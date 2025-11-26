Ngân hàng gây sốc lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao tới hơn 8,7%

Bất ngờ gửi 100 triệu đồng nhận lãi suất lên tới 6,8% GĐXH - Gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7–6,8%/năm tại Nam A Bank, Viet A Bank và BVBank,...

BaoViet Bank lại vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1-3 tháng và 6 tháng

Sau khi tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn từ ngày 10/11, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) lại vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1-3 tháng và 6 tháng, trở thành ngân hàng thứ tư tăng lãi suất hai lần kể từ đầu tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ vừa được BaoViet Bank niêm yết, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 và 2 tháng được niêm yết mới tại mức 4,5%/năm sau khi tăng lần lượt 0,5% và 0,3%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng được điều chỉnh tăng 0,2%/năm lên 4,65%/năm. Đây cũng là mức tăng lãi suất tiền gửi đối với kỳ hạn 6 tháng khi kỳ hạn này vừa cán mốc 5,65%/năm.

Lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên: Kỳ hạn 4-5 tháng lần lượt là 4,5% và 4,6%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng là 5,45%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,8%/năm và cao nhất thuộc về các kỳ hạn từ 13-36 tháng, tại mức 5,9%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ được BaoViet Bank niêm yết như sau: Kỳ hạn 1-2 tháng là 3,7% và 3,8%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng 4%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng là 5,15%/năm, kỳ hạn 9-10 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 11 tháng là 5,25%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 5,45%/năm và cao nhất là 5,6%/năm cho kỳ hạn từ 15-36 tháng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 26/11/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 4,55 4,55 6,2 6,25 6,3 6,5 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,65 5,5 5,8 5,9 BVBANK 4,3 4,5 5,3 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,3 5,1 5,5 5,45 LPBANK 3,9 4,2 5,6 5,6 5,65 5,65 MB 3,9 4,2 4,9 4,9 5,2 5,3 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,7 NCB 4,3 4,5 5,75 5,75 5,8 5,7 OCB 4,45 4,5 5,45 5,45 5,55 6 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,8 4,1 5 5,2 5,6 6,3 SACOMBANK 4 4,2 5 5,1 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,1 4,15 5,2 5,3 5,4 5,6 TECHCOMBANK 3,95 4,75 5,65 5,15 5,75 5,25 TPBANK 3,9 4,2 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,35 4,55 6,2 5,45 6,2 6,2 VIB 4 4,75 5 5 5,5 5,5 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,1 6,2 6,3 6,4 VPBANK 4,4 4,5 5,6 5,6 5,8 5,8

BaoViet Bank là ngân hàng thứ tư tăng lãi suất tiền gửi lần thứ hai trong tháng 11, sau Techcombank, LPBank và VPBank.

Theo thống kê, từ đầu tháng 11 đã có 20 ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB, VCBNeo.

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao tới hơn 8,7%

Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,3% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,8% khi khách hàng gửi tiền online và 5,7% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: Cake by VPBank, Vikki Bank, BacABank...

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,5%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, theo quý nhận lãi suất lần lượt là: 6%; 6,27%; 6,31%.

Ở những kỳ hạn khác Cake by VPBank niêm yết lãi suất từ 4,46 - 6,5%/năm.

BacABank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,3% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện BacABank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,5%/năm ở kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,3% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,4%/năm ở kỳ hạn 13 tháng.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6,5%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 6,5%/12 x 12 = 13 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 400 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

400 triệu đồng x 6%/12 x 12 = 23,8 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.