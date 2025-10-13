Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SH
GĐXH - Xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, Bestune Xiaoma đang trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc Mini EV, cạnh tranh trực tiếp với Wuling Mini EV khi có mức giá chỉ 199 triệu đồng.
Xe ô tô giá 199 triệu thiết kế nhỏ xinh, trang bị tiện lợi
Sự kiện lái thử Bestune Xiaoma tại Hà Nội tổ chức tại Hà Nội vừa qua cho thấy đây không chỉ là một phương tiện di chuyển đô thị, mà còn là lựa chọn mang tính phong cách, tuyên ngôn sống xanh và kinh tế.
Ngoài ra, xe được trang bị camera lùi tiêu chuẩn, trong khi Wuling Mini EV không có ở bản này. Danh sách tính năng an toàn đầy đủ cho thấy sự thấu hiểu của Bestune đối với nhu cầu của người dùng Việt, đặc biệt là phụ nữ và người mới lái.
Nếu Wuling Mini EV hướng đến phong cách vuông vức thực dụng, Bestune Xiaoma chọn đường nét mềm mại, trẻ trung. Tuy nhiên để tối ưu giá bán, Bestune Xiaoma chỉ sử dụng đèn Halogen thay vì đèn Led. Đây có thể xem là một sự đánh đổi hợp lý để tập trung vào các trang bị an toàn và tiện ích khác. Một chi tiết khác cần lưu ý là gương chiếu hậu của Bestune Xiaoma có kích thước hơi nhỏ hơn so với đối thủ.
Khoang nội thất ghi điểm nhờ sự tinh gọn và thông minh: màn hình LCD 7 inch, bố trí nút điều khiển tập trung giúp việc di chuyển trong cabin dễ dàng. Hàng ghế sau có thể gập phẳng 50/50, tăng tính linh hoạt trong sử dụng.
Về khả năng vận hành, Bestune Xiaoma công bố quãng đường di chuyển tối đa là 170km sau mỗi lần sạc đầy (mất khoảng 6 tiếng), thông số này tương đương với phiên bản cao cấp nhất của Wuling Mini EV. Điều này có nghĩa là với một mức giá rẻ hơn đáng kể, người dùng Xiaoma vẫn nhận được phạm vi hoạt động tốt nhất trong phân khúc.
Ở chế độ Eco, hệ thống thu hồi năng lượng can thiệp tương đối nhiều, có thể gây cảm giác hơi giật và khó chịu cho người ngồi khi nhả ga. Tuy nhiên, tính năng này lại rất phù hợp khi di chuyển trong các tình huống tắc đường với tốc độ thấp.
Khi chuyển sang chế độ Sport, trải nghiệm lái trở nên dễ chịu và mượt mà hơn hẳn, phản ứng chân ga nhanh nhạy, không còn cảm giác bị hãm lại đột ngột, dù quãng đường di chuyển có thể sẽ bị rút ngắn. Một nhược điểm nhỏ là nút bấm chuyển đổi chế độ vận hành lại bị khuất, gây đôi chút bất tiện khi cần điều chỉnh.
Bên cạnh đó, một điểm cộng nữa của Xiaoma là tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, một trợ thủ đắc lực khi di chuyển trong đô thị có nhiều đường dốc và cầu vượt.
Giá xe ô tô Bestune Xiaoma
Điểm nhấn lớn nhất của Bestune Xiaoma là giá bán: 199 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với Wuling Mini EV LV2-170 (231 triệu đồng). So với bản LV2-120 giá 197 triệu, Bestune Xiaoma vẫn tạo khác biệt với quãng đường đi 170km - vượt trội hơn 50km.
Rõ ràng, Bestune Xiaoma không chỉ đơn thuần là một chiếc xe điện giá hợp lý. Với những gì đã thể hiện, từ mức giá không thể cạnh tranh hơn cho một mẫu xe nhập khẩu, danh sách trang bị an toàn đầy đủ, cho đến thiết kế nội thất thông minh và tiện dụng, Xiaoma đang chứng tỏ mình là một sản phẩm được đầu tư nghiêm túc và là một lựa chọn cực kỳ đáng giá.
Mặc dù là một thương hiệu mới tại Việt Nam, nhưng với sự hậu thuẫn từ tập đoàn FAW và cam kết lắp ráp trong nước của nhà phân phối Carfe trong tương lai, Bestune Xiaoma hoàn toàn có cơ sở để chinh phục người tiêu dùng. Cuộc đối đầu giữa Bestune Xiaoma và Wuling Mini EV hứa hẹn sẽ làm cho phân khúc xe điện mini trở nên sôi động hơn bao giờ hết, và người hưởng lợi cuối cùng chính là khách hàng Việt Nam.
Xe ô tô điện giá chỉ từ 193 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, pin bền, thích hợp đi trong đô thị
Ô tô điện Wuling Hongguang Mini EV (197 - 231 triệu đồng)
Với mức giá chỉ từ 197 - 231 triệu đồng, Wuling Hongguang Mini EV hiện là mẫu xe điện rẻ nhất tại Việt Nam. Xe được thiết kế dành cho nhóm khách hàng trẻ, người độc thân hoặc các gia đình nhỏ cần phương tiện di chuyển trong nội đô.
Dù có kích thước nhỏ gọn, xe vẫn đủ chỗ cho bốn người lớn. Động cơ điện 27 mã lực cho phép xe vận hành ổn định với tốc độ tối đa 100 km/h, và tùy phiên bản, xe có thể di chuyển từ 120 - 170 km sau mỗi lần sạc. Điểm nổi bật của mẫu xe này là thiết kế thời trang, màu sắc bắt mắt và bán kính quay vòng chỉ 4,2 mét, giúp dễ dàng đỗ xe.
Ô tô điện Wuling Bingo (399 - 469 triệu đồng)
Wuling Bingo là mẫu hatchback điện đến từ Trung Quốc, nổi bật với thiết kế bo tròn trẻ trung và trang bị phong phú trong tầm giá dưới 500 triệu đồng.
Xe có khoang nội thất rộng rãi cho 5 người, màn hình kép hiện đại và nhiều tiện ích như điều hòa tự động, phanh tay điện tử.
Động cơ điện mạnh 67 mã lực kết hợp với pin LFP cho quãng đường di chuyển tối đa từ 333 - 410 km tùy phiên bản. Với khả năng sạc nhanh và bảo hành pin lên tới 7 năm, Wuling Bingo là lựa chọn đáng giá trong phân khúc hatchback điện.
Ô tô điện BYD Dolphin (659 triệu đồng)
Mẫu xe điện BYD Dolphin đến từ Trung Quốc có thiết kế bo tròn, phù hợp với giới trẻ yêu thích công nghệ và muốn sở hữu một chiếc xe khác biệt.
Xe được trang bị mô-tơ điện mạnh 204 mã lực, kết hợp với pin 60,48 kWh cho quãng đường tối đa hơn 420 km sau một lần sạc.
Nội thất hiện đại với màn hình trung tâm xoay 12,8 inch, hệ thống ADAS và khả năng sạc điện cho thiết bị khác (V2L) là những điểm nổi bật của mẫu xe này.
Ô tô điện Aion ES (788 triệu đồng)
Aion ES là mẫu sedan điện nổi bật đến từ Trung Quốc. Xe có kích thước tương đương với Toyota Camry, mang lại không gian rộng rãi và thoải mái cho người sử dụng.
Với pin 55,2 kWh, Aion ES có khả năng di chuyển khoảng 442 km sau mỗi lần sạc. Mẫu xe này không chỉ thu hút bởi thiết kế hiện đại và nội thất tinh tế, mà còn được trang bị hệ thống điều hòa hai vùng, ghế da sang trọng và chế độ bảo hành dài hạn lên đến 8 năm hoặc 200.000 km.
Quá nửa chung cư mở bán có giá trên 100 triệu đồng/m2Giá cả thị trường - 2 giờ trước
Thị trường bất động sản Hà Nội và TPHCM đang trong giai đoạn đà tăng giá nhanh, thanh khoản vẫn tăng do được hỗ trợ bởi dòng tiền đầu tư và nhu cầu ở thực. Riêng các dự án chung cư mở bán mới trong quý III đã tiệm cận ngưỡng 108 - 131 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, hơn 50% nguồn cung mới tại cả hai thị trường này có giá trên 100 triệu đồng/m2.
Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam, các loại mỹ phẩm giảm giá sâu, người dân tấp nập mua sắmGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các 'ông lớn' bán lẻ đồng loạt triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại và giảm sâu giá các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cá nhân. Các chương trình giảm giá thu hút đông đảo chị em phụ nữ trong những ngày cuối tuần.
Nhà ở Thanh Xuân giá chỉ 70 triệu/m2, khách đến xem liền bỏ chạyGiá cả thị trường - 20 giờ trước
Giữa lúc giá nhà đất tại Thanh Xuân (Hà Nội) tăng cao, không ít căn nhà được rao bán rẻ chỉ bằng một nửa thị trường khiến người mua tò mò. Khi tới nơi, nhiều người mua phải quay xe.
Giá nhà mặt phố tại quận Nam Từ Liêm cũ tăng nhiệt:Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ, phường nào đang biến động mạnh?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Sau thời điểm sáp nhập, giá nhà mặt phố tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ được thành lập từ quận Nam Từ Liêm cũ (Hà Nội) sau đợt điều chỉnh địa giới hành chính tháng 7/2025 liên tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Xe gầm cao SUV hạng C giảm sốc, có loại giảm tới 230 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng B: Honda CR-V, Mazda CX-5 còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng C đồng loạt tung ra các ưu đãi giảm giá hấp dẫn, kéo nhiều loại xuống giá chỉ ngang SUV hạng B.
Xe ga 150cc giá 23,6 triệu đồng trang bị không thua kém Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc giá bán rẻ hơn cả Honda Vision, có trang bị không thua kém ‘vua xe ga’ Honda SH.
Giá bạc ngày 11/10: Sau phiên tăng mạnh, bạc trong nước rớt thảm hơn 1 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau phiên tăng giá mạnh trước đó, thị trường bạc trong nước ngày 11/10 ghi nhận mức giảm sâu hiếm thấy, kéo giá giao dịch lùi xa mốc cao nhất trong tuần, từ mức 53,573 triệu đồng/kg xuống còn 52,453 triệu đồng/kg (tương ứng 1,120 triệu đồng/kg).
Bất ngờ trước giá chung cư tại 4 phường mới tại quận Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhậpGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 4 phường mới được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ (Hà Nội): Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ đang ở ngưỡng khá cao, khiến không ít người mua nhà phải bất ngờ.
Giá vàng hôm nay (11/10): Trong nước quay đầu giảm, thế giới vọt tăngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
Sáng sớm 11/10, giá vàng miếng SJC ở trong nước quay đầu giảm, với mức giảm cao nhất 1 triệu đồng/lượng khi mua vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý.
Xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế sang chảnh, công nghệ cao phù hợp đô thịGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện ở Việt Nam đang trở nên sôi động khi các hãng liên tục tung ra sản phẩm mới với mức giá dưới 20 triệu đồng.
Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda đẹp như huyền thoại Spacy, chi phí rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda có thiết kế hệt huyền thoại Spacy sở hữu động cơ 125cc cùng nhiều trang bị hiện đại, ăn xăng 1,9 L/100 km.