Trải nghiệm sedan hạng C giá 329 triệu đồng giao diện như Mazda3, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Sedan hạng C thiết kế sánh ngang Mazda3

Volkswagen Lavida Pro 2026

Theo thông tin mới nhất được truyền thông Trung Quốc đăng tải, mẫu sedan cỡ C Volkswagen Lavida Pro thế hệ hoàn toàn mới vừa chính thức được liên doanh SAIC Volkswagen trình làng tại thị trường nước này.

Volkswagen Lavida Pro 2026 mới đã được nhà sản xuất thực hiện rất nhiều nâng cấp so với thế hệ tiền nhiệm. Những thay đổi không chỉ xuất hiện ở thiết kế ngoại thất, mà cả hệ thống truyền động cũng như các công nghệ thông minh trên xe cũng đều đã được cập nhật. Xe được phân phối với 4 tùy chọn màu sơn gồm Xám tinh tế, Đen họa tiết, Tím phong cách và Trắng thanh lịch.

Về kích thước, Volkswagen Lavida Pro 2026 có trục cơ sở 2.688 mm với các chiều dài x rộng x cao lần lượt ở mức tương ứng là 4.720 x 1.806 x 1.482 (mm). Không chỉ dài hơn 42 mm và cao hơn 8 mm so với đời cũ, mẫu xe này còn được nhà sản xuất mở rộng dung tích cốp lên 520 lít.

Về ngoại hình, phong cách thiết kế tinh giản đã trở thành nét đặc trưng của các dòng xe Volkswagen vẫn tiếp tục được hãng duy trì trên Lavida Pro 2026. Dù vậy, để giúp mẫu xe này thu hút khách hàng hơn, nhà sản xuất cũng đã làm mới thiết kế cho Lavida Pro với 2 phong cách khác biệt là Classic và Starry Sky để phù hợp với thị hiếu của người dùng hiện đại.

Ở phiên bản Classic, đầu xe của Lavida Pro 2026 được trang bị lưới tản nhiệt dạng nan hẹp với logo Volkswagen nằm nổi bật ở trung tâm. Nhằm tạo nét sang trọng cho chiếc xe, hãng còn bố trí cho “tân binh” này hốc gió lớn cùng với viền mạ chrome. Trong khi đó, phiên bản Starry Sky lại gây ấn tượng với phong cách thiết kế thể thao hơn. Phiên bản này hướng tới đối tượng khách hàng là những người trẻ năng động, nên có các chi tiết khí động học mạnh mẽ và hốc gió dưới dạng tổ ong màu đen bóng.

Nhìn từ bên hông, có thể thấy Volkswagen Lavida Pro 2026 sở hữu viền cửa sổ đen bóng, tay nắm cửa ẩn cùng bộ mâm thiết kế đa chấu bắt mắt. Đuôi xe có đèn hậu LED được thiết kế liền mạch theo xu hướng đang rất thịnh hành hiện nay. Logo Lavida được hãng đặt ở chính giữa đèn hậu.

Bên trong cabin, Volkswagen Lavida Pro đã được hãng làm mới không gian nội thất theo triết lý hiện đại. Điểm nổi bật nhất có thể kể tới màn hình trung tâm nổi 12,9 inch và bagnr đồng hồ LCD 10,25 inch được thiết kế tối giản. Lavida Pro cũng sở hữu những công nghệ tiên tiến như chip Qualcomm Snapdragon 8155, hỗ trợ hệ sinh thái Tencent, trợ lý AI (Wenxin Yiyan + DeepSeek), iFlytek Voice hay hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, CarLife và HUAWEI HiCar.





Bệ tỳ tay trung tâm của Volkswagen Lavida Pro mới giờ đây trở nên rộng rãi và tiện dụng hơn khi mẫu xe này chuyển sang sử dụng bộ chọn số điện tử. Ngoài ra, để nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày của chiếc xe, Volkswagen còn bổ sung cho Lavida Pro sạc không dây.

Về sức mạnh, Volkswagen Lavida Pro cung cấp 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là phiên bản máy xăng EA211 có dung tích 1.5L đi kèm hộp số tự động Aisin 6 cấp, sản sinh ra công suất 110 mã lực. Trong khi đó, phiên bản động cơ tăng áp EVO II có dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, mang lại công suất lên tới 160 mã lực.

Volkswagen Lavida Pro sử dụng hệ thống treo trước MacPherson cùng với giảm xóc sau độc lập đa liên kết mang đến khả năng vận hành ổn định và êm ái. Mẫu xe này cũng có những công nghệ hỗ trợ lái và trang bị an toàn tiên tiến như hệ thống đỗ xe tự động thông minh toàn diện (IPA), Front Assist, Travel Assist.

Giá sedan hạng C Volkswagen Lavida Pro

Điều đáng chú ý là Volkswagen Lavida Pro 2026 dù được định vị ở phân khúc cỡ C giống như Mazda3, Kia K3 hay Toyota Corolla Altis nhưng lại có giá bán cực kỳ cạnh tranh, chỉ dao động từ 88.800 - 112.900 Nhân dân tệ (tương đương 329 -418 triệu đồng), rẻ hơn cả Hyundai Grand i10 vốn chỉ là một mẫu xe cỡ A.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.