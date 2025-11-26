Xe máy điện giá 23 triệu đồng đẹp tựa SH Mode, pin khỏe, bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha thích hợp di chuyển trong đô thị

Xe máy điện giá 41 triệu đồng thiết kế hiện đại, công nghệ đỉnh cao đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade GĐXH - Xe máy điện được nhiều khách hàng săn đón nhờ thiết kế thể thao như Honda Air Blade, dễ thế chân Vision với mức giá chỉ khoảng 41 triệu đồng.

Yamaha đã công bố ra mắt mẫu xe tay ga điện mới có tên "JOG E". Đây là mẫu xe tay ga điện đầu tiên tại Nhật Bản áp dụng dịch vụ chia sẻ pin và sẽ được tung ra thị trường như một mẫu xe tiêu chuẩn mới cho thế hệ tiếp theo.

Nguồn điện là Honda Mobile Power Pack e:, một loại pin có thể thay thế với thông số kỹ thuật chung do Honda phát triển.





Yamaha Jog E được thiết kế phù hợp để di chuyển trong khu vực đô thị với lưu lượng giao thông thường xuyên dừng đỗ, sử dụng động cơ nhỏ gọn đặt trong bánh sau. Bộ điều khiển kiểm soát hiệu quả công suất động cơ, đạt phạm vi hoạt động 53 km mỗi lần sạc (30 km/h ở tốc độ không đổi).

Tính an toàn cũng được quan tâm khi sử dụng hệ thống phanh kết hợp hoạt động song song với phanh trước khi phanh sau được sử dụng, hỗ trợ phanh cân bằng tốt.

Về mặt trang bị, giống như các mẫu xe tay ga trước đây, Jog E được thiết kế để dễ dàng sử dụng hàng ngày. Có một tấm ngăn bên trong ở mặt trước để đựng các vật dụng nhỏ, và túi bên trái của tấm ngăn có thể đựng được một chai PET 500ml.

Ổ cắm sạc USB Type-A tương thích được trang bị tiêu chuẩn ở bên phải. Xe cũng được trang bị móc treo hành lý để treo túi mua sắm và cốp xe dưới ghế để đựng các vật dụng nhỏ.

Yamaha Jog E có hai màu: "Xám đậm" và "Xám nhạt". Màu "Xám đậm" sử dụng cùng tông màu xanh lam làm điểm nhấn như "E-Vino" và "E01". Màu trơn "Xám nhạt" có vẻ ngoài đơn giản.

Xe máy điện Yamaha Jog E giá đề xuất là 159.900 Yên (khoảng 23,5 triệu đồng).

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.