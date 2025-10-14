Giá bạc hôm nay ngày 14/10: Tiến sát ngưỡng 56 triệu đồng/kg, các thương hiệu nhận đơn 'nhỏ giọt'
GĐXH - Mở phiên sáng nay, thị trường bạc trong nước ghi nhận mức tăng đến 9,3% trong 7 ngày qua, với vùng giá mới là 53,893 – 55,573 triệu đồng/kg mua vào - bán ra, tương đương 2,021 – 2,084 triệu đồng/lượng.
Giá bạc trong nước ghi nhận sự điều chỉnh tăng rõ rệt khi Phú Quý mở phiên với vùng giá mới là 2,027 – 2,090 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Sau đó, vùng giá này tiếp tục được điều chỉnh xuống còn 2,021 – 2,084 triệu đồng/lượng ở hai chiều tương ứng mua vào – bán ra.
Loại bạc thỏi Phú Quý 999 (1kg) cũng ghi nhận mức giá cao kỷ lục khi chiều mua – bán đều ở ngưỡng 53,893 – 55,573 triệu đồng/kg.
Theo nhận định thị trường của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc đã vượt qua mức đỉnh của mọi thời đại được xác lập vào năm 2011. Đà tăng của bạc được củng cố nhờ nhiều yếu tố, từ địa chính trị đến kinh tế vĩ mô, và hơn hết là yếu tố cung – cầu cục bộ.
Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay ghi nhận ở mức 52,97 USD/oz. Đây là mức tăng mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Tuy nhiên, chỉ báo kỹ thuật RSI đang cho thấy giá bạc bước vào vùng quá mua, tạo nên áp lực điều chỉnh ngắn hạn nếu các yếu tố kinh tế trong tuần này tác động tiêu cực lên thị trường bạc.
Mức tăng tại phiên điều chỉnh của thương hiệu Sacombank-SBJ cũng lập mức giá mới khi chiều mua vào – bán ra lần lượt là 2,037 – 2,088 triệu đồng/lượng.
Mức tăng của bạc Ancarat luôn thấp hơn Phú Quý, với giá mua vào – bán ra là 53,090 – 54,540 triệu đồng/kg, tương đương 2,024 – 2,082 triệu đồng/lượng.
Mức giá mở phiên hôm nay bật xa so với mức giá chốt phiên chiều tối hôm qua (13/10), ở ngưỡng 1,967 – 2,028 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Cũng tại phiên điều chỉnh cuối ngày hôm qua (13/10), trong khi thương hiệu Ancarat chưa tiếp nhận đơn đặt trở lại thì thương hiệu Phú Quý thông báo đến các đại lý tiếp tục nhận đơn đặt mới, nhưng giới hạn số lượng và thời gian đặt đơn.
Chị L.T.N., đại diện đại lý bạc Phú Quý tại Thanh Xuân, cho biết, khoảng hơn 16h chiều 13/10, Phú Quý cho các đại lý nhận đơn đặt, nhưng giới hạn thời gian đặt đến 18h30 là ngừng tiếp nhận.
Chị N. lý giải, việc dừng nhận đơn đặt các sản phẩm bạc có thể diễn ra bất cứ lúc nào từ phía Công ty, nếu lượng đặt vượt quá khả năng cung cấp.
Theo chị N., ngay khi các đại lý được phép nhận đơn đặt mới, tình trạng quá tải đơn hàng đã xảy ra vì rất nhiều khách hàng quen tranh thủ đặt hàng. Tuy nhiên, đến khoảng 20h tối cùng ngày, hãng ngừng giao dịch bạc loại 1kg. Các loại bạc 1 lượng và 5 lượng vẫn giao dịch bình thường.
