Giá bạc hôm nay 27/11: Thị trường quốc tế tăng liên tiếp trong đêm, giá bạc trong nước mở phiên tăng mạnh

Thứ năm, 11:10 27/11/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Thị trường quốc tế ghi nhận tăng liên tiếp vào đêm qua (theo giờ Việt Nam) với mức tăng vượt vùng 53,4 USD/oz, đã kéo theo thị trường trong nước "trần" ngay khi mở phiên là 18.000 đồng/lượng.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận  thị trường quốc tế tăng giá liên tiếp trong đêm, với mức tăng lần lượt từ vùng 52,5 lên 53,4 USD/oz. Mức tăng này giữ vững đến sáng nay theo giờ Việt Nam. 

Thị trường quốc tế đã kéo theo thị trường trong nước tiếp tục giữ đà phục hồi khi mở phiên sáng nay, các thương hiệu bạc trong nước đồng loạt "trần", với mức tăng "tím" là 18.000 đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 27 / 11: Thị trường quốc tế tăng mạnh , giá bạc trong nước cũng theo đà - Ảnh 1.

Thị trường quốc tế ghi nhận tăng liên tiếp vào đêm qua (theo giờ Việt Nam) với mức tăng vượt vùng 53,4 USD/oz, đã kéo theo thị trường trong nước "trần" ngay khi mở phiên là 18.000 đồng/lượng.

Theo đó, hệ thống Ancarat mở phiên với giá bạc hôm nay là 54,6 triệu đồng/kg, tiệm cận 55 triệu đồng/kg, tương đương 2,080 triệu đồng/lượng.

Tại các phiên điều chỉnh sau đó, giá giao dịch của Ancarat lùi về vùng 54,4 triệu đồng/kg, tương đương 2,075 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Phú Quý mở phiên với vùng giá giao dịch mới là 56,1 triệu đồng/kg, tương đương 2,106 triệu đồng/lượng. Mức điều chỉnh sau đó đã lùi về ngưỡng 55,9 đến 55,7 triệu đồng/kg, tương đương 2,090 triệu đồng/lượng.

Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc ở vùng giá 2,001 – 2,052 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá bạc hôm nay 27 / 11: Thị trường quốc tế tăng mạnh , giá bạc trong nước cũng theo đà - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay 27 / 11: Thị trường quốc tế tăng mạnh , giá bạc trong nước cũng theo đà - Ảnh 3.

Giá bạc hôm nay 27 / 11: Thị trường quốc tế tăng mạnh , giá bạc trong nước cũng theo đà - Ảnh 4.

Giá bạc hôm nay 27 / 11: Thị trường quốc tế tăng mạnh , giá bạc trong nước cũng theo đà - Ảnh 5.

Giá bạc hôm nay 27 / 11: Thị trường quốc tế tăng mạnh , giá bạc trong nước cũng theo đà - Ảnh 6.Táo đỏ bán tràn lan nhiều mức giá, chỉ một điểm phân biệt hàng giả – thật nhập khẩu chính ngạch

GĐXH - Thời điểm cuối năm, thị trường táo đỏ trở nên sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sản phẩm không rõ nguồn gốc trà trộn ngày càng nhiều.

Giá bạc hôm nay 27 / 11: Thị trường quốc tế tăng mạnh , giá bạc trong nước cũng theo đà - Ảnh 7.Sau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội 'đo đếm' từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏ

GĐXH - Sau mưa bão, thị trường Hà Nội chứng kiến nghịch lý khi nhiều loại rau xanh, hành lá, cà chua… vẫn tăng giá phi mã, thậm chí đắt ngang cả thủy hải sản đắt đỏ trong bối cảnh tôm hùm Phú Yên đang được kêu gọi "giải cứu" với giá chỉ từ 200.000 đồng/kg.

Khánh Dương
