Giá vàng hôm nay 11/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá vàng hôm nay trong nước

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (11/11), giá vàng miếng SJC được nâng lên mức 150-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 150,5-152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Đầu phiên giao dịch 11/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC lên mức 147,3-149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay được niêm yết ở mức 147,1-150,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay được giao dịch ở mức 149,3-152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Kết phiên giao dịch 10/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,2-150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 145,3-147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua, giao dịch ở mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp đà tăng mạnh. Lúc 8h46' ngày 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.134,6 USD/ounce, tăng 133,6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 11/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 132,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 21h ngày 10/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.001 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.007 USD/ounce.

Những suy đoán rằng chính phủ Mỹ có thể sớm mở cửa trở lại đã thúc đẩy thị trường kim loại quý. Việc nối lại các báo cáo kinh tế được cho là sẽ giúp Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tháng 12.