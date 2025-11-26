Giá bạc hôm nay 26/11: Bạc trong nước bật tăng gần 20.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên

Giá bạc hôm nay ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, khi hệ thống Phú Quý mở phiên với mức tăng đến 18.000 đồng/lượng (tiệm cận 20.000 đồng/lượng), giá giao dịch là 2,037 triệu đồng/lượng; 54,319 triệu đồng/kg.

Tại phiên điều chỉnh sau đó, giá niêm yết của Phú Quý tiếp tục tăng thêm 2.000 đồng/lượng với giá giao dịch là 2,039 triệu đồng/lượng, tương đương 54,373 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, chốt phiên ngày 25/11 của Phú Quý là 53,8 triệu đồng/kg, tương đương 2,019 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch trong ngày 25/11 của Phú Quý ở vùng trên mức 53,5 triệu đồng/kg.

Hệ thống Ancarat mở phiên cũng tăng đến 18.000 đồng/lượng khi giá giao dịch là 2,032 triệu đồng/lượng, tương đương 53,3 triệu đồng/kg (thấp hơn Phú Quý khoảng 1 triệu đồng/kg).

Chỉ ít phút sau đó, giá niêm yết đã được Ancarat điều chỉnh tăng thêm 3.000 đồng/lượng, với giá giao dịch là 2,035 triệu đồng/lượng, tương đương 53,4 triệu đồng/kg.

Giá niêm yết bạc miếng của Sacombank-SBJ cũng có mức tăng trưởng tương tự khi mở phiên, đơn vị này niêm yết vùng giá dao dịch ở ngưỡng 1,956 – 2,007 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra; mức giá giao dịch sau phiên điều chỉnh thứ 3 tăng lên ngưỡng 1,962 – 2,013 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay lúc hơn 8h sáng (theo giờ Việt Nam) đang ở mức 51,6 USD/oz. Đà phục hồi này cho thấy thị trường bạc có dấu hiệu hướng tới việc thiết lập đỉnh lần thứ ba sau những phiên điều chỉnh trước đó.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay lúc hơn 8h sáng (theo giờ Việt Nam) đang ở mức 51,7 USD/oz.

