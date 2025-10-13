Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SH

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất rẻ kỷ lục, thống trị phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất thuộc vào hàng hấp dẫn bậc nhất trong phân khúc SUV cỡ C, trở thành thách thức mà Honda CR-V khó có thể vượt qua.

Xe ô tô giá 199 triệu thiết kế nhỏ xinh, trang bị tiện lợi

Bestune Xiaoma công bố quãng đường di chuyển tối đa là 170km sau mỗi lần sạc đầy

Sự kiện lái thử Bestune Xiaoma tại Hà Nội tổ chức tại Hà Nội vừa qua cho thấy đây không chỉ là một phương tiện di chuyển đô thị, mà còn là lựa chọn mang tính phong cách, tuyên ngôn sống xanh và kinh tế.

Ngoài ra, xe được trang bị camera lùi tiêu chuẩn, trong khi Wuling Mini EV không có ở bản này. Danh sách tính năng an toàn đầy đủ cho thấy sự thấu hiểu của Bestune đối với nhu cầu của người dùng Việt, đặc biệt là phụ nữ và người mới lái.

Khoang nội thất ghi điểm nhờ sự tinh gọn và thông minh

Nếu Wuling Mini EV hướng đến phong cách vuông vức thực dụng, Bestune Xiaoma chọn đường nét mềm mại, trẻ trung. Tuy nhiên để tối ưu giá bán, Bestune Xiaoma chỉ sử dụng đèn Halogen thay vì đèn Led. Đây có thể xem là một sự đánh đổi hợp lý để tập trung vào các trang bị an toàn và tiện ích khác. Một chi tiết khác cần lưu ý là gương chiếu hậu của Bestune Xiaoma có kích thước hơi nhỏ hơn so với đối thủ.

Khoang nội thất ghi điểm nhờ sự tinh gọn và thông minh: màn hình LCD 7 inch, bố trí nút điều khiển tập trung giúp việc di chuyển trong cabin dễ dàng. Hàng ghế sau có thể gập phẳng 50/50, tăng tính linh hoạt trong sử dụng.

(Nguồn: Bestune Hà Nội)

Về khả năng vận hành, Bestune Xiaoma công bố quãng đường di chuyển tối đa là 170km sau mỗi lần sạc đầy (mất khoảng 6 tiếng), thông số này tương đương với phiên bản cao cấp nhất của Wuling Mini EV. Điều này có nghĩa là với một mức giá rẻ hơn đáng kể, người dùng Xiaoma vẫn nhận được phạm vi hoạt động tốt nhất trong phân khúc.

Ở chế độ Eco, hệ thống thu hồi năng lượng can thiệp tương đối nhiều, có thể gây cảm giác hơi giật và khó chịu cho người ngồi khi nhả ga. Tuy nhiên, tính năng này lại rất phù hợp khi di chuyển trong các tình huống tắc đường với tốc độ thấp.

Khi chuyển sang chế độ Sport, trải nghiệm lái trở nên dễ chịu và mượt mà hơn hẳn, phản ứng chân ga nhanh nhạy, không còn cảm giác bị hãm lại đột ngột, dù quãng đường di chuyển có thể sẽ bị rút ngắn. Một nhược điểm nhỏ là nút bấm chuyển đổi chế độ vận hành lại bị khuất, gây đôi chút bất tiện khi cần điều chỉnh.

Bên cạnh đó, một điểm cộng nữa của Xiaoma là tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, một trợ thủ đắc lực khi di chuyển trong đô thị có nhiều đường dốc và cầu vượt.

Giá xe ô tô Bestune Xiaoma

Điểm nhấn lớn nhất của Bestune Xiaoma là giá bán: 199 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với Wuling Mini EV LV2-170 (231 triệu đồng). So với bản LV2-120 giá 197 triệu, Bestune Xiaoma vẫn tạo khác biệt với quãng đường đi 170km - vượt trội hơn 50km.

Rõ ràng, Bestune Xiaoma không chỉ đơn thuần là một chiếc xe điện giá hợp lý. Với những gì đã thể hiện, từ mức giá không thể cạnh tranh hơn cho một mẫu xe nhập khẩu, danh sách trang bị an toàn đầy đủ, cho đến thiết kế nội thất thông minh và tiện dụng, Xiaoma đang chứng tỏ mình là một sản phẩm được đầu tư nghiêm túc và là một lựa chọn cực kỳ đáng giá.

Mặc dù là một thương hiệu mới tại Việt Nam, nhưng với sự hậu thuẫn từ tập đoàn FAW và cam kết lắp ráp trong nước của nhà phân phối Carfe trong tương lai, Bestune Xiaoma hoàn toàn có cơ sở để chinh phục người tiêu dùng. Cuộc đối đầu giữa Bestune Xiaoma và Wuling Mini EV hứa hẹn sẽ làm cho phân khúc xe điện mini trở nên sôi động hơn bao giờ hết, và người hưởng lợi cuối cùng chính là khách hàng Việt Nam.

