Giá vàng hôm nay 8/8: Vàng SJC tăng giá, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 7/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trụ sát trên đỉnh lịch sử, vàng nhẫn cao kỷ lục dù giá thế giới biến động.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay tăng bật trở lại. Ảnh: VTC News

Tính đến 9, giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 122,6-124 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,6-124 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 122,6-124 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước ngày 7/8 biến động mạnh. Giá vàng miếng giữ nguyên trong buổi sáng, đến đầu giờ chiều vọt lên mức cao kỷ lục chưa từng có 124,1 triệu đồng/lượng (bán ra), sau đó hạ nhiệt.

Giá vàng SJC đóng cửa ở mức 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ngang bằng mức chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại từ 1 đến 5 chỉ của SJC cũng giữ nguyên, được niêm yết ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 22h30 ngày 7/8 ở ngưỡng 3.386,1 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với một ngày trước.

Lúc 20h ngày 7/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.381 USD/ounce, tăng 0,4% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.413 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ kém khả quan hơn dự kiến. Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã điều chỉnh theo mùa, đạt 226.000 trong tuần kết thúc ngày 2/8 - cao hơn mức dự báo là 220.000 đơn. Dữ liệu của tuần trước đó cũng được điều chỉnh tăng lên 219.000 đơn.