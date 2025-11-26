Giá vàng hôm nay 26/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao khi giá thế giới tăng?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn có thể tiếp tục nóng theo thế giới.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (26/11), giá vàng miếng SJC đứng im so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150,9-152,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được giao dịch trong vùng giá 150,9-152,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cuối phiên giao dịch 25/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 150,9-152,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 148-150,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Doji công bố giá nhẫn trơn 9999 ở mức 148,7-151,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,6 triệu đồng ở cả hai chiều.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay biến động trong biên độ hẹp. Lúc 8h50' ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.143 USD/ounce, không đổi so với đêm qua.
Sáng 26/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 132,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tới 20h30 ngày 25/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.143 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York đạt 4.167 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 25/11 cao hơn khoảng 57,8% (tương đương tăng 1.518 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 132,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 25/11.
