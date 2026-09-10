Xuất hiện xe máy điện đi tới 100km/lần sạc, thiết kế có gu giá 78 triệu đồng

Trải nghiệm xe máy điện giá 20 triệu đồng thiết kế cổ điển, đi tối đa 90km/lần sạc GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế retro, động cơ tối đa 1.600W, phanh đĩa hai bánh và tầm hoạt động lên tới 90 km.

Xe máy điện đi tới 100km/lần sạc, thiết kế có gu

Xe máy điện NIU FQiX × Razer Special Edition

NIU FQiX × Razer Special Edition là mẫu xe máy điện đặc biệt được phát triển từ sự hợp tác giữa hãng xe điện NIU và thương hiệu gaming Razer. Thay vì chỉ thay đổi logo, chiếc xe được xây dựng theo phong cách đen - xanh đặc trưng của Razer, hướng trực tiếp tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ và gaming.

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán, phiên bản đặc biệt sử dụng màu đen làm chủ đạo, kết hợp các chi tiết xanh lá cây vốn gắn liền với nhận diện thương hiệu Razer. Những mảng thân xe góc cạnh và cách phối màu tương phản giúp FQiX tạo cảm giác giống một sản phẩm công nghệ hơn là scooter điện đô thị thông thường.

Đây cũng là lần đầu NIU và Razer hợp tác trên một sản phẩm xe hai bánh.





NIU muốn thông qua dự án này tiếp cận sâu hơn tới nhóm người dùng trẻ, trong khi Razer có cơ hội đưa ngôn ngữ thiết kế quen thuộc trên máy tính, thiết bị ngoại vi và phụ kiện gaming sang một sản phẩm di chuyển thực tế.

FQiX × Razer Special Edition được chia thành hai cấu hình. Phiên bản FQiX 150 thuộc phân loại L1e tại châu Âu, có tốc độ tối đa 45 km/h và giá khởi điểm 2.599 euro, tương đương khoảng 78 triệu đồng.

Cao hơn là FQiX 300, thuộc nhóm L3e và có giá từ 3.099 euro, tương đương khoảng 93 triệu đồng. Mức giá quy đổi chỉ có ý nghĩa tham khảo, chưa bao gồm các khoản thuế, phí hoặc chi phí nếu sản phẩm được đưa sang thị trường khác.

Hiện xe máy điện FQiX × Razer được phân phối độc quyền tại châu Âu và nhận đặt hàng trực tuyến trong thời gian chương trình áp dụng. Chưa có thông tin cho thấy phiên bản đặc biệt này sẽ được bán chính hãng tại Việt Nam.

Khách hàng đặt trước còn nhận kèm Razer Rogue V4, mẫu ba lô gaming của Razer. Chi tiết này tiếp tục cho thấy FQiX × Razer được xây dựng như một sản phẩm giao thoa giữa phương tiện di chuyển và văn hóa gaming thay vì chỉ là một phiên bản màu mới.

Bên dưới thiết kế mang đậm dấu ấn Razer vẫn là nền tảng xe điện đô thị của NIU. Điểm đáng chú ý là hệ thống pin có dung lượng lưu trữ năng lượng lên tới 4.032 Wh, tương đương hơn 4 kWh.

Xe đi xa tới 110km

Theo thông số được công bố, NIU FQiX có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 110 km trong điều kiện phù hợp.

Con số này giúp mẫu xe đáp ứng tốt hơn những hành trình hàng ngày trong thành phố. Nếu người sử dụng di chuyển khoảng 20-30 km/ngày, tầm hoạt động công bố tương đương khoảng 3-5 ngày sử dụng trước khi cần bổ sung năng lượng.

Tuy nhiên, mức 110 km không nên được hiểu là quãng đường cố định trong mọi điều kiện. Phạm vi thực tế của xe điện phụ thuộc vào tốc độ, tải trọng, nhiệt độ môi trường, địa hình, áp suất lốp và thói quen tăng giảm ga.

Bộ pin còn được công bố đạt khả năng chống nước IPX7. Tiêu chuẩn này giúp tăng khả năng bảo vệ hệ thống năng lượng trước tác động của nước trong giới hạn thử nghiệm tương ứng.

Dù vậy, IPX7 không đồng nghĩa chiếc xe có thể tùy ý vận hành trong khu vực ngập sâu. Người dùng vẫn cần tuân thủ các giới hạn sử dụng và hướng dẫn từ nhà sản xuất.

Do sử dụng hệ truyền động hoàn toàn bằng điện, FQiX không cần hộp số nhiều cấp như xe máy động cơ đốt trong. Người điều khiển chỉ cần lựa chọn chế độ phù hợp và sử dụng tay ga để vận hành.

Riêng FQiX 150 có tốc độ tối đa 45 km/h, hướng rõ ràng tới nhu cầu di chuyển trong đô thị. FQiX 300 được xếp vào phân loại L3e cao hơn tại châu Âu, hướng tới người dùng cần khả năng vận hành mạnh hơn.

Sự khác biệt về phân loại cũng đồng nghĩa yêu cầu đối với giấy phép lái xe, đăng ký và điều kiện sử dụng có thể khác nhau tùy từng quốc gia.

Nếu thiết kế Razer tạo điểm nhấn về hình ảnh thì công nghệ kết nối là yếu tố giúp NIU FQiX tạo khác biệt so với những mẫu xe điện đô thị cơ bản.

FQiX còn được tích hợp GPS phục vụ khả năng định vị và hỗ trợ chống trộm.

Xe được phát triển trên kiến trúc kết nối NIU Link Crown, tập trung vào khả năng tương tác giữa người dùng, điện thoại và phương tiện.

Trung tâm khu vực điều khiển là màn hình TFT 5 inch, hiển thị các thông số cần thiết trong quá trình vận hành. Hệ thống còn hỗ trợ chức năng điều hướng, giúp giảm nhu cầu phải gắn thêm điện thoại lên tay lái khi cần tìm đường.

Một trang bị khá khác biệt trên xe máy điện là loa Bluetooth. Người sử dụng có thể kết nối thiết bị để phát âm thanh, phù hợp với cách NIU và Razer định vị sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng trẻ.

FQiX còn được tích hợp GPS phục vụ khả năng định vị và hỗ trợ chống trộm.

Sự kết hợp giữa GPS, màn hình TFT và nền tảng kết nối giúp chiếc xe có thể cung cấp nhiều chức năng hơn một phương tiện chỉ phục vụ nhu cầu đi lại đơn thuần.

Điều này cũng phản ánh xu hướng đang diễn ra trên thị trường xe máy điện. Khi động cơ điện và pin ngày càng phổ biến, các nhà sản xuất bắt đầu sử dụng phần mềm, kết nối và hệ sinh thái ứng dụng để tạo sự khác biệt.

Với Razer, yếu tố này càng được nhấn mạnh bởi nhóm khách hàng mục tiêu vốn quen thuộc với các sản phẩm công nghệ.

Tuy nhiên, FQiX × Razer không phải một mẫu xe giá rẻ. Mức khởi điểm khoảng 78 triệu đồng cho FQiX 150 và khoảng 93 triệu đồng đối với FQiX 300 đưa sản phẩm vào vùng giá tương đối cao nếu chỉ xét dưới góc độ phương tiện đi lại đô thị.

Đổi lại, khách hàng nhận được một phiên bản có thiết kế giới hạn, hệ thống kết nối, màn hình TFT 5 inch, GPS, loa Bluetooth và bộ pin dung lượng hơn 4 kWh.

Đặc biệt, tầm hoạt động tối đa 110 km mỗi lần sạc giúp FQiX có khả năng đáp ứng những hành trình dài hơn so với nhiều dòng xe điện đô thị cơ bản.

Việc NIU bắt tay Razer cũng cho thấy một hướng tiếp cận mới trên thị trường xe hai bánh điện: biến phương tiện thành một phần của phong cách cá nhân và hệ sinh thái công nghệ.

Thay vì cạnh tranh chủ yếu bằng công suất động cơ hay phạm vi hoạt động, NIU FQiX × Razer Special Edition sử dụng chính văn hóa gaming làm yếu tố nhận diện.

Giá xe máy điện FQiX × Razer

Theo Tạp chí Người đưa tin, xe máy điện FQiX × Razer được phân phối giới hạn tại thị trường châu Âu với hai lựa chọn FQiX 150 và FQiX 300, giá khởi điểm lần lượt 2.599 euro và 3.099 euro, tương đương khoảng 78-93 triệu đồng theo quy đổi.

Với thiết kế đen - xanh đặc trưng, pin hơn 4 kWh, phạm vi tối đa 110 km cùng loạt trang bị như TFT 5 inch, GPS và loa Bluetooth, FQiX × Razer là một trong những phiên bản xe máy điện có cách tiếp cận khác biệt đáng chú ý trong năm 2026.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.