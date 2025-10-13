Giá vàng hôm nay 13/10: Vàng SJC, BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục thay giá mới.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (13/10), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua, niêm yết ở mức 141,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Tương tự, giá vàng nhẫn sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi lên.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 137,4-140,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết tuần qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng tới 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 137,9-140,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Chốt tuần (ngày 11/10), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Thị trường vàng miếng có thêm thương hiệu mới ACB, niêm yết bằng giá SJC, ở mức 140,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 136,8-139,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 136,8-139,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Tính theo tuần, giá vàng miếng SJC tăng 3,7 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ tăng 3,5 triệu đồng/lượng, và vàng nhẫn 9999 của Doji tăng 3,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới phiên đầu tuần đi lên. Lúc 8h31' hôm nay (ngày 13/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.040,7 USD/ounce, tăng 60 USD/ounce so với kết tuần qua.
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h00 ở ngưỡng 4.016,4 USD/ounce.
Sáng 13/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 129,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
