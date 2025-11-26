Mới nhất
Giá bạc hôm nay 26/11: Bạc trong nước bật tăng gần 20.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên

Thứ tư, 09:56 26/11/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi thị trường "trần" với giá bạc mở phiên tăng 18.000 đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, khi hệ thống Phú Quý mở phiên với mức tăng đến 18.000 đồng/lượng (tiệm cận 20.000 đồng/lượng), giá giao dịch là 2,037 triệu đồng/lượng; 54,319 triệu đồng/kg.

Tại phiên điều chỉnh sau đó, giá niêm yết của Phú Quý tiếp tục tăng thêm 2.000 đồng/lượng với giá giao dịch là 2,039 triệu đồng/lượng, tương đương 54,373 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, chốt phiên ngày 25/11 của Phú Quý là 53,8 triệu đồng/kg, tương đương 2,019 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch trong ngày 25/11 của Phú Quý ở vùng trên mức 53,5 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 26 / 11: Bạc trong nước tăng mạnh gần 20 . 000 Đồng / lượng - Ảnh 1.

Giá bạc hôm nay ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, khi hệ thống Phú Quý mở phiên với mức tăng đến 18.000 đồng/lượng (tiệm cận 20.000 đồng/lượng), giá giao dịch là 2,037 triệu đồng/lượng; 54,319 triệu đồng/kg.

Hệ thống Ancarat mở phiên cũng tăng đến 18.000 đồng/lượng khi giá giao dịch là 2,032 triệu đồng/lượng, tương đương 53,3 triệu đồng/kg (thấp hơn Phú Quý khoảng 1 triệu đồng/kg).

Chỉ ít phút sau đó, giá niêm yết đã được Ancarat điều chỉnh tăng thêm 3.000 đồng/lượng, với giá giao dịch là 2,035 triệu đồng/lượng, tương đương 53,4 triệu đồng/kg.

Giá niêm yết bạc miếng của Sacombank-SBJ cũng có mức tăng trưởng tương tự khi mở phiên, đơn vị này niêm yết vùng giá dao dịch ở ngưỡng 1,956 – 2,007 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra; mức giá giao dịch sau phiên điều chỉnh thứ 3 tăng lên ngưỡng 1,962 – 2,013 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay lúc hơn 8h sáng (theo giờ Việt Nam) đang ở mức 51,6 USD/oz. Đà phục hồi này cho thấy thị trường bạc có dấu hiệu hướng tới việc thiết lập đỉnh lần thứ ba sau những phiên điều chỉnh trước đó.

Giá bạc hôm nay 26 / 11: Bạc trong nước tăng mạnh gần 20 . 000 Đồng / lượng - Ảnh 2.

Hệ thống Ancarat mở phiên cũng tăng đến 18.000 đồng/lượng khi giá giao dịch là 2,032 triệu đồng/lượng, tương đương 53,3 triệu đồng/kg (thấp hơn Phú Quý khoảng 1 triệu đồng/kg).

Giá bạc hôm nay 26 / 11: Bạc trong nước tăng mạnh gần 20 . 000 Đồng / lượng - Ảnh 3.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay 26 / 11: Bạc trong nước tăng mạnh gần 20 . 000 Đồng / lượng - Ảnh 4.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay lúc hơn 8h sáng (theo giờ Việt Nam) đang ở mức 51,7 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 26 / 11: Bạc trong nước tăng mạnh gần 20 . 000 Đồng / lượng - Ảnh 5.Táo đỏ bán tràn lan nhiều mức giá, chỉ một điểm phân biệt hàng giả – thật nhập khẩu chính ngạch

GĐXH - Thời điểm cuối năm, thị trường táo đỏ trở nên sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sản phẩm không rõ nguồn gốc trà trộn ngày càng nhiều.

Giá bạc hôm nay 26 / 11: Bạc trong nước tăng mạnh gần 20 . 000 Đồng / lượng - Ảnh 6.Chỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốc

GĐXH - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), với sản phẩm trái cây nhập khẩu, chỉ cần quét mã QR code sẽ cho kết quả quét cho ra thông tin đơn vị cung ứng, chịu trách nhiệm mặt hàng đó trên thị trường. Nếu là hàng giả sẽ không cho kết quả tương ứng.

Giá bạc hôm nay 26 / 11: Bạc trong nước tăng mạnh gần 20 . 000 Đồng / lượng - Ảnh 7.Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch với nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

GĐXH - Thị trường trái cây nhập khẩu đang ghi nhận tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc "đội lốt" nho Hàn Quốc với giá bán chênh lệch gấp đôi. Dù có ngoại hình khá giống nhau, hai loại nho này vẫn có nhiều đặc điểm khác biệt về bao bì, chất lượng và giấy tờ kiểm dịch mà người tiêu dùng có thể nhận biết để tránh mua nhầm.

Khánh Dương
