Giá vàng hôm nay 8/8: Vàng SJC tăng giá, vàng nhẫn ra sao?

Thứ sáu, 09:34 08/08/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC chạm 124 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn gần như giữ nguyên.

Giá vàng hôm nay 7/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao?Giá vàng hôm nay 7/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trụ sát trên đỉnh lịch sử, vàng nhẫn cao kỷ lục dù giá thế giới biến động.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 8/8: Vàng SJC tăng giá, vàng nhẫn ra sao?- Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay tăng bật trở lại. Ảnh: VTC News

Tính đến 9, giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 122,6-124 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,6-124 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 122,6-124 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước ngày 7/8 biến động mạnh. Giá vàng miếng giữ nguyên trong buổi sáng, đến đầu giờ chiều vọt lên mức cao kỷ lục chưa từng có 124,1 triệu đồng/lượng (bán ra), sau đó hạ nhiệt.

Giá vàng SJC đóng cửa ở mức 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ngang bằng mức chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại từ 1 đến 5 chỉ của SJC cũng giữ nguyên, được niêm yết ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 22h30 ngày 7/8 ở ngưỡng 3.386,1 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với một ngày trước.

Lúc 20h ngày 7/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.381 USD/ounce, tăng 0,4% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.413 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ kém khả quan hơn dự kiến. Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã điều chỉnh theo mùa, đạt 226.000 trong tuần kết thúc ngày 2/8 - cao hơn mức dự báo là 220.000 đơn. Dữ liệu của tuần trước đó cũng được điều chỉnh tăng lên 219.000 đơn.

Xe ga 125cc giá 25,8 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại tựa Spacy, trang bị chẳng kém SH Mode rẻ hơn Vision

Xe ga 125cc giá 25,8 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại tựa Spacy, trang bị chẳng kém SH Mode rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường - 58 phút trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Honda có thiết kế gợi nhớ mẫu xe Spacy huyền thoại 1 thời chắc chắn sẽ làm cho những cái tên như Honda Vision hay SH Mode phải ‘phai mờ’.

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ 'giật mình', dẫn đầu dòng iPhone cũ fullbox rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ 'giật mình', dẫn đầu dòng iPhone cũ fullbox rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 tiếp tục giảm sập sàn, số lượng không còn nhiều nhưng giá vô cùng hấp dẫn, đang dần trở thành dòng iPhone cũ fullbox giá rẻ nhất Việt Nam.

Giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít

Giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Ngày 7/8, Bộ Công thương thông báo giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường có hiệu lực từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, các mặt hàng xăng đều tăng giá, các mặt hàng dầu tăng giảm đan xen.

Xe SH Mode giảm giá mạnh tay, rẻ bất ngờ khiến Vision và Lead "lép vế"

Xe SH Mode giảm giá mạnh tay, rẻ bất ngờ khiến Vision và Lead "lép vế"

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

Nhà riêng trong ngõ tại phường Long Biên, Hà Nội được cho thuê với mức giá đáng chú ý

Nhà riêng trong ngõ tại phường Long Biên, Hà Nội được cho thuê với mức giá đáng chú ý

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Sau sáp nhập, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê của nhiều căn nhà riêng, kể cả các căn nằm trong ngõ trên địa bàn phường Long Biên (Hà Nội) cũng ghi nhận ở mức cao.

Giá vàng hôm nay 7/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 7/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trụ sát trên đỉnh lịch sử, vàng nhẫn cao kỷ lục dù giá thế giới biến động.

Giá lăn bánh Honda City mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, Toyota Vios, Hyundai Accent lo chạy doanh số

Giá lăn bánh Honda City mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, Toyota Vios, Hyundai Accent lo chạy doanh số

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá lăn bánh Honda City mới nhất cực rẻ ở thời điểm đầu tháng 8/2025, tạo ra sự đe dọa cho Toyota Vios và Hyundai Accent về doanh số.

Xe máy điện giá 26 triệu sắp về Việt Nam: Rẻ hơn Vision, pin bền, chỉ bằng giá một chiếc Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu sắp về Việt Nam: Rẻ hơn Vision, pin bền, chỉ bằng giá một chiếc Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện vừa được hãng xe máy Ấn Độ TVS đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam với giá dự kiến rẻ hơn cả Vision.

Xe gầm cao SUV hạng A giá 201 triệu đồng được ví như Hyundai Grand i10, cạnh tranh Kia Sonet, Toyota Raize, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Xe gầm cao SUV hạng A giá 201 triệu đồng được ví như Hyundai Grand i10, cạnh tranh Kia Sonet, Toyota Raize, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A được ví như Grand i10 phiên bản SUV đang gây chú ý mạnh mẽ tại Ấn Độ nhờ mức giá dễ tiếp cận và trang bị “vượt khung” phân khúc.

Bất ngờ trước giá nhà mặt phố cho thuê tại phường Long Biên, Hà Nội sau sáp nhập

Bất ngờ trước giá nhà mặt phố cho thuê tại phường Long Biên, Hà Nội sau sáp nhập

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Ghi nhận tại thời điểm tháng 8/2025, không chỉ giá bán, mà cả giá cho thuê của nhiều căn nhà mặt phố trên địa bàn phường Long Biên, Hà Nội cũng đang ở ngưỡng cao.

Xe gầm cao SUV hạng C giá 470 triệu đồng đẹp sang chảnh rẻ bằng nửa Honda CR-V, Tucson, chỉ ngang Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Xe gầm cao SUV hạng C giá 470 triệu đồng đẹp sang chảnh rẻ bằng nửa Honda CR-V, Tucson, chỉ ngang Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng C đang khiến khách hàng phát sốt nhờ giá bán siêu rẻ chỉ 470 triệu đồng, rẻ bằng nửa Mazda CX-5 và Honda CR-V.

Giá lăn bánh Honda CR-V mới nhất giảm sốc tới 93 triệu đồng, dẫn đầu phân khúc SUV hạng C vì giá tốt

Giá cả thị trường

Giá lăn bánh Honda CR-V mới nhất giảm sốc tới 93 triệu đồng, dẫn đầu phân khúc SUV hạng C vì giá tốt

Giá cả thị trường
Xe máy 70cc giá 13 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại, hấp dẫn hơn hẳn xe số Wave Alpha, Yamaha Exciter

Giá cả thị trường

Xe máy 70cc giá 13 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại, hấp dẫn hơn hẳn xe số Wave Alpha, Yamaha Exciter

Giá cả thị trường
Xe SH Mode giảm giá mạnh tay, rẻ bất ngờ khiến Vision và Lead "lép vế"

Giá cả thị trường

Xe SH Mode giảm giá mạnh tay, rẻ bất ngờ khiến Vision và Lead "lép vế"

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ như xả kho chờ iPhone 17 sắp ra

Giá cả thị trường

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ như xả kho chờ iPhone 17 sắp ra

Giá cả thị trường

Top