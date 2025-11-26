Giá bạc hôm nay 26/11: Bạc trong nước bật tăng gần 20.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi thị trường "trần" với giá bạc mở phiên tăng 18.000 đồng/lượng.
Giá bạc hôm nay ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, khi hệ thống Phú Quý mở phiên với mức tăng đến 18.000 đồng/lượng (tiệm cận 20.000 đồng/lượng), giá giao dịch là 2,037 triệu đồng/lượng; 54,319 triệu đồng/kg.
Tại phiên điều chỉnh sau đó, giá niêm yết của Phú Quý tiếp tục tăng thêm 2.000 đồng/lượng với giá giao dịch là 2,039 triệu đồng/lượng, tương đương 54,373 triệu đồng/kg.
Trong khi đó, chốt phiên ngày 25/11 của Phú Quý là 53,8 triệu đồng/kg, tương đương 2,019 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch trong ngày 25/11 của Phú Quý ở vùng trên mức 53,5 triệu đồng/kg.
Hệ thống Ancarat mở phiên cũng tăng đến 18.000 đồng/lượng khi giá giao dịch là 2,032 triệu đồng/lượng, tương đương 53,3 triệu đồng/kg (thấp hơn Phú Quý khoảng 1 triệu đồng/kg).
Chỉ ít phút sau đó, giá niêm yết đã được Ancarat điều chỉnh tăng thêm 3.000 đồng/lượng, với giá giao dịch là 2,035 triệu đồng/lượng, tương đương 53,4 triệu đồng/kg.
Giá niêm yết bạc miếng của Sacombank-SBJ cũng có mức tăng trưởng tương tự khi mở phiên, đơn vị này niêm yết vùng giá dao dịch ở ngưỡng 1,956 – 2,007 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra; mức giá giao dịch sau phiên điều chỉnh thứ 3 tăng lên ngưỡng 1,962 – 2,013 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay lúc hơn 8h sáng (theo giờ Việt Nam) đang ở mức 51,6 USD/oz. Đà phục hồi này cho thấy thị trường bạc có dấu hiệu hướng tới việc thiết lập đỉnh lần thứ ba sau những phiên điều chỉnh trước đó.
