Loạt biệt thự tại 4 phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm cũ) không ngờ lại có giá bán này

Bất ngờ trước giá biệt thự tại 4 phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 4 phường mới Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ từ quận Bắc Từ Liêm cũ.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc biệt thự tại khu vực 4 phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt tại 2 phường Đại Mỗ, Từ Liêm không chỉ là khu vực có lượng thông tin rao bán biệt thự nhiều, mà còn là những nơi dẫn đầu về mức giá bán so với các phường còn lại.

Theo khảo sát, giá bán biệt thự tại phường Đại Mỗ mới, đang dao động phổ biến với mức giá từ gần 200 đến khoảng gần 350 triệu đồng/m2. Cụ thể, một căn biệt thự song lập, 3 mặt thoáng, rộng 191m2 tại dự án Louis City Đại Mỗ, đường 70, phường Đại Mỗ hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 66,85 tỷ đồng, tương đương 350 triệu đồng/m2.

Phường Từ Liêm có vị trí chiến lược, gần trung tâm hơn, nên giá nhà nói chung, giá biệt thự nói riêng cũng ghi nhận mức bán cao hơn các phường Đại Mỗ, Xuân Phương, Tây Mỗ. Giá biệt thự tại đây hiện đang dao động phổ biến từ 250-450 triệu đồng/m2, thậm chí nhiều căn còn chạm ngưỡng gần 700 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến một căn biệt thự 6 tầng, rộng 80m2 tại dự án Mỹ Đình 2, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm (tức phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cũ) hiện đang được rao bán với giá 687,5 triệu đồng/m2.

Hai phường còn lại là Xuân Phương và Tây Mỗ dù có lượng thông tin rao bán khiên tốn hơn, tuy nhiên giá bán biệt thự tại các khu vực này cũng đã chạm vượt ngưỡng 200 triệu đồng/m2, cho thấy sự đồng đều về mặt bằng giá sau sáp nhập.

Giá bán tăng mạnh phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển của khu vực Nam Từ Liêm cũ. Sau khi sáp nhập, hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị và hệ thống tiện ích thương mại, giáo dục, y tế tại khu vực này được dự báo tiếp tục được đầu tư đồng bộ và mở rộng mạnh mẽ.

Đặc biệt, các tuyến đường huyết mạch như Lê Quang Đạo kéo dài, Tố Hữu, đường 70 và đại lộ Thăng Long đang góp phần định hình diện mạo đô thị mới, khiến khu vực trở thành "điểm sáng" phía Tây Hà Nội.

Có thể thấy, mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

4 phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhập

1. Phường Từ Liêm

Phường Từ Liêm hiện nay được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Diễn, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mễ Trì và phường Phú Đô thuộc quận Nam Từ Liêm, phần còn lại của phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy, phần còn lại của phường Mỹ Đình 1 và phường Mỹ Đình 2 thuộc quận Nam Từ Liêm.

2. Phường Xuân Phương

Hiện nay phường Xuân Phương được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phương Canh, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ và phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên của xã Vân Canh (thuộc huyện Hoài Đức), phần còn lại của phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm).

3. Phường Tây Mỗ

Sau sáp nhập, phường Tây Mỗ được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), phường Dương Nội (thuộc quận Hà Đông) và xã An Khánh (thuộc huyện Hoài Đức) và phần còn lại của phường Tây Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm.

4. Phường Đại Mỗ

Phường Đại Mỗ hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), Dương Nội, Mộ Lao (thuộc quận Hà Đông), phần còn lại của phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), phần còn lại của phường Nhân Chính (thuộc quận Thanh Xuân) và phường Trung Hòa (thuộc quận Cầu Giấy) và phần còn lại của phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm).

Nhà riêng trong ngõ tại các phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ (hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ) tiếp tục “ấm nóng”. Ngay cả nhà riêng nằm trong ngõ tại các phường này cũng đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.