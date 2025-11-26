SUV hạng A hybrid giá 353 triệu đồng trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng, pin khỏe, rẻ chỉ như Hyundai Grand i10, Kia Morning sắp có ở Việt Nam?

Trải nghiệm Hyundai Grand i10 bản SUV cỡ nhỏ giá 174 triệu đồng đẹp long lanh, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH bán ở Ấn Độ GĐXH - Xe gầm cao cỡ nhỏ Hyundai Exter, còn được ví như phiên bản SUV của Hyundai Grand i10, vừa được hãng xe Hàn Quốc giới thiệu bản nâng cấp tại thị trường Ấn Độ.

SUV hạng A trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng sắp có ở Việt Nam?

Galaxy Starship 7 EM-i 2026

Mẫu SUV hybrid mới gây chú ý khi có mức tiêu thụ chỉ 3,75L/100 km, phạm vi hoạt động tới 1.420 km.

Geely đang khiến thị trường xe hybrid cỡ nhỏ "đứng ngồi không yên" khi xác nhận sẽ ra mắt Galaxy Starship 7 EM-i 2026 tại Trung Quốc. Đây là bản nâng cấp toàn diện của mẫu SUV có giá bán rất dễ tiếp cận, đồng thời là sản phẩm nằm trong kế hoạch mở rộng thị trường Đông Nam Á, đặc biệt sau khi Geely khởi công xây dựng nhà máy lớn tại Việt Nam.

Phạm vi hoạt động kết hợp của mẫu xe này sẽ lên tới 1.420 km





Điểm nâng cấp ấn tượng nhất trên Starship 7 EM-i 2026 chính là khả năng chạy điện hoàn toàn. So với đời 2025 chỉ dừng ở mức 55km, phiên bản mới đã nâng quãng đường thuần điện lên 130km ở bản tiêu chuẩn; 135km ở bản tầm trung và tới 200km ở bản cao nhất. Đây là con số rất hiếm thấy trên SUV PHEV tầm giá hơn 300 triệu đồng.

Hệ truyền động hybrid EM-i thế hệ mới tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên công suất 82 kW nhưng mô-tơ điện đã nâng từ 160 kW lên 175 kW giúp xe duy trì khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 7,5 giây. Điểm khiến mẫu xe này tạo "địa chấn" là mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,75L/100km khi pin cạn một mức tiết kiệm đứng top phân khúc.

Nội thất của xe Starship 7 EM-i 2026





Kết hợp cả pin và nhiên liệu, phạm vi hoạt động tối đa lên tới 1.420km đủ để di chuyển đường dài mà không cần lo lắng về việc sạc hay đổ xăng quá thường xuyên.

Geely không chỉ tập trung vào hiệu suất mà còn nâng cấp mạnh mẽ hệ thống hỗ trợ lái thông minh H3. Xe được trang bị radar và camera thế hệ mới giúp hỗ trợ lái tốc độ cao, tự động đỗ xe và giám sát môi trường xung quanh chính xác hơn. Một chi tiết thú vị là đèn báo xanh lam nhỏ trên gương chiếu hậu cho biết hệ thống hỗ trợ lái đang hoạt động giúp tài xế dễ nhận biết hơn khi tính năng tự động được kích hoạt.

Khoang nội thất cũng được cập nhật để tăng trải nghiệm người dùng. Màn hình trung tâm được mở rộng lên 15,4 inch thay thế cho loại 14,6 inch trước đây, chạy hệ điều hành Flyme Auto với khả năng kết nối Huawei HiCar, ICCOA Carlink và Apple CarPlay. Chip Dragon Eagle One tiếp tục được sử dụng để đảm bảo phản hồi nhanh và giao diện mượt mà.

Những tiện nghi cao cấp như hệ thống âm thanh 16 loa, ghế massage – thông gió – sưởi, ghế SPA, vô-lăng sưởi ấm, màn HUD và túi khí rèm bên vẫn được giữ nguyên giúp Starship 7 EM-i 2026 trở thành mẫu SUV PHEV hiếm hoi có tiện nghi "nhỉnh" hơn nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Về ngoại thất, Starship 7 EM-i 2026 không có thay đổi lớn so với bản 2025. Xe vẫn sở hữu kích thước 4.740 x 1.905 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm thông số rất thoải mái cho một mẫu SUV 5 chỗ. Geely sẽ cung cấp 6 tùy chọn màu sắc mang cảm hứng từ men gốm truyền thống Trung Hoa giúp mẫu xe giữ được nét riêng so với các đối thủ Nhật – Hàn.

Giá SUV hạng A hybrid Starship 7 EM-i 2026

Theo công bố, Galaxy Starship 7 EM-i 2026 sẽ có giá từ 97.800 – 130.800 nhân dân tệ (khoảng 353 – 472 triệu đồng). Đây tiếp tục là mức giá gây sức ép cực lớn lên các đối thủ trong phân khúc SUV hybrid cắm sạc nhờ cấu hình mạnh, công nghệ đủ đầy và phạm vi di chuyển vượt trội.

Việc duy trì thiết kế nhưng nâng cấp mạnh về hiệu suất, phạm vi vận hành điện và trang bị an toàn cho thấy Geely đang tập trung tối ưu hóa trải nghiệm đô thị đúng thị hiếu của nhóm khách hàng trẻ, thường xuyên di chuyển trong phố và ưu tiên chi phí tiết kiệm.

Với mức giá giữ nguyên nhưng trang bị nhiều hơn, Galaxy Starship 7 EM-i 2026 được dự đoán sẽ tiếp tục tạo nên sức cạnh tranh lớn trong phân khúc SUV hybrid. Và với việc Geely đầu tư nhà máy tại Việt Nam, khả năng mẫu xe này "đặt chân" vào thị trường trong tương lai không còn là chuyện xa vời.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang'

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.