Giá vàng hôm nay 11/8: Vàng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn giảm sau 1 tuần tăng giá.

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng, chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng, chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng, chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,3-122,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,7-119,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường vàng trong nước ngày 9/8, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với mức chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 117,3-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) và giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua – bán), đều giữ nguyên so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giảm khá mạnh. Lúc 8h43' hôm nay (ngày 11/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.370,6 USD/ounce, giảm 26,4 USD/ounce so với kết tuần qua.

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h00 ở ngưỡng 3.397,6 USD/ounce. Sáng 11/8, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức gần 108,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.