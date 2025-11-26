Giá vàng hôm nay 26/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao khi giá thế giới tăng?

Giá vàng hôm nay 24/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng hay giảm? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu hầu như không biến động so với chốt phiên cuối tuần qua.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng tăng mạnh trong 2 phiên đầu tuần.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (26/11), giá vàng miếng SJC đứng im so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150,9-152,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được giao dịch trong vùng giá 150,9-152,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cuối phiên giao dịch 25/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 150,9-152,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 148-150,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Doji công bố giá nhẫn trơn 9999 ở mức 148,7-151,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,6 triệu đồng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay biến động trong biên độ hẹp. Lúc 8h50' ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.143 USD/ounce, không đổi so với đêm qua.

Sáng 26/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 132,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h30 ngày 25/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.143 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York đạt 4.167 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 25/11 cao hơn khoảng 57,8% (tương đương tăng 1.518 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 132,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 25/11.



