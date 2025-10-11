Giá vàng hôm nay (11/10): Trong nước quay đầu giảm, thế giới vọt tăng
Sáng sớm 11/10, giá vàng miếng SJC ở trong nước quay đầu giảm, với mức giảm cao nhất 1 triệu đồng/lượng khi mua vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý.
So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay đã giảm, với mức giảm từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượng.
Cụ thể, DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với rạng sáng qua.
Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng mua vào ở mức 139,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng; bán ra ở mức 142,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng.
|
Vàng Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý có mức giảm cao nhất 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối cùng trong tuần, với giá vàng giao ngay ở mức 4.016,4 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung đã tăng 1,03% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 40,9 USD/ounce.
Với giá vàng miếng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.016,4 USD/ounce (tương đương khoảng 127,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 13,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng đã tăng trở lại trên mức 4.000 USD/ounce vào thứ Sáu, hướng tới tuần tăng thứ tám liên tiếp, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi lại mối lo ngại về khả năng áp thuế mới đối với Trung Quốc, đẩy nhanh làn sóng tìm đến nơi trú ẩn an toàn.
Giá vàng giao ngay tăng 0,8%, lên 4.007,39 USD/ounce vào lúc 11 giờ 18 phút, giờ New York (tức 22 giờ 18 phút, giờ Hà Nội) ngày 10-10. Vàng đã tăng 3,2% trong tuần này. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ tăng 1,3%, lên 4.024,40 USD.
Vàng thỏi, đạt mức cao kỷ lục là 4.059,05 USD vào thứ Tư, theo truyền thống được coi là một biện pháp phòng ngừa rủi ro trong thời điểm bất ổn lan rộng.
Rủi ro địa chính trị, kết hợp với hoạt động mua vào liên tục của ngân hàng trung ương, dòng vốn đổ vào các quỹ giao dịch chứng khoán, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ và sự bất ổn kinh tế liên quan đến thuế quan , tất cả đều góp phần làm tăng giá vàng.
“Mỹ đang xem xét việc tăng thuế quan mạnh đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc”, ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social. Ngay sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1-11 hoặc sớm hơn. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.
"Thông điệp của ông Trump đã khiến cổ phiếu giảm 1% chỉ trong vài phút và đẩy giá vàng lên hơn 4.000 USD. Việc khơi lại cuộc chiến thương mại sẽ khiến đồng USD lao dốc và mang lại lợi ích cho các kênh đầu tư an toàn", Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.
Thị trường cũng đang theo dõi chặt chẽ những rủi ro liên quan đến tình trạng tiếp tục phong tỏa ngân sách ở Mỹ.
Hơn nữa, các nhà đầu tư đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất hai lần, mỗi lần 25 điểm cơ bản, vào tháng 10 và sau đó là vào tháng 12.
"Nhìn chung, có nguy cơ điều chỉnh trong ngắn hạn, do giá vàng tăng nhanh gần đây. Tuy nhiên, trong vài năm tới, giá vàng sẽ tiếp tục tăng", Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, cho biết.
Giá vàng tăng được thúc đẩy bởi mức giảm 0,6% của đồng USD, khiến kim loại định giá bằng USD này trở nên dễ mua hơn đối với người mua nước ngoài.
Xe ga 150cc giá 23,6 triệu đồng trang bị không thua kém Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc giá bán rẻ hơn cả Honda Vision, có trang bị không thua kém ‘vua xe ga’ Honda SH.
Giá bạc ngày 11/10: Sau phiên tăng mạnh, bạc trong nước rớt thảm hơn 1 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Sau phiên tăng giá mạnh trước đó, thị trường bạc trong nước ngày 11/10 ghi nhận mức giảm sâu hiếm thấy, kéo giá giao dịch lùi xa mốc cao nhất trong tuần, từ mức 53,573 triệu đồng/kg xuống còn 52,453 triệu đồng/kg (tương ứng 1,120 triệu đồng/kg).
Bất ngờ trước giá chung cư tại 4 phường mới tại quận Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhậpGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 4 phường mới được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ (Hà Nội): Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ đang ở ngưỡng khá cao, khiến không ít người mua nhà phải bất ngờ.
Xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế sang chảnh, công nghệ cao phù hợp đô thịGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện ở Việt Nam đang trở nên sôi động khi các hãng liên tục tung ra sản phẩm mới với mức giá dưới 20 triệu đồng.
Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda đẹp như huyền thoại Spacy, chi phí rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda có thiết kế hệt huyền thoại Spacy sở hữu động cơ 125cc cùng nhiều trang bị hiện đại, ăn xăng 1,9 L/100 km.
Xe đa dụng MPV giá 420 triệu đồng của Kia thiết kế đẹp hiện đại lại rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe đa dụng MPV 6 chỗ mới của Kia đang khiến Mitsubishi Xpander và Toyota Innova phải lép vế bởi thiết kế đẹp long lanh, có hàng ghế thương gia cực xịn nhưng lại có mức giá siêu rẻ.
Giá iPhone 16 Pro Max rẻ kỷ lục, thấp hơn iPhone 17 Pro Max gần 10 triệu đồng dù xịn chẳng kémGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 16 Pro Max đang là lựa chọn cực kỳ phù hợp bởi sự chênh lệch về phần cứng không quá lớn so với iPhone 17 Pro Max mới ra nhưng rẻ hơn tới gần 10 triệu đồng.
Giá bạc ngày 10/10: Bạc trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg sau 24 giờGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc trong nước tiếp tục tăng mạnh trong phiên sáng 10/10, khi mức giá niêm yết bán ra đã vượt ngưỡng 52 triệu đồng/kg, tương đương 1,951 triệu đồng/lượng. So với giá mở phiên hôm qua, mức tăng gần 1 triệu đồng/kg chỉ sau một ngày giao dịch.
Giá vàng hôm nay 10/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảmGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC rời mốc 142 triệu đồng/lượng sau khi giảm mạnh 600 nghìn đồng/lượng.
Sốc giá xe Honda LEAD giảm mạnh, dưới cả niêm yết, chỉ ngang Vision, hiện tượng hiếm của xe máy HondaGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá xe Honda LEAD đang được các đại lý giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng, hiện tượng ít thấy từ trước tới nay ở xe máy Honda.
Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda đẹp như huyền thoại Spacy, chi phí rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda có thiết kế hệt huyền thoại Spacy sở hữu động cơ 125cc cùng nhiều trang bị hiện đại, ăn xăng 1,9 L/100 km.