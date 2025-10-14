Giá vàng hôm nay 14/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 13/10: Vàng SJC, BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục thay giá mới.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng trong nước đầu giờ sáng nay tăng mạnh, lập đỉnh mới.





Giá vàng trong nước đầu giờ sáng nay tăng mạnh, lập đỉnh mới. Giá vàng miếng SJC tăng tới 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt thêm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua, lên mức 144,9-146,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng lên mức 141,6-143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và đắt thêm 2,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên 13/10, giá vàng miếng SJC tăng lên mức 142,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 138,5-141,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 1,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji lên mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 2,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 0h00 ở ngưỡng 4.104,2 USD/ounce, tăng 87,8 USD/ounce. Lúc 20h tối 13/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.094 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 lên 4.112 USD/ounce.



