Xe máy điện giá 11,5 triệu đồng của Honda được ví đẹp như SH Mode, rẻ nhất thị trường, thấp hơn hẳn Wave Alpha

Xe máy điện của Honda được ví đẹp như SH Mode, trang bị ngang Vision





Wuyang Honda U-be 2026

Wuyang Honda U-be 2026 đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Chiếc xe ga nhỏ gọn này đã đạt tiêu chuẩn quốc gia mới, sở hữu vẻ ngoài cuốn hút cùng công nghệ tiên tiến.

Cụ thể, phần vỏ ngoài Honda U-be 2026 nay đã được làm bằng hợp kim tạo nên những đường nét sắc sảo, tăng cường độ an toàn, đồng thời loại bỏ cảm giác nhựa giả như ở phiên bản cũ. Các tấm ốp kim loại sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý, đồng thời vượt trội hơn so với các đối thủ cùng tầm giá.

Honda U-be 2026 được trang bị nhiều tính năng bảo vệ pin thông minh

Honda U-be 2026 được trang bị nhiều tính năng bảo vệ pin thông minh, vỏ hợp kim nhôm-magiê bền bỉ, cùng khả năng chống nước và bụi IP67. Thêm vào đó, nhiều chế độ bảo vệ chống sạc quá mức, quá nhiệt và đoản mạch, đảm bảo an toàn cho pin cũng như đảm bảo quá trình sạc ổn định và an toàn.

Cấu trúc khung xe U-be 2026 vẫn kế thừa di sản của Honda

Hơn nữa, xe còn có bộ điều khiển bảo vệ đa chức năng cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện chống lại tình trạng thiếu điện áp, quá áp và ngắt điện đột ngột.

Cấu trúc khung xe U-be 2026 vẫn kế thừa di sản của Honda, và quy trình sản xuất được kiểm soát hoàn toàn bằng kỹ thuật số, đảm bảo chất lượng hàng đầu. Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS nâng cấp thực sự hiệu quả, kết hợp với kẹp phanh piston kép trước và sau, khách hàng sẽ cảm thấy tự tin hơn khi phanh trong điều kiện trời mưa.

Honda U-be 2026 cũng được trang bị các cấu hình thông minh





Yên xe được thiết kế lại phù hợp với vóc dáng người châu Á, và giảm xóc sau điều chỉnh năm vị trí có thể chịu được nhiều trọng lượng khác nhau, đảm bảo bạn có thể di chuyển hàng giờ mà không bị đau lưng hay tê chân. Các chi tiết như móc treo đồ phía trước và cổng USB được thiết kế rõ ràng để giúp việc di chuyển hàng ngày của người dùng thuận tiện hơn.

Honda U-be 2026 sử dụng 3 cấu hình pin đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau.





Honda U-be 2026 cũng được trang bị các cấu hình thông minh, cho phép khách hàng tạm biệt những hạn chế của chìa khóa truyền thống thông qua nhiều phương pháp khác nhau như mở khóa NFC, mở khóa qua ứng dụng, mở khóa qua Bluetooth và chia sẻ chìa khóa.

Các tùy chọn màu sắc trên U-be 2026 cũng khá đa dạng

Với sự trợ giúp của ứng dụng, người dùng cũng có thể kiểm tra tình trạng xe bất cứ lúc nào, thực hiện tìm kiếm xe chỉ bằng một cú nhấp, thiết lập màn hình lái xe, nhận lời nhắc rung, phát hiện tình trạng xe một cách thông minh và kết nối từ xa… để thông tin về xe luôn nằm trong tầm tay bạn.

Honda U-be 2026 sử dụng 3 cấu hình pin đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau. Phiên bản axit chì 48V12Ah tập trung vào hiệu quả chi phí, trong khi phiên bản lithium-ion 24Ah và 30Ah mang lại thời lượng pin dài hơn.

Các tùy chọn màu sắc trên U-be 2026 cũng khá đa dạng bao gồm: Bạc, Trắng, Đen cổ điển và Trắng mơ sữa dịu nhẹ đặc biệt được người dùng nữ ưa chuộng.

Giá xe máy điện Honda U-be 2026

Xe máy điện Honda U-be 2026 mức giá dao động từ 3.599 - 4.599 Nhân dân tệ (khoảng 11,5 - 14,5 triệu đồng).

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.