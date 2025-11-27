Giá bạc hôm nay 27/11: Thị trường quốc tế tăng liên tiếp trong đêm, giá bạc trong nước mở phiên tăng mạnh

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận thị trường quốc tế tăng giá liên tiếp trong đêm, với mức tăng lần lượt từ vùng 52,5 lên 53,4 USD/oz. Mức tăng này giữ vững đến sáng nay theo giờ Việt Nam.

Thị trường quốc tế đã kéo theo thị trường trong nước tiếp tục giữ đà phục hồi khi mở phiên sáng nay, các thương hiệu bạc trong nước đồng loạt "trần", với mức tăng "tím" là 18.000 đồng/lượng.

Thị trường quốc tế ghi nhận tăng liên tiếp vào đêm qua (theo giờ Việt Nam) với mức tăng vượt vùng 53,4 USD/oz, đã kéo theo thị trường trong nước "trần" ngay khi mở phiên là 18.000 đồng/lượng.

Theo đó, hệ thống Ancarat mở phiên với giá bạc hôm nay là 54,6 triệu đồng/kg, tiệm cận 55 triệu đồng/kg, tương đương 2,080 triệu đồng/lượng.

Tại các phiên điều chỉnh sau đó, giá giao dịch của Ancarat lùi về vùng 54,4 triệu đồng/kg, tương đương 2,075 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Phú Quý mở phiên với vùng giá giao dịch mới là 56,1 triệu đồng/kg, tương đương 2,106 triệu đồng/lượng. Mức điều chỉnh sau đó đã lùi về ngưỡng 55,9 đến 55,7 triệu đồng/kg, tương đương 2,090 triệu đồng/lượng.

Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc ở vùng giá 2,001 – 2,052 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

