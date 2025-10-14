Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam cốp rộng, pin siêu khỏe, có chế độ lùi xịn chẳng kém dòng cao cấp, rẻ hơn cả Vision

Xe máy điện ở Việt Nam cốp rộng, pin siêu khỏe, có chế độ lùi xịn chẳng kém dòng cao cấp

Xe điện có cốp chứa đồ tới 41 lít, vượt cả Honda Lead

Xe máy điện Dat Bike Quantum S3 được định vị là phiên bản phổ thông, giá mềm hơn nhưng vẫn giữ nhiều công nghệ hiện đại. Quantum S3 sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như cốp chứa đồ tới 41 lít – rộng nhất trong phân khúc, vượt cả Honda Lead vốn nổi tiếng với khả năng chứa đồ. Ngoài ra, xe còn có thêm hai hộc chứa đồ phía trước, tiện lợi cho người dùng đô thị.

Trọng lượng của Quantum S3 là 125 kg nặng hơn Honda Lead (114 kg) nhưng nhẹ hơn SH125i/160i (133 kg). Để hỗ trợ người dùng, xe được trang bị tính năng lùi (Reverse), vốn chỉ xuất hiện trên ô tô hoặc maxi-scooter cao cấp. Đây cũng là mẫu xe máy điện đầu tiên tại Việt Nam tích hợp tính năng này.

Khả năng vận hành mạnh mẽ, công nghệ hỗ trợ đa dạng





Dat Bike Quantum S3 sử dụng động cơ điện đặt giữa, công suất 6 kW (tương đương hơn 8 mã lực), cho khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h chỉ trong khoảng 3 giây, tốc độ tối đa đạt 90 km/h. So với các đối thủ cùng tầm giá, đây là một con số ấn tượng, đặc biệt khi xe hướng đến nhóm khách hàng phổ thông.

Xe dẫn động bằng xích tải

Xe cung cấp 2 chế độ lái: D (Driving) phù hợp với di chuyển trong phố và S (Super) dành cho trải nghiệm tốc độ mạnh mẽ hơn. Khả năng gia tốc tức thì đặc trưng của xe điện giúp Quantum S3 dễ dàng "tách tốp" so với xe xăng cùng phân khúc khi cần tăng tốc.

Ngoài ra, mẫu xe này còn có nhiều tính năng hiếm thấy trong phân khúc: Chế độ lùi xe (R) hỗ trợ di chuyển ở không gian hẹp; Ga tự động (Cruise Control), thường chỉ có trên ô tô; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Assist) giúp xe không bị trôi khi dừng trên dốc. Điểm trừ duy nhất là xe chưa được trang bị phanh ABS như một số đối thủ, mà chỉ có phanh đĩa hai kênh cơ bản.

Quantum S3 được trang bị pin dung lượng 4,3 kWh, cho tầm hoạt động tối đa khoảng 200 km trong điều kiện lý tưởng. Đây là con số ngang ngửa với VinFast Klara (194 km) hay Feliz S (198 km) đủ để phục vụ nhu cầu đi làm, đi học hàng ngày tại đô thị.

Trong thực tế, phạm vi di chuyển có thể thấp hơn nếu người dùng thường xuyên chạy tốc độ cao hoặc thốc ga mạnh. So với xe xăng Honda Lead (280 km với một bình 6 lít), quãng đường của Quantum S3 vẫn hạn chế hơn nhưng bù lại là chi phí vận hành thấp hơn rất nhiều.

Đặc biệt, Dat Bike hiện là hãng xe điện duy nhất tại Việt Nam trang bị sạc nhanh. Với bộ sạc nhanh 1,8 kW, Quantum S3 chỉ mất khoảng 2,5 giờ để sạc đầy từ 0–100%. Nếu sử dụng sạc tiêu chuẩn 900 W, thời gian khoảng 5 giờ. Đây là lợi thế lớn giúp xe điện cạnh tranh với xe xăng, giảm bớt lo lắng về thời gian sạc.

Giá xe máy điện Dat Bike Quantum S3

Ở mức giá khoảng 35 triệu đồng, Dat Bike Quantum S3 nổi bật trong phân khúc xe điện phổ thông nhờ thiết kế gần gũi, công nghệ tiện lợi và phạm vi di chuyển 200 km. Tuy chưa thể thay thế hoàn toàn xe xăng trong những chuyến đi xa nhưng với nhu cầu đô thị, Quantum S3 hoàn toàn đáp ứng tốt.

Quantum S3 có lợi thế rõ rệt về công nghệ thông minh, cốp rộng và khả năng sạc nhanh. Đây sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng trẻ, yêu thích trải nghiệm xe điện hiện đại, tiện lợi nhưng vẫn cần mức giá dễ tiếp cận.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.