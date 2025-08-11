Giá vàng hôm nay 11/8: Vàng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn quay đầu giảm theo xu hướng thế giới.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng, chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng, chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng, chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,3-122,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,7-119,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tại thị trường vàng trong nước ngày 9/8, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với mức chốt phiên giao dịch liền trước.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 117,3-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) và giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua – bán), đều giữ nguyên so với chốt phiên hôm trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay giảm khá mạnh. Lúc 8h43' hôm nay (ngày 11/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.370,6 USD/ounce, giảm 26,4 USD/ounce so với kết tuần qua.
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h00 ở ngưỡng 3.397,6 USD/ounce. Sáng 11/8, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức gần 108,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
