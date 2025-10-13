Giá xe ô tô Hyundai giảm 200 triệu đồng, thấp nhất lịch sử, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent rẻ chưa từng có
GĐXH - Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc lên tới 200 triệu đồng, các xe giá rẻ nay còn rẻ hơn.
Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm mạnh tới 200 triệu đồng
Trong tháng 10, đại lý lớn của hãng xe Hyundai đã triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn lên đến 200 triệu đồng khi mua xe Hyundai.
Theo đó, với chính sách này, mức giảm giá sau quy đổi cao nhất lên tới 200 triệu đồng, với các hình thức như giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt và ưu đãi hội viên. Các mẫu xe nằm trong diện giảm giá đều là những sản phẩm có doanh số tốt nhất của liên doanh ô tô Hàn Quốc.
Giá xe Hyundai Grand i10
Lần đầu tiên, Hyundai Grand i10 góp mặt trong những xe được nhận ưu đãi của Hyundai tới 13 triệu đồng. Những trang bị an toàn trên Hyundai Grand i10 cũng đủ sức hấp dẫn để khiến Kia Morning phải e ngại với: Cảm biến áp suất lốp, 2 túi khí, hệ thống chống trộm Immobilizer, hệ thống camera và cảm biến lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống hỗ trợ lực phanh BA, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống chống bó cứng phanh ABS.
Giá xe Hyundai Hyundai Accent
Hyundai Accent là xe nằm trong diện giảm giá lên tới 50 triệu đồng. Thế hệ thứ 6 của Accent được ra mắt hồi tháng 5/2024. Xe trang bị động cơ 1.5L Smartstream và hộp số iVT trên cả 4 phiên bản, cùng gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense.
Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent phải cạnh tranh trực tiếp với 2 đối thủ mạnh là Toyota Vios và Honda City. Accent đang có mức giá bán lẻ khuyến nghị từ 439 - 569 triệu đồng.
Giá xe Hyundai Stargazer
Hyundai Stargazer được ưu đãi lên tới 50 triệu đồng trong đợt giảm giá này. Mẫu MPV cỡ nhỏ đô thị hiện đang có giá bán lẻ khuyến nghị thấp nhất phân khúc, chỉ từ 489 - 599 triệu đồng.
Mẫu xe được phân phối với 3 phiên bản, bao gồm bản mới nhất Stargazer X ra mắt hồi tháng 4/2024. Hyundai Stargazer trang bị động cơ 1.5L Smartstream và hộp số iVT. Các tiện ích vượt trội bao gồm hệ thống an toàn Hyundai SmartSense, âm thanh 8 loa Bose và phanh tay điện tử.
Dù có giá bán thấp song Hyundai Stargazer lại chỉ thu về những kết quả bán hàng rất thấp, kém xa các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross. Mẫu xe có doanh số ngang với Stargazer là Toyota Avanza Premio. Điểm khiến mẫu MPV đến từ Hàn Quốc ít được người tiêu dùng lựa chọn là thiết kế và kiểu dáng kém bắt mắt.
Giá xe Hyundai Creta
Hyundai Creta là mẫu xe có bản cập nhật mới nhất vừa ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 6/2025. Mẫu xe gầm cao cỡ B có 4 phiên bản, trong đó lần đầu tiên có phiên bản mang phong cách thể thao Creta N Line.
Tất cả phiên bản Creta 2025 đều sử dụng động cơ 1.5L Smartstream kết hợp hộp số vô cấp thông minh (iVT). Xe được trang bị các tiện nghi hàng đầu phân khúc như hệ thống an toàn Hyundai SmartSense, âm thanh 8 loa Bose, phanh tay điện tử và chế độ lái Drive Mode & Terrain Mode.
Giá bán lẻ khuyến nghị của Hyundai Creta 2025 hiện đang được áp dụng ở mức từ 599 - 715 triệu đồng, hiện đang được ưu đãi tới 50 triệu đồng.
Giá xe Hyundai Tucson
Mẫu xe hiện đang có giá bán lẻ khuyến nghị từ 769 - 989 triệu đồng, theo đó mức giảm giá quy đổi sang 5% giá niêm yết sẽ tương ứng 38,5 – 49,5 triệu đồng. Hyundai Tucson được ưu đãi 55 triệu đồng.
Giá xe Hyundai Santa Fe
Hiện tại, giá xe Hyundai SantaFe đang bán tại Việt Nam nằm trong khoảng từ 1,069 đến 1,365 tỷ đồng. Hyundai Santa Fe được ưu đãi 125 triệu đồng. Hyundai SantaFe đã "lột xác" hoàn toàn với diện mạo vuông vức, nam tính hơn. Xe cũng được nâng cấp thêm nhiều trang bị, an toàn và thay đổi động cơ để trở nên tiện nghi, mạnh mẽ hơn.
Giá xe Hyundai Palisade
Đây là dòng SUV đầu bảng của Hyundai với kỳ vọng sẽ trở thành "gà đẻ trứng vàng" cho hãng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hyundai Palisade được ưu đãi lớn nhất trong đợt này, lên tới 200 triệu đồng.
Bảng giá xe ô tô Hyundai được ưu đãi
STT
Model
Giá trị khuyến mại tối đa (VND) (*)
Ưu đãi
bảo hành
1
Hyundai Accent
50.000.000
8 năm/120.000km
2
Hyundai Stargazer
50.000.000
8 năm/120.000km
3
Hyundai Grand i10
13.000.000 (**)
8 năm/120.000km
4
Hyundai Santa Fe
125.000.000
8 năm/120.000km
5
Hyundai Palisade
200.000.000
6
Hyundai Creta
50.000.000
7
Hyundai Tucson
55.000.000
Đánh giá xe ô tô Hyundai
Ưu điểm
- Các dòng xe của Hyundai đều có khả năng vận hành tốt, thiết kế bắt mắt, hiện đại và được trang bị nhiều tiện nghi vượt trội đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Mức giá xe Hyundai cạnh tranh, nhiều sự lựa chọn cho khách hàng phổ thông nhưng chất lượng không có nhiều sự chênh lệch khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ cạnh tranh.
- Trong các trường hợp cần thay thế linh kiện, Hyundai có phụ tùng thay thế rẻ hơn so với mức giá trung bình của thị trường xe ô tô tại Việt Nam, góp phần tiết kiệm chi phí sử dụng cho khách hàng/
- Các dòng xe của Hyundai phần lớn đều được trang bị hệ thống an toàn hiện đại như: chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, camera trước - sau, hệ thống hỗ trợ cá nhân thông minh, định vị GPS,…
Nhược điểm
- Việc thường xuyên cập nhật cải tiến các phiên bản mới cũng là một nhược điểm đáng nói của Hyundai, khiến các phiên bản xe có tuổi đời ngắn và nhanh chóng bị lỗi thời.
- Để so độ bền với các dòng xe Nhật thì hiện tại Hyundai có phần không cân sức, tuy nhiên về giá bán Hyundai có phần hợp túi tiền của khách hơn.
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.
Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất 6,2% khi gửi chỉ từ 1 triệu đồngGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Hiện mức lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.
Nhà riêng trong ngõ tại các phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ (hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ) tiếp tục “ấm nóng”. Ngay cả nhà riêng nằm trong ngõ tại các phường này cũng đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.
Xe máy điện giá 11,5 triệu đồng của Honda được ví đẹp như SH Mode, rẻ nhất thị trường, thấp hơn hẳn Wave AlphaGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Xe tay ga có giá bán rẻ nhất thị trường chỉ 11,5 triệu đồng, được khách hàng săn đón vì có thiết kế đẹp át vía cả Vision và SH Mode.
Giá vàng hôm nay 13/10: Vàng SJC, BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnhGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục thay giá mới.
Giá bạc hôm nay ngày 13/10: Vượt ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu tiếp tục ngưng nhận đơn đặt hàngGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Nếu chốt phiên ngày 11/10, giá bạc trong nước chỉ nhỉnh 1,9 triệu đồng/lượng thì tại phiên điều chỉnh sáng hôm nay (13/10), giá bạc trong nước chính thức bật qua ngưỡng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Giá iPhone 12, iPhone 11 giảm cực sâu, chưa tới 10 triệu đồng liệu có nên mua khi iPhone 17 mới ra?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 11 và iPhone 12 hiện vẫn khá sẵn hàng và được bán với mức giá cực rẻ nhưng liệu chúng có đáng để mua so với iPhone 17 mới.
Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SHGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, Bestune Xiaoma đang trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc Mini EV, cạnh tranh trực tiếp với Wuling Mini EV khi có mức giá chỉ 199 triệu đồng.
Quá nửa chung cư mở bán có giá trên 100 triệu đồng/m2Giá cả thị trường - 22 giờ trước
Thị trường bất động sản Hà Nội và TPHCM đang trong giai đoạn đà tăng giá nhanh, thanh khoản vẫn tăng do được hỗ trợ bởi dòng tiền đầu tư và nhu cầu ở thực. Riêng các dự án chung cư mở bán mới trong quý III đã tiệm cận ngưỡng 108 - 131 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, hơn 50% nguồn cung mới tại cả hai thị trường này có giá trên 100 triệu đồng/m2.
Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam, các loại mỹ phẩm giảm giá sâu, người dân tấp nập mua sắmGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các 'ông lớn' bán lẻ đồng loạt triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại và giảm sâu giá các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cá nhân. Các chương trình giảm giá thu hút đông đảo chị em phụ nữ trong những ngày cuối tuần.
Nhà ở Thanh Xuân giá chỉ 70 triệu/m2, khách đến xem liền bỏ chạyGiá cả thị trường - 1 ngày trước
Giữa lúc giá nhà đất tại Thanh Xuân (Hà Nội) tăng cao, không ít căn nhà được rao bán rẻ chỉ bằng một nửa thị trường khiến người mua tò mò. Khi tới nơi, nhiều người mua phải quay xe.
Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SHGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, Bestune Xiaoma đang trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc Mini EV, cạnh tranh trực tiếp với Wuling Mini EV khi có mức giá chỉ 199 triệu đồng.