Giá vàng hôm nay 14/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được một số thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Mở cửa phiên giao dịch 14/1, giá vàng miếng SJC tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 160,9-162,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 161,9-162,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng 14/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 157,4-159,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 159,9-162,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay đứng im so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 157-160 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 1 triệu đồng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 13/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 160-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước nhưng gần như không có giao dịch.

Trong khi đó, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 156,5-159 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Doji tăng giá vàng nhẫn thêm 1 triệu lên 157-160 triệu đồng/lượng (mua-bán). Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm mạnh 200 đồng xuống 26.650 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay biến động nhẹ. Lúc 8h52' ngày 14/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.614,5 USD/ounce, giảm 0,5 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 14/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 147,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h15' ngày 13/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.615 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.623 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 13/1 cao hơn khoảng 75,8% (tương đương tăng 1.990 USD/ounce) so với đầu năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng ở mức 146,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 13/1.