Ngân hàng gây sốc lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao tới hơn 8,7%
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Sau khi tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn từ ngày 10/11, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) lại vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1-3 tháng và 6 tháng, trở thành ngân hàng thứ tư tăng lãi suất hai lần kể từ đầu tháng.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ vừa được BaoViet Bank niêm yết, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 và 2 tháng được niêm yết mới tại mức 4,5%/năm sau khi tăng lần lượt 0,5% và 0,3%/năm.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng được điều chỉnh tăng 0,2%/năm lên 4,65%/năm. Đây cũng là mức tăng lãi suất tiền gửi đối với kỳ hạn 6 tháng khi kỳ hạn này vừa cán mốc 5,65%/năm.
Lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên: Kỳ hạn 4-5 tháng lần lượt là 4,5% và 4,6%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng là 5,45%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,8%/năm và cao nhất thuộc về các kỳ hạn từ 13-36 tháng, tại mức 5,9%/năm.
Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ được BaoViet Bank niêm yết như sau: Kỳ hạn 1-2 tháng là 3,7% và 3,8%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng 4%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng là 5,15%/năm, kỳ hạn 9-10 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 11 tháng là 5,25%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 5,45%/năm và cao nhất là 5,6%/năm cho kỳ hạn từ 15-36 tháng.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 26/11/2025 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|2,4
|3
|3,7
|3,7
|4,8
|4,8
|BIDV
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETINBANK
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETCOMBANK
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|4,6
|4,6
|ABBANK
|3,1
|3,8
|5,3
|5,4
|5,6
|5,4
|ACB
|3,1
|3,5
|4,2
|4,3
|4,9
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,2
|6,25
|6,3
|6,5
|BAOVIETBANK
|4,5
|4,65
|5,65
|5,5
|5,8
|5,9
|BVBANK
|4,3
|4,5
|5,3
|5,3
|5,6
|5,9
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,9
|3,9
|5,3
|5,1
|5,5
|5,45
|LPBANK
|3,9
|4,2
|5,6
|5,6
|5,65
|5,65
|MB
|3,9
|4,2
|4,9
|4,9
|5,2
|5,3
|MBV
|4,6
|4,75
|5,7
|5,7
|6
|6
|MSB
|3,9
|3,9
|5
|5
|5,6
|5,6
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|5,7
|5,6
|5,7
|5,7
|NCB
|4,3
|4,5
|5,75
|5,75
|5,8
|5,7
|OCB
|4,45
|4,5
|5,45
|5,45
|5,55
|6
|PGBANK
|3,4
|3,8
|5
|4,9
|5,4
|5,8
|PVCOMBANK
|3,8
|4,1
|5
|5,2
|5,6
|6,3
|SACOMBANK
|4
|4,2
|5
|5,1
|5,3
|5,5
|SAIGONBANK
|3,3
|3,6
|4,8
|4,9
|5,6
|5,8
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|2,95
|3,45
|3,95
|4,15
|4,7
|5,45
|SHB
|4,1
|4,15
|5,2
|5,3
|5,4
|5,6
|TECHCOMBANK
|3,95
|4,75
|5,65
|5,15
|5,75
|5,25
|TPBANK
|3,9
|4,2
|5,1
|5,3
|5,5
|5,7
|VCBNEO
|4,35
|4,55
|6,2
|5,45
|6,2
|6,2
|VIB
|4
|4,75
|5
|5
|5,5
|5,5
|VIET A BANK
|3,7
|4
|5,1
|5,3
|5,6
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,4
|5,4
|5,8
|5,9
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6,1
|6,2
|6,3
|6,4
|VPBANK
|4,4
|4,5
|5,6
|5,6
|5,8
|5,8
BaoViet Bank là ngân hàng thứ tư tăng lãi suất tiền gửi lần thứ hai trong tháng 11, sau Techcombank, LPBank và VPBank.
Theo thống kê, từ đầu tháng 11 đã có 20 ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB, VCBNeo.
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao tới hơn 8,7%
Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,3% khi gửi tiền tại quầy.
Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,8% khi khách hàng gửi tiền online và 5,7% khi gửi tiền tại quầy.
Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: Cake by VPBank, Vikki Bank, BacABank...
Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,5%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, theo quý nhận lãi suất lần lượt là: 6%; 6,27%; 6,31%.
Ở những kỳ hạn khác Cake by VPBank niêm yết lãi suất từ 4,46 - 6,5%/năm.
BacABank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,3% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện BacABank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,5%/năm ở kỳ hạn từ 18-36 tháng.
Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,3% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,4%/năm ở kỳ hạn 13 tháng.
Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?
Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi
Ví dụ, người dân gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6,5%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
200 triệu đồng x 6,5%/12 x 12 = 13 triệu đồng.
Ví dụ, người dân gửi 400 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
400 triệu đồng x 6%/12 x 12 = 23,8 triệu đồng.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
Trải nghiệm xe ga Honda SH 350i 2026 sang, xịn, đẳng cấp hơn hẳn SH 125i và SH 160i có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda SH 350i 2026 phiên bản sở hữu động cơ và trang bị xịn nhất vừa chính thức ra mắt với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách nhờ giá bán hấp dẫn.
Hà Nội: Giá bán không ngờ tới của loạt chung cư tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục "nóng".
SUV hạng A hybrid giá 353 triệu đồng trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng, pin khỏe, rẻ chỉ như Hyundai Grand i10, Kia Morning sắp có ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A hybrid mới gây chú ý khi có mức tiêu thụ chỉ 3,75L/100 km, phạm vi hoạt động tới 1.420 km và giá khởi điểm hơn 300 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 26/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao khi giá thế giới tăng?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn có thể tiếp tục nóng theo thế giới.
Giá bạc hôm nay 26/11: Bạc trong nước bật tăng gần 20.000 đồng/lượng ngay khi mở phiênGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi thị trường "trần" với giá bạc mở phiên tăng 18.000 đồng/lượng.
Xe máy điện giá 23 triệu đồng đẹp tựa SH Mode, pin khỏe, bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha thích hợp di chuyển trong đô thịGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện có giá bán siêu rẻ chỉ 23 triệu đồng, thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode.
Giá bạc hôm nay 25/11: Nguyên nhân gì khiến giá bạc trong nước bật tăng hơn 1 triệu đồng/kg?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận có sự phục hồi mạnh khi giá giao dịch bật tăng khoảng hơn 1 triệu đồng/kg, giá bạc hôm nay quanh vùng 54 triệu đồng/kg đối với Phú Quý.
Giá nhà mặt phố tại quận Long Biên cũ tăng nhiệt, Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi, phường nào đang lập ‘đỉnh’?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà mặt phố tại 4 phường mới: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng và Phúc Lợi tiếp tục khiến người mua bất ngờ.
Trải nghiệm sedan hạng C giá 329 triệu đồng giao diện như Mazda3, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sedan hạng C đến từ thương hiệu nổi tiếng của Đức có giá bán hấp dẫn khó tin, thậm chí rẻ hơn cả Hyundai Grand i10.
Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max rẻ bất ngờ, còn 10 triệu đồng, xịn chả kém iPhone 17 là baoGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max hiện ở mức giá thậm chí chưa bằng nửa giá của iPhone 17 và vẫn có thể là đối thủ giá rẻ đáng gờm cho Galaxy S25.
Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, pin siêu bền gần 2.500W, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện giá chưa tới 30 triệu đồng gây chú ý với pin LFP siêu bền, chạy 120km, động cơ mạnh và loạt công nghệ thông minh vượt tầm phân khúc.