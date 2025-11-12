Giá vàng hôm nay 12/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng đang tăng trở lại.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (12/11), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 150-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 150,5-152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay ít biến động.

Sáng 12/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 147,3-149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay được niêm yết ở mức 148,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), đứng im so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay được giao dịch ở mức 149,3-152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong nước, giá vàng tiếp tục tăng vọt. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 11/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 150-152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua - bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 147,3-149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 148,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay có xu hướng đi xuống. Lúc 8h55' ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.134,6 USD/ounce, giảm 3,4 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 12/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 132,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h30 ngày 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.138 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.145 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 11/11 cao hơn 57,6% (tương đương tăng 1.513 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 131,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 11/11.