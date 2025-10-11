Giá vàng hôm nay (11/10): Trong nước quay đầu giảm, thế giới vọt tăng

So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay đã giảm, với mức giảm từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượng.



Cụ thể, DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng mua vào ở mức 139,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng; bán ra ở mức 142,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng.











Tương tự như vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay (11/10) cũng giảm so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ được giao dịch ở mức 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.