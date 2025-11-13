Giá vàng hôm nay 13/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng bao nhiêu sau 24 giờ?
GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh, giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng tới gần 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (13/11), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 151,3-153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được giao dịch trong vùng giá 151,3-153,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay cũng tăng mạnh theo diễn biến trên thị trường thế giới.
Đầu giờ sáng 13/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 149-151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay được niêm yết ở mức 149,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay được giao dịch ở mức 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Cuối phiên giao dịch ngày 12/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 149,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.
SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 147,2-149,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 148-151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Như vậy, giá vàng trong nước giảm nhưng không nhiều và nhiều nhà đầu tư vẫn đang tích cực gom mua. Với tỷ giá trên thị trường tự do khoảng 27.750 VND/USD, giá vàng nhẫn trong nước cao hơn khoảng 10-11 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh. Lúc 8h40' ngày 13/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.184 USD/ounce, tăng 58 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 13/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 134 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tới 20h30 ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.126 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.132 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 12/11 cao hơn khoảng 57,2% (tương đương tăng 1.501 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 131,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên.
Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 12/11 (giờ Việt Nam) neo ở mức khá cao, quanh đỉnh 3 tuần trong bối cảnh sức cầu đối với mặt hàng kim loại quý này còn lớn. Thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn. Trong khi đó, nước Mỹ có thể tiếp tục hạ lãi suất và chấp nhận lạm phát ở mức cao hơn.
