới còn đem lại sự tiện dụng, thoải mái và công nghệ cao cấp nhờ khung xe được thiết kế lại giúp xe linh hoạt và dễ điều khiển hơn, cổng USB giúp sạc mọi thiết bị và chìa khóa thông minh Smart Key tiện lợi.

Các chi tiết thiết kế tinh xảo làm tăng tính thẩm mỹ, kết hợp hoàn hảo với sự tiện dụng của cổng USB và Smart Key, vốn điều khiển hệ thống khởi động, mở cốp dưới yên (đủ rộng cho một mũ bảo hiểm full-face và nhiều vật dụng khác) và cả Smart Top Box. Hệ thống chiếu sáng, bao gồm cả đèn xi-nhan, được thiết kế lại với đèn LED sáng và hiệu quả hơn, trong khi bảng đồng hồ LCD mới cung cấp thông tin rõ ràng, trực quan.

Giá xe ga Honda SH 350i 2026

Tại thị trường Ý, Honda SH 350i 2026 được mở bán với mức giá 6.090 Euro (khoảng 161 triệu đồng) cho bản Tiêu chuẩn và 6.190 Euro (tương đương 164 triệu đồng) cho bản Sporty. Các mức giá này không chênh lệch quá nhiều so với giá bán lẻ đề xuất của SH 350i tại Việt Nam.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.