Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 13/10: Vàng SJC, BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Thứ hai, 10:20 13/10/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục thay giá mới.

Giá vàng hôm nay (11/10): Trong nước quay đầu giảm, thế giới vọt tăngGiá vàng hôm nay (11/10): Trong nước quay đầu giảm, thế giới vọt tăng

Sáng sớm 11/10, giá vàng miếng SJC ở trong nước quay đầu giảm, với mức giảm cao nhất 1 triệu đồng/lượng khi mua vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 13/10: Vàng SJC, BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh - Ảnh 2.

Giá vàng dự báo sớm điều chỉnh.



Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (13/10), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua, niêm yết ở mức 141,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi lên.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 137,4-140,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng tới 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 137,9-140,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt tuần (ngày 11/10), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Thị trường vàng miếng có thêm thương hiệu mới ACB, niêm yết bằng giá SJC, ở mức 140,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 136,8-139,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 136,8-139,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính theo tuần, giá vàng miếng SJC tăng 3,7 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ tăng 3,5 triệu đồng/lượng, và vàng nhẫn 9999 của Doji tăng 3,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới phiên đầu tuần đi lên. Lúc 8h31' hôm nay (ngày 13/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.040,7 USD/ounce, tăng 60 USD/ounce so với kết tuần qua.

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h00 ở ngưỡng 4.016,4 USD/ounce.

Sáng 13/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 129,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất 6,2% khi gửi chỉ từ 1 triệu đồng

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất 6,2% khi gửi chỉ từ 1 triệu đồng

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Hiện mức lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.

Nhà riêng trong ngõ tại các phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Nhà riêng trong ngõ tại các phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ (hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ) tiếp tục “ấm nóng”. Ngay cả nhà riêng nằm trong ngõ tại các phường này cũng đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.

Giá xe ô tô Hyundai giảm 200 triệu đồng, thấp nhất lịch sử, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent rẻ chưa từng có

Giá xe ô tô Hyundai giảm 200 triệu đồng, thấp nhất lịch sử, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent rẻ chưa từng có

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc lên tới 200 triệu đồng, các xe giá rẻ nay còn rẻ hơn.

Xe máy điện giá 11,5 triệu đồng của Honda được ví đẹp như SH Mode, rẻ nhất thị trường, thấp hơn hẳn Wave Alpha

Xe máy điện giá 11,5 triệu đồng của Honda được ví đẹp như SH Mode, rẻ nhất thị trường, thấp hơn hẳn Wave Alpha

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Xe tay ga có giá bán rẻ nhất thị trường chỉ 11,5 triệu đồng, được khách hàng săn đón vì có thiết kế đẹp át vía cả Vision và SH Mode.

Giá bạc hôm nay ngày 13/10: Vượt ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu tiếp tục ngưng nhận đơn đặt hàng

Giá bạc hôm nay ngày 13/10: Vượt ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu tiếp tục ngưng nhận đơn đặt hàng

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Nếu chốt phiên ngày 11/10, giá bạc trong nước chỉ nhỉnh 1,9 triệu đồng/lượng thì tại phiên điều chỉnh sáng hôm nay (13/10), giá bạc trong nước chính thức bật qua ngưỡng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá iPhone 12, iPhone 11 giảm cực sâu, chưa tới 10 triệu đồng liệu có nên mua khi iPhone 17 mới ra?

Giá iPhone 12, iPhone 11 giảm cực sâu, chưa tới 10 triệu đồng liệu có nên mua khi iPhone 17 mới ra?

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 11 và iPhone 12 hiện vẫn khá sẵn hàng và được bán với mức giá cực rẻ nhưng liệu chúng có đáng để mua so với iPhone 17 mới.

Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SH

Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, Bestune Xiaoma đang trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc Mini EV, cạnh tranh trực tiếp với Wuling Mini EV khi có mức giá chỉ 199 triệu đồng.

Quá nửa chung cư mở bán có giá trên 100 triệu đồng/m2

Quá nửa chung cư mở bán có giá trên 100 triệu đồng/m2

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

Thị trường bất động sản Hà Nội và TPHCM đang trong giai đoạn đà tăng giá nhanh, thanh khoản vẫn tăng do được hỗ trợ bởi dòng tiền đầu tư và nhu cầu ở thực. Riêng các dự án chung cư mở bán mới trong quý III đã tiệm cận ngưỡng 108 - 131 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, hơn 50% nguồn cung mới tại cả hai thị trường này có giá trên 100 triệu đồng/m2.

Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam, các loại mỹ phẩm giảm giá sâu, người dân tấp nập mua sắm

Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam, các loại mỹ phẩm giảm giá sâu, người dân tấp nập mua sắm

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các 'ông lớn' bán lẻ đồng loạt triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại và giảm sâu giá các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cá nhân. Các chương trình giảm giá thu hút đông đảo chị em phụ nữ trong những ngày cuối tuần.

Nhà ở Thanh Xuân giá chỉ 70 triệu/m2, khách đến xem liền bỏ chạy

Nhà ở Thanh Xuân giá chỉ 70 triệu/m2, khách đến xem liền bỏ chạy

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Giữa lúc giá nhà đất tại Thanh Xuân (Hà Nội) tăng cao, không ít căn nhà được rao bán rẻ chỉ bằng một nửa thị trường khiến người mua tò mò. Khi tới nơi, nhiều người mua phải quay xe.

Xem nhiều

Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SH

Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, Bestune Xiaoma đang trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc Mini EV, cạnh tranh trực tiếp với Wuling Mini EV khi có mức giá chỉ 199 triệu đồng.

Xe máy điện giá 11,5 triệu đồng của Honda được ví đẹp như SH Mode, rẻ nhất thị trường, thấp hơn hẳn Wave Alpha

Xe máy điện giá 11,5 triệu đồng của Honda được ví đẹp như SH Mode, rẻ nhất thị trường, thấp hơn hẳn Wave Alpha

Giá cả thị trường
Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam, các loại mỹ phẩm giảm giá sâu, người dân tấp nập mua sắm

Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam, các loại mỹ phẩm giảm giá sâu, người dân tấp nập mua sắm

Giá cả thị trường
Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất 6,2% khi gửi chỉ từ 1 triệu đồng

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất 6,2% khi gửi chỉ từ 1 triệu đồng

Giá cả thị trường
Xe ga 150cc giá 23,6 triệu đồng trang bị không thua kém Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trường

Xe ga 150cc giá 23,6 triệu đồng trang bị không thua kém Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trường

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top