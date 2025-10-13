Giá bạc hôm nay ngày 13/10: Vượt ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu tiếp tục ngưng nhận đơn đặt hàng

Giá bạc ngày 11/10: Sau phiên tăng mạnh, bạc trong nước rớt thảm hơn 1 triệu đồng/kg GĐXH - Sau phiên tăng giá mạnh trước đó, thị trường bạc trong nước ngày 11/10 ghi nhận mức giảm sâu hiếm thấy, kéo giá giao dịch lùi xa mốc cao nhất trong tuần, từ mức 53,573 triệu đồng/kg xuống còn 52,453 triệu đồng/kg (tương ứng 1,120 triệu đồng/kg).

Thị trường bạc trong nước mở phiên sáng nay (13/10) ghi nhận giá bạc tăng dần từ ngưỡng 1,967 triệu đồng/lượng bán ra đã tăng dần lên mức 1,988; 1,990; 1,999 và 2,004 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, Phú Quý đang niêm yết giá mua vào là 51,839 triệu đồng/kg và 53,439 triệu đồng/kg mua vào. Tương đương 1,944 và 2,004 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài gòn Thương Tín cũng niêm yết mức giá tăng tương ứng tại phiên điều chỉnh 9h12 là 1,968 triệu đồng/lượng mua vào và 2,013 triệu đồng/lượng bán ra. Đây được coi là mức giá cao nhất kể từ trước đến nay, ngay cả khi giá bạc quốc tế vượt mốc 51 USD/oz.

Nếu chốt phiên ngày 11/10, giá bạc trong nước chỉ nhỉnh 1,9 triệu đồng/lượng thì tại phiên điều chỉnh sáng hôm nay (13/10), giá bạc trong nước chính thức bật qua ngưỡng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Mặc dù 2 thương hiệu phân phối bạc trên đều có mức tới tay người tiêu dùng trên 2 triệu đồng/lượng nhưng thương hiệu bạc Ancarat lại có mức giá thấp hơn, là 1,941 triệu đồng/lượng mua vào - 1,999 triệu đồng/lượng bán ra.

Với bạc thỏi 2025 Ancarat 999 1.000gram niêm yết ở mức 50,876 triệu đồng/kg mua vào, 52,326 triệu đồng/kg bán ra.

So với phiên điều chỉnh cuối cùng ngày 11/10 (thứ Bảy), giá bạc hôm nay đã tăng rõ rệt, cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn nóng. Nhiều thương hiệu lớn tiếp tục tạm ngừng nhận đơn đặt hàng mới để tập trung sản xuất và giao hàng cho các đơn đã ký kết trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay sáng 13/10 được ghi nhận ở mức 50,79 USD/ounce. Đây là mức tăng lần thứ 3 trong tuần qua và cũng là mức cao nhất kể từ năm 2012.

Khi quy đổi theo tỷ giá USD/VND khoảng 25.400 đồng/USD, giá bạc thế giới tương đương 1,628 triệu đồng/lượng.

Bảng giá bạc Ancarat tại phiên điều chỉnh lúc 9h16 phút sáng nay.

Bảng giá bạc Phú Quý tại phiên điều chỉnh lúc 9h sáng nay.

Biểu đồ giá bạc mua vào - bán ra trong 7 ngày qua của Phú Quý.

