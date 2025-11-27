Giá bạc hôm nay 27/11: Thị trường quốc tế tăng liên tiếp trong đêm, giá bạc trong nước mở phiên tăng mạnh
GĐXH - Thị trường quốc tế ghi nhận tăng liên tiếp vào đêm qua (theo giờ Việt Nam) với mức tăng vượt vùng 53,4 USD/oz, đã kéo theo thị trường trong nước "trần" ngay khi mở phiên là 18.000 đồng/lượng.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận thị trường quốc tế tăng giá liên tiếp trong đêm, với mức tăng lần lượt từ vùng 52,5 lên 53,4 USD/oz. Mức tăng này giữ vững đến sáng nay theo giờ Việt Nam.
Thị trường quốc tế đã kéo theo thị trường trong nước tiếp tục giữ đà phục hồi khi mở phiên sáng nay, các thương hiệu bạc trong nước đồng loạt "trần", với mức tăng "tím" là 18.000 đồng/lượng.
Theo đó, hệ thống Ancarat mở phiên với giá bạc hôm nay là 54,6 triệu đồng/kg, tiệm cận 55 triệu đồng/kg, tương đương 2,080 triệu đồng/lượng.
Tại các phiên điều chỉnh sau đó, giá giao dịch của Ancarat lùi về vùng 54,4 triệu đồng/kg, tương đương 2,075 triệu đồng/lượng.
Hệ thống Phú Quý mở phiên với vùng giá giao dịch mới là 56,1 triệu đồng/kg, tương đương 2,106 triệu đồng/lượng. Mức điều chỉnh sau đó đã lùi về ngưỡng 55,9 đến 55,7 triệu đồng/kg, tương đương 2,090 triệu đồng/lượng.
Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc ở vùng giá 2,001 – 2,052 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 34 phút trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục "ấm nóng".
Xe máy điện giá 34,5 triệu đồng pin khỏe, sở hữu khóa thông minh, động cơ chống nước đẹp hơn SH Mode, rẻ ngang VisionGiá cả thị trường - 55 phút trước
GĐXH - Xe máy điện dễ thế chân Honda Vision nhờ thiết kế đẹp lấn át cả SH Mode và LEAD, giá mềm.
MPV 7 chỗ giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, tính năng an toàn cao ví như Suzuki XL7 ở Việt Nam, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - MPV 7 chỗ XL6 của Suzuki thực chất chính là mẫu Suzuki XL7 ở Việt Nam.
Ngân hàng gây sốc lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao tới hơn 8,7%Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Trải nghiệm xe ga Honda SH 350i 2026 sang, xịn, đẳng cấp hơn hẳn SH 125i và SH 160i có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga Honda SH 350i 2026 phiên bản sở hữu động cơ và trang bị xịn nhất vừa chính thức ra mắt với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách nhờ giá bán hấp dẫn.
Hà Nội: Giá bán không ngờ tới của loạt chung cư tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục "nóng".
SUV hạng A hybrid giá 353 triệu đồng trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng, pin khỏe, rẻ chỉ như Hyundai Grand i10, Kia Morning sắp có ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng A hybrid mới gây chú ý khi có mức tiêu thụ chỉ 3,75L/100 km, phạm vi hoạt động tới 1.420 km và giá khởi điểm hơn 300 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 26/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao khi giá thế giới tăng?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn có thể tiếp tục nóng theo thế giới.
Giá bạc hôm nay 26/11: Bạc trong nước bật tăng gần 20.000 đồng/lượng ngay khi mở phiênGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi thị trường "trần" với giá bạc mở phiên tăng 18.000 đồng/lượng.
Xe máy điện giá 23 triệu đồng đẹp tựa SH Mode, pin khỏe, bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha thích hợp di chuyển trong đô thịGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện có giá bán siêu rẻ chỉ 23 triệu đồng, thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode.
Trải nghiệm sedan hạng C giá 329 triệu đồng giao diện như Mazda3, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường
GĐXH - Sedan hạng C đến từ thương hiệu nổi tiếng của Đức có giá bán hấp dẫn khó tin, thậm chí rẻ hơn cả Hyundai Grand i10.