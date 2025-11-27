Xe máy điện giá 34,5 triệu đồng pin khỏe, sở hữu khóa thông minh, động cơ chống nước đẹp hơn SH Mode, rẻ ngang Vision

Xe máy điện giá 25 triệu đồng pin bền, khỏe, trang bị xịn chẳng kém SH, rẻ hơn Vision khiến khách hàng xôn xao GĐXH - Xe máy điện nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng nhờ có giá bán cạnh tranh, trong khi trang bị cũng như chi phí vận hành và bảo dưỡng đều hấp dẫn hơn Honda Vision – mẫu xe vẫn được coi là ‘Tiểu SH’.

Xe máy điện pin khỏe, sở hữu khóa thông minh đẹp hơn SH Mode

I-Motor Breeze

I-Motor Breeze là mẫu xe máy điện mới được hãng I-Motor Manufacturing, thương hiệu xe điện nội địa Thái Lan, giới thiệu với định hướng mang đến trải nghiệm “Effortless Mobility” – di chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt và phù hợp hoàn hảo với môi trường đô thị hiện đại.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Breeze gây ấn tượng với thiết kế gọn gàng, kiểu dáng tương lai và khả năng vận hành linh hoạt, rất thích hợp cho những người cần một phương tiện dễ điều khiển, nhỏ gọn nhưng vẫn bền bỉ và mạnh mẽ. Khung xe được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao của hãng, mang lại độ ổn định và an toàn trong thời gian dài sử dụng.

Breeze gây ấn tượng với thiết kế gọn gàng

Một trong những điểm nổi bật nhất của I-Motor Breeze là hệ thống i-Smart đi kèm công nghệ mở khóa bằng NFC. Người dùng chỉ cần chạm thẻ Smart Key Card là có thể mở khóa và khởi động xe ngay lập tức, giúp trải nghiệm sử dụng trở nên tiện lợi và hiện đại hơn nhiều so với chìa khóa cơ thông thường.





Một trong những điểm nổi bật nhất của I-Motor Breeze là hệ thống i-Smart

Về khả năng vận hành, xe được trang bị động cơ điện 3.000W đạt chuẩn chống nước IP67, giúp Breeze vận hành ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết, kể cả khi đi dưới mưa hoặc đường ngập nhẹ. Hệ thống lái hỗ trợ bốn chế độ gồm Eco, Standard, Power và Reverse, kết hợp cùng Cruise Control, mang lại sự linh hoạt khi điều khiển trong thành phố cũng như sự thoải mái trên những đoạn đường dài.





Xe được trang bị động cơ điện 3.000W đạt chuẩn chống nước IP67

I-Motor Breeze được phân thành hai phiên bản nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Phiên bản Breeze tiêu chuẩn sử dụng pin LFP dung lượng 73.6V – 45Ah, cho quãng đường di chuyển lên đến khoảng 100 km và có trọng lượng 110 kg, phù hợp với người dùng muốn tầm hoạt động rộng và độ bền pin cao.

I-Motor Breeze được phân thành hai phiên bản

Trong khi đó, phiên bản Breeze Lite sử dụng pin NMC 69V – 32Ah cho quãng đường khoảng 85 km, trọng lượng nhẹ hơn ở mức 100 kg, thích hợp với người dùng thích sự gọn nhẹ và tiết kiệm.

Cả hai phiên bản đều được trang bị lốp trước 90/80-14 và lốp sau 130/70-12

Cả hai phiên bản đều được trang bị lốp trước 90/80-14 và lốp sau 130/70-12, hỗ trợ độ bám đường tốt và tăng độ ổn định khi vận hành. Đáng chú ý, I-Motor còn cung cấp chế độ bảo hành khung xe lên đến 10 năm, cho thấy sự tự tin của hãng đối với chất lượng sản phẩm.

Giá xe máy điện I-Motor Breeze

Giá bán cho I-Motor Breeze được đặt ở mức 64.000 baht (khoảng 45 triệu đồng), trong khi Breeze Lite có giá dễ tiếp cận hơn ở mức 49.000 baht (tương đương 34,5 triệu đồng), tạo nên lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe máy điện thông minh, bền bỉ và phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.